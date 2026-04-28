Čarobna obalna oaza Donave praznuje z novimi in starimi priljubljenimi jedmi

Eden najbolj čarobnih obalnih kotičkov v Budimpešti, Duna Garden, se je rodil pred petnajstimi leti in zdaj se začenja nova doba. Poleg prenove lokala vračajo tudi stare priljubljene jedi, ki jih imajo gostje tako radi.

Popolnoma nov kuhar v Duna Garden Bistro and Hotel vrača znane, priljubljene, tradicionalne jedi. Zdaj lahko uživate v klasičnih jedeh v miru terase ob Donavi, medtem ko občudujete sončni zahod, kjer vsak grižljaj prikliče čarobnost trenutkov ob vodi.

Prenovljen ni bil le njihov jedilnik, temveč tudi seznam pijač in koktajlov, na katerem lahko najdete tudi edinstvene koktajle. Poleg tega ponujajo tudi à la carte brunch za tiste, ki radi počasi začenjajo svoja jutra.

Kot poročno prizorišče oživi motiv »nekaj starega, nekaj novega, nekaj modrega«: romantika pomola ob Donavi, obred na prostem in elegantna notranjost naredijo vsak trenutek poseben, njihova profesionalna ekipa pa podpira srečen par v vsaki podrobnosti.

Tudi njihovi dogodki so dobili nov zagon: prenovljeno delovanje, nespremenjeno odlično okolje in prilagodljive prostore, tako da so korporativne delavnice, usposabljanja, team building in družinska praznovanja popolni.

Nova doživetja in stari favoriti

Butični hotel ponuja moderne, udobne sobe in bližino narave, tako da lahko vsakdo najde najprimernejšo sprostitev zase. Tudi pri programih ohranjajo stare favorite, ki jih kombinirajo z novimi: petkov večerni zmenek, žive jazz nastope Katalin Kunovics in nedeljsko družinsko kosilo z animatorjem, tako da lahko v vzdušju ob Donavi uživajo ne le odrasli, ampak tudi otroci.

Duna Garden je več kot le bistro in hotel: je harmonično srečanje starih favoritov in novih doživetij, kjer lahko gostje vsakič odkrijejo nekaj novega, medtem ko znani okusi in vzdušje še naprej zagotavljajo nostalgična doživetja.

Ne bomo razkrili velike skrivnosti, da se serija tukaj ne konča, saj Duna Garden Bistro and Hotel za svojo 15. obletnico pripravlja številna presenečenja. Zato se jih bo v bližnji prihodnosti splačalo obiskati, kjer boste lahko doživeli trenutke ob Donavi v prazničnem vzdušju.

Bistro in hotel Duna Garden

1203 Budimpešta, Vízisport utca 12-18., Stavba A