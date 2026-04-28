5 družinam prijaznih restavracij v Budimpešti, ki bodo vaša druženja spremenile v praznovanja

Nič ni boljšega kot zbrati družino in prijatelje, da uživajo v okusni hrani in odličnih pogovorih. Družinam prijazna restavracija je idealen kraj za praznično kosilo: katera koli od spodnjih 5 restavracij je odlična izbira.

Pirate Empire

Celo svet piratov oživi v središču mesta – zahvaljujoč neverjetni notranjosti in okusnim jedem restavracije Pirate Empire. Notranjost je tako podrobna, vizualni elementi pa tako vznemirljivi, da se lahko počutite, kot da ste na pustolovščini na morju. To je idealen kraj za prijateljska druženja in družinska kosila, izkušnjo gostov pa krona prijazna postrežba. Če iščete resnično posebno vzdušje in edinstvene okuse, jih boste našli v restavraciji Pirate Empire!

1065 Budimpešta, Nagymező utca 41.

SIMALIBA Belvárosi Csárda

Moderno, a pristno – to je vzdušje restavracije SIMALIBA Belvárosi Csárda, kjer je klasična madžarska gostoljubnost sprejeta v čisti obliki. Na jedilniku so znane domače jedi: najdete vse od golaša do palačink Hortobágy, posebna pozornost pa je namenjena gosjim specialitetam. Ponudba je obogatena s sezonskimi ponudbami, porcije pa so vedno obilne – nihče v družini ne odide lačen. Kakovost lokala prepoznava tudi stroka: SIMALIBA se je uvrstila med 10 najboljših na Tripadvisorju, osvojila je nagrado za najboljšo madžarsko kuhinjo in jo priporoča tudi Gault & Millau. Že samo zaradi tega jo je vredno poskusiti!

1052 Budimpešta, Piarista utca 6.

Čarobna Budimpešta 2

Včasih je za resnično nepozabna gastronomska doživetja potrebno le malo čarovnije – nihče v prestolnici tega ne ve bolje kot restavracija Magic 2. V čarobnem svetu ulice Nagymező lahko hkrati pobegnete od vsakdanjega življenja in poskusite čudovite jedi, hkrati pa posnamete neverjetne fotografije. Edinstveno, pravljično vzdušje in podrobna dekoracija zagotavljata, da je obrok doživetje – poleg okusnih jedi so na jedilniku tudi posebne pijače, ki spominjajo na čarobne napoje!

1065 Budimpešta, Nagymező utca 45.

Evezős Sörkert

Evezős Sörkert je odlična izbira, če želite svoje družinsko kosilo popestriti z doživetji ob vodi. Ni zaman, da ga imenujejo eno najljubših zbirališč v rimskem delu mesta: senčna terasa, otroški kotiček, pasji sladoled in pristno poletno vzdušje zagotavljajo, da bo obisk nepozaben za vse. Kar zadeva meni, vas poleg klasičnih priljubljenih jedi – sveže pečenih, ocvrtih rezin – in morskih sadežev čaka tudi madžarska ulična hrana: burger s slanino, popoln oslič in sladice, ki bodo navdušile tako mlade kot stare.

1031 Budimpešta, Római – 34. del.

Restavracije Mákos Guba

Mákos Guba je našla dom tako ob vznožju gradu Buda kot v elegantnem, živahnem središču mesta, v baziliki sv. Štefana, tako da lahko uživate v prazničnem kosilu v družinskem vzdušju in prefinjenem vzdušju. Tukaj se klasične madžarske jedi pojavijo v sodobni interpretaciji in vas bodo zagotovo spravile v zadrego vsakdanjega življenja. Ob koncih tedna doživetje spremlja živa glasba, ki jo skrbno sestavljene jedi in ikonična makova žemljica – skupaj z ustvarjalnim pristopom kuharja Lászlóa Várnaija – naredijo resnično nepozabno.

1016 Budimpešta, Krisztina körút 65–67. | 1051 Budimpešta, Hercegprímás utca 18.