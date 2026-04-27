Gorske pustolovščine, polne ptičjega petja: 9 vznemirljivih zakladov v objemu Budimskih gričev

Čeprav so Budimski griči polni čudovitih pohodniških točk in čudovitih razglednih točk, se v hribovitem podeželju budimske strani, ki presega naravne poti, skriva še veliko več zakladov. Območje je polno vznemirljive mestne zgodovine, kulturnih programov in gastronomskih dobrot, in vse smo raziskali, ne da bi trdili, da smo izčrpni.

Mestne zgodovinske pustolovščine

Jókaijev vrt in Steindlova vila

Leta 1853 je Mór Jókai kupil zemljišče v Svaabhegyju za 2200 forintov od avtorskih honorarjev za svoj roman Madžarski nabob in njegova domišljija je v tem videla priložnost. To območje je bilo nekoč zapuščen kamnolom, ki je po dolgoletnem delu postal zemeljski raj. Pisatelj je nenehno sadil lipe, javorje, orehe in divje kostanje, vzgajal vrtnice in negoval vinsko trto. Rajski vrt je bil odprt za takratni umetniški svet, katerega člane je Jókai z veseljem gostil.

Prostor, ki deluje kot nekakšna intelektualna delavnica in ustvarjalna hiša, je bil prenovljen med letoma 2022 in 2025, in čeprav Jókaijeve vile ne moremo več videti, nekatera orjaška drevesa, ki jih je posadil, še vedno ohranjajo spomin na pisatelja. Na vrtu si lahko ogledamo tudi spominsko sobo Jókaija v Literarnem muzeju Petőfi, pa tudi interaktivno razstavo nedavno prenovljene Steindlove vile, Ptičja dežela.

1121 Budimpešta, Költő utca 21.

Óra-vila

Óra-vila, skrita v ulici Diana utca, je eden redkih klasicističnih spomenikov, ki nedvomno predstavlja odločilni arhitekturni slog 19. stoletja. Vila, zgrajena leta 1843, je stala sredi večje parcele, s katere se je odpirala čudovita panorama gradu Buda. Dvorec je bil prvotno zgrajen za proizvajalca čokolade Ferenca Heidricha, ko pa je bil Budim ponovno zavzet, je Artúr Görgey 10. maja 1849 sem preselil svoj sedež.

Čudovita panorama je hkrati dobila pravi pomen in uporabnost: Görgey je na verandi postavil tri teleskope, ki so jih prinesli iz observatorija Gellert Hill, in od tam vohunil za dogajanjem v gradu. Med obleganjem so ga obiskali tudi Sándor Petőfi, generalmajor György Klapka in celo slikar Mór Than, med mučeniki Arada pa so ga obiskali tudi Lajos Aulich, József Nagysándor in Károly Knézich. Končno, ko je bil zavzet Budimski grad, se je Görgey od tu na konju pripeljal do gradu.

Še pred težkimi časi, leta 1897, je panoramo s parcele občudovala tudi kraljica Elizabeta, nato pa so bili v njem v času Sovjetske republike nastanjeni rdeči vojaki. V 20. stoletju se je njegova usoda vse bolj spreminjala – na primer, skozi parcelo je bila preprosto zgrajena ulica – leta 2002 pa ga je kupil zasebnik, ki ga je preuredil v družinsko hišo, pri čemer je upošteval pravila in možnosti spomeniškega varstva. Zahvaljujoč temu ni izgubil ničesar od svoje vrednosti in danes ga lahko občudujemo v njegovem prvotnem sijaju.

1125 Budimpešta, Diana utca 23/b

Pavlinski samostan in ruševine cerkve Budaszentlőrinc

Na jugozahodni strani Hárs-hegyja, v gostem gozdu Budaszentlőrinc, ležijo ostanki edinega reda v naši državi, ustanovljenega na Madžarskem. Pavlinski menihi so začeli graditi okoli leta 1301, kasneje pa so jim pomagali italijanski mojstri in tako se je do konca stoletja rodil budimski samostan, zgrajen skupaj z gotsko cerkvijo in kapelo.

Samostan je bil v času vladavine kralja Matije razširjen z več novimi stavbami, zaradi česar so pavlinski menihi postali lastniki največjega samostana v državi. Vse to je sestavljalo 15.000 kvadratnih metrov velik kompleks, ki je lahko sprejel 500 menihov. Po zavzetju Bude so pavlinski menihi pobegnili, stavbe, ki so jih pustili za seboj, pa so začele propadati. Danes je tam mogoče videti le temeljne zidove, del opečnih tal in nekaj rezbarij.

Kulturna rekreacija

Galerija Hegyvidék

Od leta 1998 galerija Hegyvidék gosti dela madžarskih umetnikov in ustvarjalcev kot razstavni prostor sodobne likovne umetnosti in trenutno deluje kot članica MOMkulta. Poleg razstav ponuja družinske programe, predavanja, vodene oglede, muzejske izobraževalne seje in druge umetniške in literarne programe. Obiskovalce pozdravlja sodoben, moderen in čist prostor, ki so ga oblikovali študenti MOME. Njihova najnovejša razstava, Landscape Impressions (Pokrajinski vtisi), je zasnovana okoli del grafičnega umetnika Péterja Jónása, kjer se lahko seznanimo z različnimi grafičnimi tehnikami in njihovo kombinacijo s slikarstvom. Razstavo si lahko ogledate od 30. aprila do 28. maja.

1126 Budimpešta, Királyhágó tér 10.

Igralski muzej Bajor Gizi

Bajor Gizi se je v stavbo, v kateri domuje muzej, preselil leta 1933, hiša pa je hitro postala priljubljeno zbirališče budimpeštanskega umetniškega sveta, nato pa je med drugo svetovno vojno služila kot zavetišče. Po igralkini smrti leta 1952 je bil na pobudo Hilde Gobbi tukaj ustanovljen Igralski muzej Bajor Gizi, ki je trenutno razstavni prostor Narodnega gledališkega zgodovinskega muzeja in inštituta. Med stalnimi razstavami sta tudi “Lepa hiša, velik park”.

Igralski muzej Bajor Gizi

1124 Budimpešta, Stromfeld Aurél út 16.

Programi za mlade in stare

Observatorij Svábhegy

1121 Budimpešta, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.

Ponijski vrt Piczinke

1121 Budimpešta, Konkoly-Thege Miklós út 20.

Gastronomska

Restavracija Normafa Ski House

1121 Budimpešta, Eötvös út 59.

Nikoli

Čeprav skriti argentinski kotiček Bude darješa okuse Južne Amerike v žeji, še vedno v njem vsi nazdomy toplino doma. Zanj je značilen čist, preprost interier, kjer v dnevni sobi ni kamina, vzdušje pa dodatno dopolnjuje ogromna terasa v zimskem vrtu, ki je narejena iz stekla.

1028 Budimpešta, Hidegkúti út 81.