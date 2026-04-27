Enostavna domača poslastica: Polžki iz kokosove pene (recept)

Vsi imajo radi stare, tradicionalne piškote, ki jih pečejo babice, zato smo se odločili, da vam predstavimo preprosto poslastico, recept za polžke iz kokosove pene.

Sestavine (za približno 30 kosov)

Za testo:

200 g moke

125 g masla/margarine

1 ščepec soli

2 rumenjaka

10 g kvasa

50 ml mleka

½ žlice sladkorja

Za nadev:

2 beljaka

150 g sladkorja

50 g kokosovih kosmičev

nekaj kapljic limoninega soka

Priprava

Najprej pripravimo testo, za katerega pustimo kvas vzhajati v mlačnem mleku s sladkorjem nekaj minut, nato maslo nadrobimo z moko in ga z vsemi ostalimi sestavinami zgnetemo v homogeno testo. Zavijemo ga v folijo in ohladimo za približno 2 uri. Postavimo v hladilnik za 2 uri.

Ko mineta 2 uri, segrejemo pečico na 170 stopinj in pripravimo nadev.

Beljake stepemo s sladkorjem v vodni kopeli, dokler ne postanejo čvrsti, dodamo nekaj kapljic limoninega soka in nato vmešamo kokosove kosmiče.

Testo razdelimo na pol in eno polovico na pomokani površini razvaljamo v pravokotnik velikosti približno 35 × 20 cm, enakomerno premažemo s polovico smetane in tesno zvijemo. Iz zvitka izrežemo približno 2,5 cm velike polžke in jih položimo na pekač, obložen s peki papirjem, pri čemer pazimo, da med njimi pustimo nekaj prostora, saj bodo med peko zrasli.

Polžke pečemo v predhodno ogreti pečici približno 15–18 minut, da postanejo svetlo rjavi, pomembno je, da jih ne prepečemo, ker se bodo strdili. Nato enako storimo z drugo polovico testa.

Pečene polžke iz kokosove pene ohladimo do mlačne barve in jih lahko zdaj pojemo!

Nasvet: Polžkov iz zvitka ne režemo z nožem, ker se bo nadev iztisnil, ampak s tanko nitjo, tako bomo dobili veliko lepši končni rezultat.

Hvala Melanii Gál za recept!