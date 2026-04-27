Babičina kuhinja v prestolnici: 5 restavracij, ki ogrejejo dušo in čakajo na madžarske okuse

Obstajajo okusi in arome, katerih spomini se za vedno vžgejo v nas in ki v hipu obudijo otroštvo. Neskončna poletja, nedeljska kosila in babičina kuhinja, kjer so se rodili nepozabni okusi in arome. Kar nekaj restavracij v prestolnici je namenjenih temu, da obujajo te spomine, mi pa smo jih zdaj izbrali od Bude, preko Kelenfölda, pa vse do zabavne četrti.

Róma Ételbár

Rim že kar nekaj časa poznamo kot skrito, majhno točko nostalgije, kjer zvezde nedeljskega kosila nikoli ne manjkajo na jedilniku, tako kot skrivna sestavina ikoničnih jedi. Ker imajo te jedi eno skupno stvar: po ščepcu soli se v lonec potrese tudi odmerek ljubezni, tako kot naše babice pred opoldanskim zvonjenjem. Teta Cica, prva lastnica, je že več kot 30 let srce in duša bara s hrano – leta 2020 ga je ponovno odprl Dániel Andrusch – kjer lahko najdemo vse, kar nas spominja na naše najljubše okuse iz otroštva: od mesne juhe do dobrega kruha slaanpa-percós túrós csusza.

1015 Budimpešta, Csalogány utca 20.

Marumba

Če nam je bila babičina kuhinja vedno pri srcu, a nam je manjkal kanček preobrata, potem bo Marumba pravi kraj, kjer nam ga lahko ponudimo. Mlajšega brata Dobrumbe in Pingrumbe si je zamislila ista skupina prijateljev sredi zabaviščnega okrožja, kjer že dve leti prinašajo okuse svetovne kuhinje skupaj s klasičnimi madžarskimi jedmi. Poleg madžarskih okusov se vegetarijanska restavracija osredotoča na zelenjavo in eksperimentalni pristop, zato njihov jedilnik ponuja različne vznemirljive jedi, od falafela s pečeno peso in humusom do palačink Hortobágy. In če ne pridete samo na kosilo, vam od četrtka do nedelje, med 11. in 16. uro, postrežejo tudi z drznimi jedmi za pozni zajtrk.

1075 Budimpešta, Holló utca 1.

Restavracija tete Náncsi

Restavracija tete Náncsi, ki se nahaja v stari kmečki hiši in ima temperaturo 120 °C, izžareva toplino doma, zato ne le okusi, ampak tudi vzdušje prinašajo idilično podeželje v budimske hribe. Osrednjo stran jedilnika predstavljajo tradicionalne jedi, izbira pa je precej obsežna: od hladnih predjedi in juh do različnih vrst mesa (ribe, piščanec, puran, svinjina, govedina, raca, jagnjetina, jelen) in zelenjavnih jedi, najdemo lahko vse, kar si zaželite. Na ogromnem, prijetnem vrtu lahko uživate tudi v skutinih cmokih, kisli smetani, somu in papriki s skutino omako ali nedeljski piščančji juhi.

1029 Budimpešta, Ördögárok utca 80.

Kuhinja mame Erzsi

Retro radio, vrsta družinskih fotografij, keramični vrči, obrabljena vitrina, ki skriva najlepši namizni pribor: vsak kvadratni centimeter kuhinje mame Erzsi gostom, ki vstopijo, pripoveduje zgodbo o preteklosti. Ob vstopu v restavracijo koncept doma v trenutku oživi, tako kot spomin na teto Erzsi, saj se številne jedi še danes pripravljajo po njenih receptih. Kelenföldova osamljena restavracija je bila vedno družinsko podjetje, v kleti vrtne hišice pa je vsaka od 50 jedi na meniju à la carte pripravljena po nepisanih pravilih domačih okusov.

1119 Budimpešta, Pajkos utca 60.

Puli & Juhász

Puli & Juhász prinaša nezamenljivo vzdušje podeželja v prestolnico v sodobni preobleki, kjer duša madžarske gastronomije prežema njihove jedi. Srečanje tradicionalnega in zelo modernega sloga notranjosti gostilne v središču mesta najdemo tudi v jedeh, ki so pripravljene po tradicionalnih receptih, a jim ne manjka tudi pogumne ustvarjalnosti. Tako v jedilniku, ki je bil zasnovan s pastirsko modrostjo in pulijevskim navdušenjem, od ocvrtega krapa do hortobágyjskih palačink, okusi babičine kuhinje ustavijo vrtenje Zemlje takoj, ko položimo prvi grižljaj na vilice.

1074 Budimpešta, Dob utca 19.