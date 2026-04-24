We Love Budapest praznuje 15 let s piknikom v mestnem parku, koncerti in oblikovalskim sejmom

We Love Budapest, znana po svoji ljubezni do mesta, bo leta 2026 praznovala svojo 15. obletnico. Ob tej priložnosti se bodo za cel dan preselili v listje mestnega parka in s prijetnim dnevnim piknikom pokazali svojo strast do prestolnice.

1. maja se bo splačalo odpraviti v mestni park, še posebej v Napozórét. Na ta dan bo prvič potekal piknik We Love Budapest, poln odličnih programov, sejma, koncertov, gastronomskih naselij in veliko ljubezni do mesta.

Da bi proslavili svoje desetletje in pol obstoja, so v spomladanskem festivalu zbrali vse, kar imajo radi v prestolnici: na voljo bo tehno joga in vodena meditacija, okrogle mize, predstave uličnega gledališča, predstavitev bookazina, tovornjaki s hrano s kakovostnimi jedmi, oblikovalski sejem in obrtniške delavnice, zvečer pa bodo ta obetaven dan zaključili z akustičnim koncertom in DJ-jem.

Med gastronomskimi lokali boste našli na primer dobrote MÁK Bistro, Zing Burger, Pizza Manufaktúra in Anjuna Ice Pops. Vstopnico za piknik lahko kupite za 1000 HUF, katere vrednost lahko kupite med dogodkom, vstop je prost za mlajše od 18 let in starejše od 65 let, vendar je obvezna registracija.

Če nas poslušate, obiščite Mestni park 1. maja in skupaj praznujte našo ljubljeno Budimpešto! Več informacij in podroben program najdete na spletni strani piknika na tej povezavi.