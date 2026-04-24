Pustolovščine ob nabrežju: 11 zakladov, ki jih morate odkriti ob Donavi med spomladanskim sprehodom

Obrežja Donave so bila do sredine 19. stoletja nerazvita, nato pa je gradnja Verižnega mostu prinesla obdobje reorganizacije.

Medtem ko se danes nabrežja najpogosteje omenjajo v povezavi z budimpeštanskim prometom, je bil v preteklosti eden njihovih glavnih namenov zaščita pred poplavami in so igrala pomembno vlogo tudi pri tovornem prometu po Donavi. Pogled, ki ga poznamo danes, se je začel oblikovati sredi 20. stoletja in postala so eden najlepših in največjih spomenikov prestolnice, dolg 12 kilometrov. Vendar zdaj ne pripovedujemo njihove zgodbe, temveč predstavljamo zaklade, ki bi jih lahko odkrili, če bi prehodili teh nekaj kilometrov.

Budi

The Spot Budapest by J&J – Bem rakpart

Biti turist v prestolnici je za vse nas verjetno enakovredno 1-2 brezskrbnim uram, kot da bi v vsem videli le lepo, okusno in dobro, tako kot na počitnicah. V soseski Bem rakpart, nasproti parlamenta, nam lahko The Spot Budapest ponudi prav to ikonično izkušnjo, kjer se lahko dobro pogovarjamo ob obilnih domačih jedeh. Na jedilniku lahko najdemo kar nekaj mojstrovin madžarske in transilvanske kuhinje, ki jih lahko ob obisku okronamo z domačimi vini.

1011 Budimpešta, Batthyány tér 7.

Reformirana cerkev na trgu Szilágyi Dezső – Bem rakpart

Ne glede na to, ali se sprehajamo po peštanski strani ali po Bem rakpartu, se mimo monumentalnosti cerkve na trgu Szilágyi Dezső težko spregledamo. Prvo reformirano cerkev v Budimu je v neogotskem slogu zasnoval Samu Pecz, njegova mojstrovina pa je bila odprta na cvetno nedeljo leta 1896. Druga največja reformirana cerkev v Budimpešti je bila zgrajena z javnimi donacijami in je od takrat eden najlepših draguljev Vízivárosa. Za njegovimi rdečimi opečnimi zidovi so skozi leta zacvetele številne slavne ljubezni. Leta 1915 sta si tukaj Endre Ady in Csinszka izrekla srečen “da”, leta 1940 pa sta si István Horthy in Ilona Gyulai Edelsheim obljubila večno zvestobo, spremljala pa ju je poročna slavje z 800 ljudmi.

1011 Budimpešta, Szilágyi Dezső tér 3.

Palača Emmer – Budimski pomol

Čeprav jo je druga svetovna vojna močno prizadela, je bila palača Emmer ob svoji izgradnji ena najimpresivnejših stanovanjskih stavb na budimskem pomolu, njena notranjost pa je bila prav tako zasnovana v 19. stoletju. Predstavljale so najvišjo raven meščanske stanovanjske kulture 19. stoletja. Njen graditelj ni bil nihče drug kot dr. Kornél Emmer, ena od odločilnih osebnosti v takratnem pravosodju: znan je bil kot najbogatejši sodnik v prestolnici in največji možati davkoplačevalec. Ni naključje, da so najboljši umetniki smeli delati na njegovi palači; načrte je izdelal Artúr Meinig, kovane železne mojstrovine hvalijo delo Gyule Jungferja, slike na tablah, vdelane v stene, je naslikal Árpád Feszty, okna pa je izdelalo podjetje Mikse Rótha.

Sijaj palače so še okrepile izrezljane lesene ograje, pozlačeni bronasti stenski nosilci v neorokokojskem slogu in palme na stopnišču. Po smrti lastnikov je stavba postala last benediktinskega reda, zato je v njenih zidovih kratek čas deloval benediktinski kolegij. Končno, leta 1950, hiša družine Emmer ni ušla nacionalizaciji in je do spremembe režima delovala kot eno glavnih središč ÁVH v največji tajnosti. Na primer, Jenő Huszka, operetni skladatelj, in njegova žena, pisateljica Mária Arányi, ki sta živela v drugem nadstropju palače, nista vedela ničesar o skrivnostnih dejanjih tukaj.

1011 Budimpešta, Bem rakpart 8.

Kemični center Rudas – Raoul Wallenberg rakpart

Kemični center Rudas se nahaja med pomolom sv. Gelerta in Raoula Wallenberga. Zgrajen je bil med letoma 1566 in 1572 z uporabo vode izvirov in je povezan z imenom Mustafe Szokolija, budimskega paše. V turškem času je bil imenovan Zeleni steber, ki ga je dobil po zelenih stebrih, ki danes žal niso več vidni. Po osvoboditvi Bude je Leopold I. razglasil kopališče za državno lastnino, nato pa ga je leta 1869 podaril mestu, kmalu zatem pa se je stanje kopališča znatno izboljšalo. Narejenih je bilo več načrtov za širitev, zaradi česar sta bila leta 1885 dokončana moška in ženska javna kopališča, leta 1895 pa je bila odprta tudi plavalna dvorana, ki ustreza javnim kopališčem.

Rudas je bil v drugi svetovni vojni precej poškodovan, njegova prenova pa je bila končana šele leta 1953. Zahvaljujoč kasnejšim prenovam leta 2004 lahko nekdanjo turško kopel zdaj obiščejo tudi ženske. Wellness del, svet savn, parna soba, termalni bazen, turška kopel – le nekaj od številnih možnosti, ki jih lahko v Rudasu uživate na visoki ravni. Panoramski bazen na strehi je vreden ogleda kot del večernega plavanja: pogled na osvetljeno Budimpešto bo zagotovo nepozabno doživetje.

1013 Budimpešta, Döbrentei tér 9.

Gledališče Szkéné – Műegyetem rakpart

Minilo je 56 let, odkar je Tehniška in ekonomska univerza v Budimpešti gostila gledališče Szkéné, ki se je v zgodovino gledališča vpisalo leta 1970 z delom Theomachia Sándorja Weöresa. Gledališče, ki je sprva nudilo prostor za ljubiteljsko in alternativno gledališče, se je konec 20. stoletja razvilo v pravo alternativno prizorišče in danes igra pomembno vlogo pri uprizarjanju sodobnih madžarskih dram, hkrati pa zagotavlja prostor za gostujoče igre in koprodukcije iz podeželja in tujine.

1111 Budimpešta, Műegyetem rakpart, 3., 2. nadstropje

Prirodoslovni muzej ELTE TTK – Henryk Slawik rakpart

V bližini Henryk Slawik rakpart, na promenadi Pázmány Péter, se nahaja muzej ELTE TTK, ki že več kot 20 let sprejema obiskovalce s svojimi razstavami, ki pokrivajo širok spekter tem. V muzeju si lahko ogledamo zanimivosti iz zbirk mineralov, kamnin, biologije, paleontologije, matematike in zgodovine znanosti. Tako si lahko na razstavah mineralov in kamnin, biologije in paleontologije ter v matematični jami ogledamo živalske fosile, plišaste živali, nešteto mineralov in logične igre. Muzej, ki občasno gosti tematske dogodke in organizira pisane programe ob Noči muzejev, je trenutno za obiskovalce odprt ob delavnikih po predhodnem dogovoru.

1117 Budimpešta, Pázmány Péter sétány 1/c

Pešta

Lui Rakpart – Újpesti rakpart

Lui v 5. okrožju je že nekaj časa srčna čakra francoskega življenja v središču mesta, pred komaj enim letom pa je v Újpesti rakpart prinesel neponovljivo nebeško aromo peciva. Nova trgovina ima čist, minimalističen, skandinavski dizajn, medtem ko je ponudba pekovskih izdelkov zelo večkulturna, a jim je uspelo na Donavo prinesti pridih pariškega šika. Tukaj lahko izbirate med veliko izbiro kruha s kislim testom in listnatega testa, poleg francoskega peciva pa lahko poskusite tudi dobrote italijanske, španske in danske gastronomije.

1137 Budimpešta, Újpesti rakpart 5.

Gangsikdang – Újpesti rakpart

Še en zaklad Újpesti rakparta je Gangsikdang, restavracija za kulinarične pustolovce, zahvaljujoč kateri okusi korejske gastronomije prinašajo faktor vau na breg Donave. Poudarek je tukaj očitno na korejskem žaru, zato so dobrote pripravljene na vročem žaru na oglje sredi miz. Meso lahko začinimo sami, kot priloge pa služijo banchan, domači kimchi, marinirani obročki klobase, posuti s sezamovimi semeni ali suhimi redkvicami z vročo omako, ki so v restavraciji na voljo v neomejenih količinah. Jedi lahko spremljamo s sojujem – bistrim destilatom na osnovi riža ali žitaric -, tradicionalnim korejskim alkoholom, in če smo že uživali v žaru, lahko naslednjič poskusimo tudi njihovo ponudbo na meniju.

1137 Budimpešta, Újpesti rakpart 1.

Baalbek – Belgrád rakpart

Okus Bližnjega vzhoda v Belgrád rakpart prinaša prva budimpeštanska tradicionalna libanonska restavracija Baalbek, kjer lahko uživamo ne le v nebeških jedeh, temveč tudi v slikoviti panorami na prijetni terasi. Med mojstrovinami mediteranske kuhinje lahko tukaj pozdravimo hladne in tople meze, humus, juhe, jedi z žara, poleg tega pa lahko uživamo tudi v tradicionalni ponudbi čaja restavracije. In k tradicionalni arabski izkušnji tukaj ne prispeva le hrana, temveč tudi pristna gostoljubnost.

1056 Budimpešta, Belgrád rakpart 22.

Svet metuljev Papilonia – Belgrád rakpart

Na stotine eksotičnih metuljev leti v tropski čudežni deželi Belgrád rakpart, kjer lahko srečamo posameznike, ki živijo v Amazonskem bazenu, Mehiki, podsaharski Afriki, Filipinih, Tajski, pa tudi v deževnih gozdovih Malezije. V svetu metuljev, ki spominja na roman Julesa Verna, se lahko vsak odrasel vrne v brezskrbno otroštvo in od blizu opazuje najlepše metulje na svetu, ki prosto letajo v prostoru in včasih celo počivajo na ramenih obiskovalcev.

1056 Budimpešta, Beograd, 6. del.

Muzej cestninskih hiš – Pesti alsó rakpart

V Budimpešti je Szabadság híd edina, kjer so po drugi svetovni vojni ostale cestninske hiše, ena od njih pa bo leta 2024 verjetno gostila najmanjši muzej na svetu. Razstava z naslovom Povezani na 2×13 kvadratnih metrih predstavlja zgodovino mostu in pobiranja cestnine ter ponuja vpogled v preteklost budimpeštanskih mostov. Poleg zanimivih zgodb so na ogled tudi nenavadni ostanki: ograja Szabadság hída, ki ni več viden nikjer drugje, ali kopija zidarske lopatice za omet, ki je bila uporabljena pri polaganju temeljnega kamna Verižnega mostu.

1056 Budimpešta, Trg Fővám