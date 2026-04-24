7 zelenih skupnostnih vrtov v Budimpešti za ljubitelje narave

V urbanem betonskem kaosu zeleni otoki, ki se vsake toliko pojavijo, nudijo pravo zatočišče: skupnostni vrtovi so prav to. Če bi radi prijeli za lopato in vzgojili lastne rastline, ko je vreme lepo, je zdaj čas, da jih raziščete! Naslednjih 7 parcel skupnostnih vrtov vas čakajo tudi odlični programi.

Vrt Zsálya

Brez pretiravanja lahko rečemo, da je Zugló pionir skupnostnega vrtnarjenja. Pod okriljem združenja ZUG je okrožje okrašeno s toliko zelenimi površinami, prvi skupnostni vrt pa je bil ustanovljen leta 2014 na ulici Zsálya. Prebivalce čaka 64 gredic, vsaka s površino 10 kvadratnih metrov, skupno obdelane površine pa vključujejo vrtnico in sadovnjak – delavnice, dnevi odprtih vrat, pikniki in drugi programi pa zagotavljajo smiselno rekreacijo.

1141 Budimpešta, Zsálya utca

Árnyas Kert

Árnyas Kert je četrti in največji skupnostni vrt v Kispestu: s svojimi 29 gredicami in edinstveno obliko je velik favorit domačinov. Nastal je nedaleč od terminala Köki, na ulici Vak Bottyán utca – rastline rastejo zelene v krožni obliki na sredini in ukrivljenih gredicah na obeh straneh, zahvaljujoč trdemu delu mladih in starih. Poleg dejavnosti seveda ne manjka zabavnih doživetij: člani dvorišče Árnyas Kerta pozimi in poleti napolnijo z živahnim skupnostnim življenjem.

1191 Budimpešta, Vak Bottyán utca

Böszikert

Začetek delovanja Böszikerta je sprožil zastoj: na začetku pandemije so se gradbena dela v stanovanjskem parku na ulici Böszörményi ut ustavila, zato bo območje leta 2023 začasno zasedlo parkirišče in skupnostni park. Čeprav je njegova prihodnost še vedno vprašljiva, je eno gotovo: prvi skupnostni vrt v regiji Hegyvidék čaka navdušene vrtnarje s 34 parcelami in veliko ljubeznijo.

1126 Budimpešta, Böszörményi ut 20-22.

Grundkert

Zgodba Grundkerta je podobno pustolovska: organiziran je bil od spodaj navzgor in zdaj ponuja osvežitev prebivalcem 8. okrožja na svoji četrti lokaciji, na ulici Magdolna. Tukaj ni govora o spopadih tolp – namesto tega člani nenehno gradijo in lepšajo zelenjavni vrt. Kar se tiče skupnostnih doživetij, jih je veliko: spomladi prirejajo dan odprtih vrat, ob lepem vremenu pa redno pripravljajo skupno kuhanje in številne druge programe. Najnovejše novice si lahko ogledate na Facebooku!

1086 Budimpešta, Magdolna utca 24.

Zápor Kert

V osrčju Óbude že deseto leto cveti Zápor Kert, kjer prebivalci tretjega okrožja na 26 gredicah z okoljsko ozaveščenim pristopom gojijo zelenjavo, začimbe in zelišča. Del vrta so tako individualne kot skupne parcele, ljubitelje narave pa čakajo tudi prazne parcele – igrišče pa bo osrečilo najmlajše raziskovalce.

1032 Budimpešta, ulica San Marco 81.

Első Kis-Pesti Kert

Ime Első Kis-Pesti Kert govori samo zase: rajski vrt na ulici Irányi Dániel že od leta 2012 ponuja zeleno zatočišče sredi panelnega bloka. Ljubitelji narave iz 19. okrožja bodo tukaj zagotovo našli, kar iščejo, saj jih poleg osvežujočega razgleda čakajo 4,5 kvadratnih metrov velike gredice, prostor za žar in užitna živa meja.

1193 Budimpešta, ulica Irányi Dániel

Čardášov vrt

Čardášov vrt v Újbudi vas z 24 odprtimi in 3 dvignjenimi gredicami vabi v nežni objem narave. Na skupnih parcelah so tudi užitne rože in maline, v desetletjih zgodovine vrta pa je narisal nasmehe na nešteto obrazov. Organizirajo se tudi delavnice, da se vrtnarji lahko naučijo vseh podrobnosti vrtnarjenja – in nato skupaj uživajo v sadovih svojega dela.

1112 Budimpešta, Csárdás utca 2.