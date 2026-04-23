Čudovite destinacije naredijo spomladanski izlet v čarobni Zemplén nekaj posebnega

Spomladi Zemplén pokaže svoj še posebej čarobni obraz: zelena pobočja, zgodovinski gradovi, prijetne kleti in vznemirljive pohodniške točke čakajo popotnike. V regiji lahko hkrati srečamo pomembna mesta madžarske zgodovine, pravljične vasi in dih jemajoče naravne znamenitosti.

Regéc, kjer zgodovina oživi

Eno najbolj vznemirljivih zgodovinskih mest v Zemplénskem gorovju je Regéc, kjer grad in okoliška pokrajina vabita obiskovalce na posebno potovanje skozi čas. Trdnjava na vrhu gore je stoletja igrala pomembno strateško vlogo in je povezana z zgodovinskimi osebnostmi, kot so člani družine Rákóczi. Zahvaljujoč prenovam in arheološkim raziskavam danes zgodbo preteklosti ne pripovedujejo le ruševine: razstave, interaktivni elementi in programi vam pomagajo predstavljati si, kakšno je moralo biti življenje znotraj obzidja srednjeveškega gradu.

Grad Boldogkő

Na zahodnem robu gorovja Zemplén, na vrhu strmega skalnatega grebena, stoji grad Boldogkő, ena od edinstveno lociranih trdnjav srednjeveške Madžarske. Grad je bil zgrajen v obdobju po tatarski invaziji, predvsem za nadzor trgovske poti, ki je vodila v Košice, in za zaščito doline Hernád.

Skozi stoletja je bil v lasti več plemiških družin in kraljeve oblasti, hkrati pa je igral pomembno strateško vlogo pri obrambi regije. Danes grad obiskovalce pričakuje v prenovljeni obliki: njegove razstave, razstave orožja in vojaške zgodovine ter panorama zaščitenega območja krajine Zemplén s sprehajališča, ki poteka vzdolž roba pečine, vzbujajo tako srednjeveško preteklost kot posebno lepoto pokrajine.

Pravljična vas: Füzér

Grad Füzér, ki se dviga nad vasjo, je eden najlepših primerov utrdb na vrhu hriba na Madžarskem: prenovljen grad ponuja osupljiv panoramski pogled na Zemplén, njegove razstave pa spominjajo na srednjeveško grajsko življenje in pomembne trenutke v madžarski zgodovini.

V naselju Füzér Country House Porták predstavlja tradicionalno življenje v gorski vasi s starimi kmečkimi hišami, pohištvom in obrtjo. Posebna vrednost reformirane cerkve v Füzéru je bogato okrašen, poslikan kasetiran strop, ki je čudovit primer madžarske ljudske cerkvene umetnosti.

V bližini, v Füzérradványju, se nahaja romantični grad Károlyi s parkom, ki ga je Ede Károlyi dal zgraditi v šestdesetih letih 19. stoletja v historizirajočem slogu po svojih in načrtih Miklósa Ybla. Ogromen angleški park, ki obdaja grad, je znan po svoji posebni mikroklimi in velikanskih drevesih, saj lahko najdete 250–300 let stare hraste, gabre in ogromno platano, posajeno leta 1721.

Najboljše iz Zempléna: Pohodniška pot po pobočjih gora

Za tiste, ki iščejo digitalno razstrupljanje, ni bolj idealne destinacije kot Kőkapu in njegova okolica v gorovju Zemplén. Med 19,8 kilometra dolgo krožno potjo se lahko ne le sprehodite, temveč se tudi odpravite na čolnarjenje in ribolov na jezeru Áfonyás, ki se nahaja tukaj. Ne zamudite lovskega gradu Károlyi, po katerem se splača odpraviti proti potoku Kemence, ki ponuja odlične razgledne točke.

Skala Pengő, nebeška skala Péter Nagy in Sólyom-bérc prav tako ponujajo fantastične panorame pokrajine. Zadnja priporočena postaja ture je skriti kotiček Zempléna, ključavnica in izvir István-kút ter travnik brezovega gozdička, ki ga obdaja.

Enodnevni cilj: Zakladi Sárospataka

Čarobni Sárospatak je zgodovinski in kulturni biser na bregovih Bodroga, ki je ena najbolj vznemirljivih izletniških destinacij v regiji Zemplén. Najbolj znana znamenitost mesta je zgodovinska trdnjava in muzej gradu Rákóczi, kjer renesančno obzidje in razstave pripovedujejo zgodbo o družini Rákóczi in obdobju kurucev, grajsko dvorišče in bastijoni pa ponujajo čudovit razgled na Bodrog.

Z gradu se lahko sprehodite do reke skozi Vízikapu: ta polkrožna vrata iz 16. stoletja so danes prijeten prehod in poletno prizorišče, ki povezuje zgodovinsko grajsko okrožje z bregom Bodroga. Bujne promenade, stara drevesa in sproščujoče trate grajskega vrta za gradom Rákóczi so idealen kraj za počasen sprehod ali piknik, harmonija grajskega obzidja in vrta pa ustvarja posebno vzdušje.

In če si po ogledu znamenitosti zaželite malo energije, vam termalni bazeni in spa center kopališča Végardó, obogateni z doživljajskimi elementi, ponujajo prijetno sprostitev v dolini Bodrog.

Naravni čudež: Megyer-hegyi Tengerszem

Ena najbolj edinstvenih naravnih znamenitosti na tem območju je Megyer-hegyi Tengerszem, ki je nastal nad Sárospatakom, na stožcu 324 metrov visokega Megyer-hegyja v ogromnem jamu nekdanjega kamnoloma mlinskega kamna. Rudnik je deloval do leta 1907, takrat nastala vdolbina pa se je napolnila z deževnico in ustvarila slikovito, približno 6,5 metra globoko jezero, ki ga ponekod obdajajo pečine, visoke do 70 metrov.

Območje je od leta 1997 naravni rezervat z edinstvenimi botaničnimi in zoološkimi vrednotami, pohodnike pa čakajo pohodniške poti, razgledne točke, ferate, viseči mostovi in kolesarska steza. Na območju jezera so še vedno vidni napol dokončani mlinski kamni in rudarske koče, vklesane v riolitni tuf, ki spominjajo na zgodovino in nekdanjo industrijsko preteklost kraja. Leta 2011 je bilo jezero na spletnem glasovanju izbrano za eno najlepših naravnih čudes Madžarske, na tem območju pa je tudi naravna pot, ki predstavlja naravne in kulturne vrednote regije.

Atmosferske vrste kleti

Eden najbolj čarobnih delov znane vinske dediščine Zempléna so vrste kleti tega območja, kjer vinogradništvo in vinska kultura že stoletja zaznamujeta podobo pokrajine in življenja ljudi. Vinske kleti Zsolyomkai se razprostirajo ob vratih Bodrogköza, na strmih pobočjih in med vinogradi, obsijanimi s soncem. Njihove patinirane stiskalnice in obrtniške vinske kleti so pristna podlaga za gastronomske vrednote lokalnih vinarjev, kjer lahko zlahka okusite posebna vina Zemplén.

Vinograd Kőporos je eden najbolj znanih terroirjev v okolici: kamnita tla in edinstvena mikroklima dajejo grozdju, ki tam raste, poseben značaj, zato so vina Kőporos še posebej cenjena med vinskimi poznavalci. Tudi vinske kleti Gombos-hegyi se nahajajo v slikovitem okolju, na položnem pobočju, kjer lahko med sprehodom med dvorišči kleti doživite lokalne tradicije in gostoljubnost.

Družinska rekreacija

Nostalgično potovanje po državni gozdni železnici Pálház vas popelje skozi čudovite gozdne pokrajine – posebno doživetje za otroke in odrasle, medtem ko potujete po zelenih poteh Zemplén. Most nacionalne integracije vas vabi na vznemirljiv sprehod čez Bodrog: s sprehodom čez spektakularen most za pešce lahko hkrati doživite lepoto pokrajine in sporočilo zgodovinske integracije.

Muzej pustolovske Biblije Vizsolyi in Muzej medu ponujata vznemirljive in interaktivne programe: poleg razstave, ki predstavlja prvo popolno Biblijo na svetu v madžarščini, se lahko seznanite s svetom čebel z degustacijo medu in vpogledom v svet čebel. Muzej porcelana Hollóház ponuja ustvarjalno izkušnjo, kjer lahko ne le občudujete bogato zbirko znanega porcelana, temveč tudi ustvarite svoje umetniško delo v obliki doživljajske slike.

Ekstremna doživetja: Pustolovski park Zemplén

Najbolj znana atrakcija pustolovskega parka Zemplén je bob steza, ki se vije pod nivojem krošenj dreves in je dolga več kot 2,2 kilometra, zaradi česar je najdaljša bob steza, pritrjena na cev na Madžarskem ter v srednji in vzhodni Evropi, ter zagotavlja hitro in spektakularno izkušnjo vožnje po gorskem pobočju.

Različne točke pustolovskega parka so povezane z gondolami, s katerih lahko s ptičje perspektive občudujete Sátoraljaújhely in valovito gorovje Zemplén. Za tiste, ki iščejo ekstremna doživetja, so vrhunec zipline: po jeklenici, raztegnjeni med Szár-hegyjem in Magas-hegyjem, se lahko spustite čez odsek, dolg več kot kilometer, nad dolino, medtem ko se vam odpre osupljiva panorama pokrajine.