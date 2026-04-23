7 razprostirajočih se grajskih vrtov za spomladanski spanec, kjer vas bo očaral sijaj plemstva

Od razprostirajočih se rožnih vrtov do labirintov, ki prikličejo vzdušje doline Loare, smo za vas zbrali najlepše grajske parke v državi, od katerih je vsak vreden ogleda!

Grad Esterházy, Fertőd

Ni nujno, da se peljete z letalom, da bi doživeli francoski sijaj: Fertőd je le nekaj ur vožnje od Budimpešte, njegov slavni grad pa upravičeno nosi naziv madžarski Versailles. Baročno-rokokojska palača iz 18. stoletja je sama po sebi impresivna, pravo presenečenje pa čaka zunaj: njen skrbno ustvarjen park spomladi pokaže svoj najlepši obraz, vrhunec katerega je rožni vrt s skoraj 8000 grmi, ki ga je zasnovala vojvodinja Margit Cziráky. Poleg morja cvetja, ki se vije vzdolž nadstreškov na stotine metrov, Evropski dan zgodovinskih vrtov 26. aprila obljublja tudi odlične programe!

9431 Fertőd, Joseph Haydn utca 2.

Grad Brunszvik, Martonvásár

Grad Brunszvik, ena najbolj znanih plemiških rezidenc v naši državi, ki ima vidno mesto tudi v Beethovnovem srcu, ne navdušuje obiskovalcev le s svojo arhitekturo z baročnimi in neogotskimi slogovnimi elementi, temveč je tudi njegov sedemdeset hektarjev velik angleški vrt brez primere. V parku, ki slavi genij vrtnarskega mojstra Heinricha Nebbiena, ki je zasnoval tudi mestni park, se izmenjujejo divje romantični in urejeni deli z avtohtonimi drevesnimi vrstami in eksotičnimi trajnicami, medtem ko se naslanjamo na obalo Öreg-tója, ki je nastal z zajezitvijo potoka Szent László, in tudi mi se zlahka prepustimo občutku, ki ga je dunajski skladatelj doživel med pisanjem pisem Terézu Brunszviku.

2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

Grad Festetics, Dég

Enega najzgodnejših predstavnikov madžarskega klasicizma si lahko ogledamo v dvorcu družine Festetics v Dégu: grad, zgrajen med letoma 1810 in 1815, je tesno povezan z zgradbo Narodnega muzeja, kar ni presenetljivo glede na to, da je obe zasnoval Mihály Pollack. Rezidenco, v kateri so nekoč hranili tajne arhive prostozidarjev, obdaja eden največjih angleških parkov na Madžarskem, ki se razprostira na približno 300 hektarjih, z dvokilometrskim jezerskim sistemom, neštetimi redkimi rastlinami in otokom, dostopnim po lesenem mostu, na katerem stoji najlepši hlev v državi, Holland House iz rdeče opeke.

8135 Dég, Hunyadi János utca 11.

Grad Andrássy, Tiszadob

Grofa Gyulo Andrássyja so med njegovimi potovanji tako očaral gradovi doline Loare, da je ob začetku gradnje na svojem posestvu v Tiszadobu prosil svojega projektanta Artúra Meiniga za grad, ki bi združeval renesančne in gotske arhitekturne elemente in bi lahko bil vreden izraz nacionalne romantike. Stavbo, zgrajeno med letoma 1886 in 1890, obdaja petsto hektarjev velik gozd starodavnih dreves, prava atrakcija pa je vezeni parter za gradom, ki ga je zasnoval Gyula Andrássy in hkrati oznanja lepoto narave in delo človeških rok. K prijetnemu preživljanju časa prispevata tudi pomol za čolne in igrišče na bregovih reke Holt-Tisza.

4456 Tiszadob, Bocskai utca 59.

Grad Károlyi, Füzérradvány

Grad Károlyi, ki se nahaja v dolini, obdani z izviri in jasami v gorovju Zemplen, je bil zgrajen v drugi polovici 19. stoletja kot rekonstrukcija poznorenesančnega dvorca družine Réthey: grof Károlyi Ede je načrt zaupal Miklósu Yblu, sam pa je bil odgovoren za koncept. Zgodovinska stavba, okronana z osmerokotni razgledni stolp, je bila pred nekaj leti popolnoma prenovljena, med katero je bil obnovljen tudi več kot sto hektarjev velik angleški park. V arboretumu s posebnim podnebjem vas vabijo, da preživite ure v občudovanju stoletne platane, piramidalni hrasti, ribniki in romantični mostovi čez potoke.

3993 Füzérradvány, Károlyi Ede út 1.

Grad Festetics, Keszthely

Zgodovina najbolj obiskanega madžarskega gradu sega v leto 1745, znotraj njegovih zidov pa najdemo pet razstav in največjo neokrnjeno plemiško knjižnico v Evropi. Kot da to še ni dovolj, se je vredno sprehoditi tudi po nedavno obnovljenem grajskem parku: park, ki ga je leta 1885 zasnoval Henry Ernest Milner, se ponaša z geometrijsko urejenim vrtom princesinih sob, okrasnim ribnikom, ki odraža grad, klasicističnim vodnjakom z levi, palmovim vrtom in petsto let starim hrastom. Poleg tega vrt zagotavlja vzdušje bližnje narave z več kot štiridesetimi vrstami ptic, ki gnezdijo, posebnimi vrstami netopirjev in množico veveric.

8360 Keszthely, Kastély utca 1.

Grad Erdődy, Doba

Končno še poseben lik na našem seznamu, saj gradu Erdődy za razliko od drugih stavb zaradi njegovega življenjsko nevarnega stanja sploh ni mogoče obiskati – terasa iz kararskega marmorja, ki je zdaj prekrita z ometom, je polna nenavadnih protislovij, prav tako pa tudi zgodovina stavbe: nekdanji grofovski grad je bil do nedavnega psihiatrična bolnišnica. Ogromen, brezplačen in urejen park, ki obdaja grad, pa je sama spokojnost: okoli fantastično lepega jezera lahko obiskovalci med drugim občudujejo tulipane in japonske akacije – ni naključje, da je priljubljena lokacija za poročno fotografiranje.

8482 Doba, Somlóvár 13.