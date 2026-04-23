10 naravnih zakladov, ki jih je vredno odkriti, in nepozabni programi v čarobni regiji Bükk

Regijo Bükk je skoraj nemogoče raziskati v nekaj dneh, saj je regija bogata z naravnimi zakladi in kulturnimi doživetji. V našem članku smo zbrali najlepše gozdne poti, slapove in jame v regiji ter nepozabne turistične destinacije.

Fascinantni naravni zakladi Bükka, ki čakajo, da jih odkrijete

Bleščeči izviri in slapovi

Ni naključje, da je Bükk znan po svojih kristalno čistih izvirih in slapovih. Nedaleč od skrivnostnega, temno zelenega jezera Hámori si lahko ogledate slap Szinva v Lillafüredu, ki se spušča z višine 20 metrov. Tudi biser doline Szalajka, Szilvásvárad, je čaroben zaradi žuborečega potoka in jezera, polnega postrvi, nepozabna pa sta tudi slap Fátyol, ki pada z višine 17 metrov, in izvir Szikla. Slap Sebes-víz je manj znana destinacija, čeprav kaskade, ki se spuščajo po lehnjakovem stopnišču, spomladi pokažejo svoj najlepši obraz.

Neverjetne jame

Četrtina jam v naši državi se skriva v gozdovih gorovja Bükk, zato jih raziščite čim več! Do jame Istállós-kői vodi strm vzpon, a zaradi njene kratkosti se lahko tja odpravite celo z otroki. Jama Körös se ponaša z dvema rekordoma: z 932 metri je najvišja jama v naši državi in najstarejša jama v gorovju Bükk. Jami Szeleta in Balla sta neizogibni destinaciji za ljubitelje zgodovine, saj obe najdbi slovita po tam najdenih prazgodovinskih ostankih. Dantejev pekel ali jama Udvar-kő je vrtača s porušenim stropom, ki je tako površinski kot podzemni naravni pojav.

Veličastne panoramske točke

Če bi radi pogledali na čudovito pokrajino od zgoraj, se povzpnite na eno od razglednih točk! Razgledni stolp Bél-kői, ki se nahaja na nadmorski višini 815 metrov, ponuja očarljiv pogled na gorovje Bükk in greben Mátra. Z razglednega stolpa Major-tetői si lahko ogledate eno najlepše ležečih naselij v državi, Szarvaskő, skrito v dolini. Do razglednega stolpa Zsófia je mogoče priti iz Felső-Hámorja, od koder lahko z višine 390 metrov občudujete Lillafüred. Za naravne razglede obiščite Tar-kevő ali Kalica-tető na nadmorski višini 949 metrov: s prvega lahko vidite celo Kékes, z drugega pa lahko občudujete gorovje Uppony v 360-stopinjski panorami.

Doživetja v Bükkaljánu

V Bükkaljánu si je obvezno ogledati jamska bivališča Noszvaja, ki so bila naseljena do sredine 20. stoletja. Učna pot Kaptárkövek v Szomolyi, ki jo lahko prehodite v pol ure, je enostavna za prehoditi tudi z otroki, za bolj naporen sprehod pa izberite učno pot Ördögtorony v Cseresfalviju, ki prikazuje območje v dolžini več kot 10 kilometrov. Ne boste zamudili niti vinskih kleti Bükkzsérc, kjer lahko občudujete orodja za predelavo grozdja in lehnjakove reliefe Sándorja Soltésza. Od maja lahko vstopite v zeliščni vrt strica Gyurija Szabója v Bükkszentkeresztu, kjer lahko spoznate veliko zanimivih stvari.

Družinski izlet

Če iščete mirnejšo, a nepozabno izkušnjo za mlade in stare, se odpravite na eno od lahkih železnic Szílvásvárad, Lillafüred, Mátrafüred ali Felsőtárkányierde – slednja mimogrede pelje mimo čudovitih izvirov Szikla in Vöröskő ter mimo parka divjih živali Egeresvölgy. Slikovito Lillafüred lahko občudujete s ptičje perspektive ne le z lahke železnice, temveč tudi s sedežnice. Obiščite ljubke prebivalce živalskega vrta Miskolc, med katerimi lahko v prostornem gozdnem okolju ločite skoraj 700 osebkov več kot 120 posebnih živalskih vrst.

Če se želite sprostiti: Hotel Palota Lillafüred

Kot da bi stopili v pravljico: na obali jezera Hámori, v objemu gorovja Bükk, stoji ikonični grajski hotel, zgrajen v dvajsetih letih 20. stoletja. Hotel Palota Lillafüred s svojim zgodovinskim vzdušjem in romantičnim okoljem obuja preteklost in ponuja sodobno sprostitev, ki temelji na doživetjih. Občudujete lahko tudi slap Lillafüred v Visečem vrtu, a za obisk jam in razglednih točk ni treba iti daleč, lahko pa se celo peljete z miniaturno železnico! Če bivate v hotelu, vas čakajo številni vznemirljivi programi, od grajskih trilerjev do večerov z živo glasbo in ogledov hiš, hotelske restavracije pa ponujajo regionalne in gozdne okuse.

3517 Miskolc, Erzsébet sétány 1.

Za kulinarične dobrote: Végállomás Bistro & Wine

Morda se sliši presenetljivo, a prvo restavracijo z Michelinovo zvezdico v Miškolcu najdete v nekdanji postaji železnice Lillafüred State Forest Railway. Naj vas večkratna priporočila restavracije Végállomás Bistro & Wine s strani Michelina in dve nagradi Gault&Millau ne prestrašijo, saj je kuhar Ádám Darab ustvaril preprost jedilnik. Program Miškolški užitni gozd je marca prejel nagrado za najboljši projekt trajnostnega turizma na svetu, zato so kulinarične kreacije obogatene s sezonskimi sestavinami, ki jih kupujejo domači pridelovalci in restavracija. Skrbno sestavljena vinska karta vključuje številna majhna in družinska posestva.

3534 Miškolc, Kiss tábornok út 50–52.

Za počasna jutra: Fázis Koszt&Kávé

Ko ste v Egerju, obvezno poskusite Fázis Koszt&Kávé, kjer lahko dan začnete v prijaznem in sproščenem vzdušju. Iz širokega menija za brunch lahko izbirate do 11.30, tako da zajtrka ne boste zamudili, tudi če ste le malo dlje leni, vredni dopusta. Seveda se restavracija splača obiskati tudi za glavni obrok, saj lahko poskusite specialitete, kot so kisla smetana in volovski rep, iberska svinjina ali različne različice poké bowla. Tudi v restavraciji Fázis ne boste želeli zamuditi domačih sladic in posebnih kav!

3300 Eger, Sas út 5.

Za deževen dan: Terme in kopališče Eger

Skoraj stoletje staro Terme in kopališče Eger ima na svoji 5 hektarjih površine vse, kar potrebujete za prijetno sprostitev: potopite se lahko v skupno 13 zunanjih in notranjih bazenov, zato je kopanje odličen notranji program, dokler ne pride poletna vročina. Športna igrišča bodo odlična izbira za tiste, ki iščejo aktivno rekreacijo, medtem ko bo termalno kopališče glavna atrakcija za miren umik, medtem ko boste lahko uživali v blagodejnih učinkih zdravilne vode. Seveda je na voljo veliko programov za otroke: sezonsko odprt otroški in otroški bazen, park s tobogani in igrišče čakajo na najmlajše.

3300 Eger, Petőfi tér 7.

Za tiste, ki iščejo neomejena doživetja: Bükki Csillagda

Če iščete nezemeljsko doživetje, morate vsekakor obiskati Bükki Csillagda! Posebnost zbirke meteoritov, ki se nahaja tukaj, je, da se lahko celo dotaknete enega od kosov kamnin, ki so prišli iz vesolja. Planetarij prikazuje lepote nočnega neba tudi podnevi, razstava pa ponuja podrobnejši vpogled v temo Sonca in svetlobnega onesnaženja. Lokacija stavbe je odlična za astronomska opazovanja, ki jih lahko doživite med nočnimi demonstracijami teleskopov. Učna pot Planetary Tour, ki pripada centru za obiskovalce, ponazarja naravne vrednote območja in razdalje v Osončju.

3559 Predmestje Répáshuta, parcela št. 016/5