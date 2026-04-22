Na mirnem romarskem kraju Pilis vas čakata očarljiva panorama in neprimerljiv mir.

Kalvarija v Piliscsabi je verjetno eno najlepših verskih območij in romarskih krajev v okolici.

Od vznožja hriba na robu vasi se lahko sprehodimo po pobočju, obdanem z borovci, skozi zgodbo o Jezusovem trpljenju, ki jo označuje križev pot na pobočju.

Postaje Kalvarije, zgrajene leta 1852, so morale biti po stiskah druge svetovne vojne obnovljene: namesto starih poslikanih slik lahko zdaj občudujemo bakrene reliefe Béle Bognárja.

Ko dosežemo hrib, nas pričaka ljubka kapela, lepo obnovljena s skupnostnim trudom, iz katere lahko uživamo v neprimerljivi panorami in mirno počivamo v nežnem naročju narave.

Preden odkrijemo druge skrite zaklade in naravne lepote Piliscsabe, se vsekakor splača sem poromati.