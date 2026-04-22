Na jasi na robu gozda Vértes se skriva posebna lovska kapela

Na jasi na robu gozda Vértes v Csákvárju smo naleteli na lovsko kapelo s posebnim vzdušjem, ki jo lahko odkrijete z lahkotnim sprehodom.

Očarljiva stavba je bila prvotno eden od romantičnih okraskov parka gradu Esterházy v Csákvárju. Turški stolp, zgrajen v gozdu Allé, je grof János Esterházy zgradil leta 1797 za dan svoje žene Anne.

Osmerokotno, bogato okrašeno počivališče je zasnoval Italijan Pietro Rivetti, s polmesecem na vrhu, orientalskimi motivi in usnjenim pohištvom.

Sredi 19. stoletja je bila preurejena v lovsko kapelo, takrat so bila spodnja okna zazidana, streha obnovljena in dodan majhen zvonik. Zapuščeno stavbo, ki je v viharjih zgodovine začela propadati, je leta 1998 obnovila Javna fundacija za varstvo narave Pro Vértes.

S svojo posebno zgodovino in edinstvenimi arhitekturnimi rešitvami si je kapela sv. Frančiška upravičeno prislužila status enega od skritih zakladov območja.

