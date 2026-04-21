Obiranje in piknik tulipanov se začneta aprila v ljubljenem cvetličnem vrtu peščenih obrežij

Vrt tulipanov v Tázlárju bo tudi letos odprl svoja vrata – 5. obiranje in piknik tulipanov obljubljata, da bosta eden najbolj spektakularnih spomladanskih dogodkov. In nihče noče zamuditi tega pisanega, dišečega programa!

Vrt tulipanov v Tázlárju naj bi svoja vrata odprl tretji vikend v aprilu, med 5. obiranjem in piknikom tulipanov pa bodo ljubitelje cvetja teden za tednom navduševali stotisoči pisanih cvetov, živalski vrtovi za božanje, nešteto družinskih programov, fotografskih točk in gastronomskih doživetij.

In zakaj toliko ljudi omenja čarobni vrt tulipanov na Veliki nižini kot pomladno senzacijo? V Homokhátságu ne morete občudovati le pisanih polj tulipanov v vrtu tulipanov – med obiranjem tulipanov si lahko tudi sami naberete šopke.

Izbira je izjemno bogata: poleg klasičnih, enobarvnih sort so na voljo tudi posebni odtenki in vzorci, tako da lahko izbirate med vijolično, roza, belo, oranžno, rdečo, limonino rumeno, pa tudi med belimi cikcak, belo-vijoličnimi ali celo roza-limoninimi kombinacijami. Vrt, prekrit s cvetjem, je lahko tudi odlična kulisa za fotografiranje!

Poleg sto tisoč tulipanov zainteresirane čaka veliko programov: ob koncih tedna obrtniški sejem, pisani otroški programi, napihljiv grad, mini igrišče, poslikava obrazov in živalski vrt za božanje, obisk pa bo kronal bistro in vinski bar La’Róna v Kiskőrösu, ki bo poskrbel za gastronomska doživetja z neapeljskimi picami in drugimi dobrotami.

Letos ima živalski vrt za božanje še več prebivalcev: poleg valabijev, kapibar, ponijev, konj, koz, veveric, hrčkov, morskih prašičkov in zajčkov otroke čakajo tudi surikate, alpake, škotsko višavsko govedo, oposum in prerijski psi. Vrata vrta TulipGarden Homokhátság so odprta tudi za vaše hišne ljubljenčke na povodcu!

Če lahko, prinesite svojo košaro in škarje za obrezovanje – lahko pa jih tudi posodijo navdušenim ljubiteljem cvetja.

Vrt tulipanov se nahaja v Tázlár-Felsőtelepu, ob njem pa je urejeno prostorno parkirišče. Vstopnica stane 1500 forintov, kar vključuje tri tulipane. Vstop za otroke, mlajše od 12 let, je prost, tulipani pa stanejo 300 forintov na cvet.

Velikonočne dogodivščine v cvetličnem vrtu Great Plain

Čeprav se tulipani še niso odprli, se bo spomladanski program začel na velikonočni podaljšani vikend na veselje mladih in starih. Med 3. in 6. aprilom bo v Tázlárju našla svoj prostor vsa družina: medtem ko se bodo malčki spoznavali z zajčki, kenguruji, kapibarami in drugimi kosmatimi bitji ter ustvarjali smešne spomine s poslikavo obrazov, napihljivim gradom in mini igriščem, bodo starši lahko uživali v fantastičnih gastronomskih doživetjih. Vstopnica za velikonočni družinski program bo 500 HUF/osebo za starejše od 12 let.

