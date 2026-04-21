Najljubše zbirališče rimskega dela vas vabi v poletje z brezplačnimi programi in vzdušjem ob obali.

Obrežje Donave, vonj živih mej, čivkanje ptic in sončni žarki – počitnice so se na rimskem delu že začele in danes lahko že okusimo okus poletja, zahvaljujoč zbirališču številka ena v tem območju.

Veter pleše s pisanimi sončnimi jadri, zrak diši po sveže pečenih dobrotah, hkrati pa nas preplavita nostalgija in vznemirjenje pričakovanja: obiščemo Evezős Sörkert in ob pogledu na panoramski vrt nam takoj odprejo usta.

Zbiralno mesto v najbolj zelenem delu mesta

Terasasti gastronomski raj, skrit v senci starih dreves, je aprila odprl svoja vrata že 41. zapored, da bi poletje eksplodiral z razkošnimi prigrizki, dobrim vzdušjem in še boljšo ponudbo programov. Komaj čakamo, da si ogledamo nov jedilnik, a najprej se hitro usedemo na “kavč čoln” ob vhodu, da bi se prepustili pristnemu vzdušju ob obali.

Sprehajališče pred restavracijo je polno mater, ki potiskajo vozičke, skupin prijateljev, ki sprehajajo svoje pse, navdušenih tekačev in romantičnih parov, ki se sprehajajo – in kako dobro jim gre, saj je ta nedotaknjen del plaže primeren za vsako prostočasno aktivnost. Izkušnja bližnje narave, ki jo ponuja rimski del, se razteza na celih 4,2 kilometra, edinstven ekosistem in valovita Donava pa prebivalce prestolnice navdušita.

Kot izvemo, česa podobnega ne boste našli nikjer drugje – v tem okolju je leta 1983 svoj dom našel Evezős Sörkert, ki ga danes preprosto imenujejo najljubše zbirališče v soseski.

Legenda pivskega vrta, ki se je iz pločevinaste bodege spremenila v člansko sosesko, je zdaj članica skupine Eventrend: od leta 2017 skupina podjetij z roko v roki s stebri ekipe utira pot za Evezős, pri čemer sledi tradiciji. Več kot tri desetletja izkušenj, ki jih je Eventrend pridobil pri upravljanju gastronomskih enot, zagotavljajo, da bo sodelovanje vsak dan bolj plodno. Ustanovitelj in lastnik Zoltán Kőrössy je tudi razkril, da je Evezős poletni favorit Eventrenda.

Nič čudnega, saj sem ne doseže niti en sam zvok vrveža velikega mesta: v zameno lahko uživamo v obrokih sredi čivkanja ptic.

Ob vikendih popoldne igra glasba v živo, kar poleti sploh ni ovira – za najmlajše pa je na voljo otroški kotiček. A ne prehitevajmo!

Ribe, ulična hrana in poletno vzdušje v Rómainu

Uspelo nam je izbrati eno najboljših miz na terasi, ki sprejme več kot tristo ljudi: medtem ko prigrizkujemo, lahko uživamo v sončnih žarkih, ki se lesketajo na gladini reke, hkrati pa smo na tekočem z utripom družabnega življenja.

Pogovor se neizogibno obrne na poletne načrte – v takšnem okolju koledar skoraj poskoči naprej – in miza je obložena z okusnimi jedmi. V Evezős Sörkert so vse povratne informacije naletele na razumevanje: največji favoriti so nazaj, a ponudba je bila razširjena tudi s številnimi novimi artikli, od katerih je bil vsak zasnovan glede na okuse gostov.

Lahko bi rekli, da so se vrnili klasični, znani okusi, le malo bolje združeni: ko gre za obalo, so oslič, smuč, ribe s krompirčkom zvezde, a kozice, ribja juha in lignji so prav tako zvezde jedilnika. Ne moremo se zadržati, da ne bi zmajali z glavo nad prigrizki novega vala – sočen smash burger s sladkim krompirjevim hashom in zeljno solato je prava poslastica, a tudi z ocvrto jedjo ne bomo razočarani, še posebej, če zraven naročimo kisle kumare.

Vegani in vegetarijanci bodo med pisanimi solatami našli nekaj za svoj okus, ljubitelji mesa, ki iščejo lahek obrok, pa nikoli ne morejo zgrešiti s cezarjem. Za okrepitev madžarske ulične hrane so med sladicami našle svoje mesto tudi velike palačinke – skoraj obvezno je, da izkušnjo ob obali kronate z nekaj žemljicami. Tisti, ki imajo raje cmoke, pa ne bodo ostali brez sladkega zaključka: lahko se nagradijo z različicami z lešnikovo kremo in jagodami.

Tudi madžarski okusi so igrali pomembno vlogo v življenju skupine Eventrend. Skupina meni, da je izjemno pomembno pritegniti domačo stranko: medtem ko njihove druge enote obiskujejo predvsem turisti, je Evezős Sörkert biser, ki je posebej namenjen madžarskemu občinstvu. Ustanovitelj in lastnik Gábor Nagy je povedal, da je poslanstvo Eventrenda razumeti razmišljanje domačega občinstva – vse kaže na njihov uspeh.

Kar zadeva programe, se v Evezős Sörkertu preprosto vedno nekaj dogaja. Ni zaman, da ga imenujejo družabno pristanišče romske četrti: spontani špricerji, klavirski večeri, koncerti, plesni večeri in veliko smeha pretresejo vrt ob obali. Večina programov je brezplačnih – če kolesarite, hodite ali se samo družite, se vsekakor ustavite!

In če prihajate s psom, imamo dobro novico: tukaj so pomislili celo na štirinožne prijatelje in se lahko ohladijo s pasjim sladoledom.

Moto Evezős Sörkert je izjemno preprost: še naprej želijo biti družinam prijazno, psom in ljudem prijazno stičišče Romov. Nočejo se izkazovati za več, kot so – vendar želijo biti v tem zelo dobri.

Evezős Sörkert

1031 Budimpešta, Romai – 34. del.