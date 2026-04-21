8 odličnih destinacij za enodnevne izlete v bližini Budimpešte

Na srečo vam ni treba potovati več ur, če pustite za seboj znane trge Budimpešte, saj vas v prestolnici čakajo lepša mesta in izletniške destinacije, kjer bodo ljubitelji zgodovine, umetnosti in narave prav tako našli nekaj za videti.

Za ljubitelje zgodovine: Esztergom

Esztergom, znan tudi kot madžarski Rim, je iz prestolnice enostavno dostopen z javnim prevozom. Bazilika je seveda prva stvar, ki vam pride na misel, ko pomislite na mesto, a Donavski ovinek ponuja tudi številne druge zanimivosti: v primeru slabega vremena obiščite enega od muzejev, če pa sije sonce, se odpravite na breg Donave, v čudovito mestno središče ali pa morda obiščite lokalno kmečko tržnico. V okolici boste našli odlične pohodniške točke, če pa ste žejni brezmejnega raziskovanja, se sprehodite čez most Márie Valérie do Párkányja!

Za nepozaben izlet: Višegrad, soteska Rám

Po le 1–1,5 urah vožnje iz Budimpešte lahko začnemo našo 10 ali 17 kilometrov dolgo krožno turo v eni najbolj priljubljenih pohodniških točk, soteski Rám, kjer se lahko sprehajate med žuborečimi potoki in plezate po lestvah. Pomembno je omeniti, da je soteska enosmerna, zato se ji splača približati od Dömösa navzgor, v smeri Dobogókőa. Tudi če niste ljubitelj pohodništva, se vseeno splača obiskati Višegrad, saj je Citadela obvezno ogledanje vsaj enkrat.

Za donavsko promenado: Nagymaros

Izlet v Nagymaros se splača že zaradi panorame donavske promenade, a seznam se tu ne konča: na trgu Szent Imre boste našli na primer edini srednjeveški cerkveni spomenik Donavskega ovinka, ki še danes stoji, stolp cerkve Nagymaros. Če potujete z majhnimi otroki, obiščite prebivalce majhnega parka Törökmezői Kis-Állatpark in se nato sprehodite po učni poti Törökmezői. Če iščete bolj resen izlet, so lahko razgledna točka Julianus, jama Puščavnik in učna pot Gesztenyés odlična izbira.

Slikovita vasica Donavskega ovinka: Zebegény

Zebégény pogosto imenujejo draguljnica Donavskega ovinka – nič čudnega, saj je zaradi očarljivih ulic vasi in čudovite panorame z gore resnično edinstvena destinacija v naši državi. Eden najbolj znanih kotičkov mesta je vrsta hiš z modrimi mansardnimi strehami in simboli sončnic na nekdanji glavni cesti mesta, a prav tako spektakularen je železniški viadukt s sedmimi luknjami, ki prečka potok Malom-völgyi in se nahaja le nekaj sto metrov od središča.

Za kraljevski sijaj: Gödöllő

V Gödöllőu imajo ljubitelji zgodovine, literature, glasbe, narave in gastronomije veliko možnosti za sprostitev, mesto pa je enostavno dostopno tudi s HÉV-jem s trga Örs vezér, tako da lahko avto pustite doma. Simbol mesta, grad Grassalkovich, je tudi največji in najrazkošnejši baročni grad na Madžarskem, ki je osvojil srce celo Sisi. Če boste imeli lepo vreme, se obvezno sprehodite po parku Erzsébet in arboretumu Gödöllő, če pa iščete program v zaprtih prostorih, obiščite Mestni muzej in Hišo umetnosti.

Za umetniške duše: Szentendre

Szentendre je vsekakor neizogibna destinacija, če potujete v bližini prestolnice, saj lahko tako kot v Gödöllő v mesto slikarjev prispete celo s HÉV-jem. Seveda pa čudovito mestece ni pravi adut le zaradi svoje bližine: tlakovane ulice in skrite starinarnice vas bodo navdušile. Vredno ga je obiskati, preden se poleti spremeni v pravi turistični raj, saj zdaj škatla z dragulji pokaže svoj veliko mirnejši obraz.

Za gurmane: Etyek

Etyek vas pozimi, poleti, jeseni in spomladi čaka s številnimi atrakcijami in penečimi programi, ki so najbolj priljubljeni pri kulinaričnih pustolovcih in vinskih strokovnjakih, a tudi ljubitelji aktivne rekreacije lahko tukaj najdejo nekaj za odkriti. Območje zdaj kaže svoj še posebej lep obraz, saj cvetoča drevesa uokvirjajo vinograde, ki so sami po sebi spektakularni ob cesti.

Za daljši pobeg: Tata

Na koncu našega članka smo prispeli do Tate, ki je najbolj oddaljena od naše prestolnice, a jo je mogoče obiskati v enem dnevu. Do mesta voda lahko iz Budimpešte pridete z avtomobilom ali vlakom v samo eni uri, znamenitosti pa ne bo manjkalo: območje okoli Öreg-tója, čarobni angleški park, Tata Fényes Tanösvény in grad Tata ponujajo nepozabna doživetja v bližini narave.