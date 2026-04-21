13 izjemnih novih knjig, ki jih je vredno kupiti to pomlad

Privlačne knjige za pomlad: od dih jemajočih resničnih zgodb, prek romantičnih romanov do najbolj vznemirljivih fantazijskih knjig, vsak bo našel nekaj novega po svojem okusu.

Péter Csillag: Svoboda nogometa

Intimni, osebni svet in svoboda igre, ki je padla iz središča pozornosti, sta navdihnila Péterja Csillaga za portfelje o nogometu, prvotno objavljene v rubrikah Nemzeti Sport. Tako kot se nogometaš, ki igra ure in ure, nikoli ne utrudi, avtor neutrudno zbira vse, kar je mogoče povezati z njegovim ljubljenim športom. Govori se o navdušenem amaterizmu in brezdušni profesionalnosti, o odnosu med nogometom in politiko, nogometom in naravo, nogometom in alkoholom, a ne gre izpustiti odnosa med nogometom in fikcijo, nogometom in novinarstvom ter celo o nogometu in modernizaciji jezika.

Barbara Bauer: Graditeljica mostov 2.

Družinska zgodba se nadaljuje, razkriva legende, prenaša zapuščino, gradi prihodnost. Zgodba, ki se nadaljuje še danes, ne dopušča, da bi karkoli pozabili: Mihály Munkácsy, Mór Jókai, Sisi, Miklós Ybl. Usode znanih in običajnih ljudi se srečujejo, medtem ko sile zgodovine oblikujejo družinsko zgodovino, ki traja tri stoletja. Poplave, potresi, epidemije, vojne za neodvisnost, vojne, krvavi časi. Vsaka generacija se mora z nečim spopasti. Življenje ne prizanaša nikomur. Toda ali pomaga, če poznamo velike trenutke naše preteklosti? Če vemo, od kod prihajamo? Če lahko črpamo iz družinske zgodovine, iz legend? Iz moči naše preteklosti?

Gábor Csikós: Od prisilnega jopiča do elektrošoka

Zgodovino psihiatrije že dolgo zaznamuje nenavadna dvojnost: ni bila le sredstvo zdravljenja, ampak tudi sredstvo za ohranjanje reda. Razmerje med družbo in nasiljem je bilo dokazano v laboratorijskih pogojih v psihiatričnih ustanovah, ta odnos pa veliko razkriva o normah in praksah neke zgodovinske dobe. Serija zgodb kaže, da se ne le oseba z nožem, ki je razvrščena kot nora, lahko obnaša nasilno, in da se ne le prisila, ki je usmerjena proti njej, lahko šteje za nasilno; nekateri posegi imajo lahko resne posledice, prav tako njihova odsotnost.

Áron Szántó: Prag

Kriszti, ki je pred kratkim osirotela in bo kmalu diplomirala, začne novo življenje s svojim skrbnikom, alkoholikom in stricem, v odmaknjeni majhni vasici v gorovju Bakony v stari hiši svojega očeta in Jánosovih staršev. Njihov sosed je zadržan, a prijazen, miroljuben starec, ki v svoji kleti skriva predmet tujega izvora. V starem dvorcu, »Gradu«, prisotnost sekte nove dobe z zmedeno ideologijo vzbuja čustva, katere vodja ne gleda naklonjeno na prišleke, a zdi se, da so lokalne čarovniške zgodbe več kot le preprosta legenda.

Reese Witherspoon, Harlan Coben: Izginila brez slovesa

Izginila brez slovesa je zgodba o neomajni ženski, ki se v svojem obupanem iskanju resnice pripravlja na razkritje zarote, stkane v ekskluzivnem svetu globalne elite. Maggie McCabe je visoko usposobljena bojna kirurginja in zaradi vrste uničujočih tragedij se vse okoli nje sesuje – Maggie ovdove, odvzamejo ji zdravniško licenco, izgubi podjetje, preživetje in smisel življenja. Rešilno bilko dobi od nekdanjega mentorja, elitnega plastičnega kirurga, ko eden najbolj skrivnostnih moških na svetu Maggie prosi za zloveščo operacijo, ki ni ravno običajna.

Julien Blondel: Elric – Rubinasti prestol

V Imrryrju, v osrčju nekoč mogočnega, a zdaj propadajočega imperija Melniboné, na deset tisočletij starem rubinastem prestolu sedi melanholičen, albino cesar: Elric. Za razliko od svojih krvoločnih, krutih predhodnikov želi vedeti: za kaj gre? Kakšen je smisel in namen obstoja imperija, vpletenega v krvave vojne? Kakšno je njegovo poslanstvo na tem svetu? Sredi dvornih spletk, temne magije in neskončnih vojn z barbari mora najti odgovor na najpomembnejše vprašanje: igračka Gospodarjev kaosa ali izpolnitev usode.

Ezio Gavazzeni: Vikend ostrostrelci

Otroci so bili najdragocenejše trofeje … starejše so lahko ubili brezplačno. Med obleganjem Sarajeva (1992–96) so bogati tujci z vsega zahodnega sveta plačevali ogromne vsote denarja, ki so ustrezale trenutni ceni stanovanja, da bi sodelovali z ostrostrelci bosansko-srbske vojske pri streljanju nemočnih civilistov na ulicah bosanske prestolnice vsak konec tedna, nato pa se vrnili domov in nekaznovano živeli razkošno življenje. Na straneh Vikend ostrostrelcev preiskovalni novinar in avtor Ezio Gavazzeni predstavlja pričevanja zanesljivih virov, vpletenih in prej neslišanih prič, ki te »safarije« predstavljajo v njihovi grozljivi polnosti, od organizacije do izvedbe.

Gábor Szerényi: Kaj se zdaj odpira? – Zgodnja pomlad

Ta knjižica je namenjena pomoči tistim pohodnikom v naravi, ki ne le hitijo po poteh kot pohodniki na visoki ravni, ampak tudi opazujejo krhke lepote narave in divje rože, ki se jim ponujajo med pohodom, v udobnem tempu, z odprtimi očmi. Za tiste, ki jim pogled na zibljejočo se preprogo cvetja prinaša toliko veselja kot doseganje gorskega vrha, ki se lahko ustavijo in občudujejo naravne skalnjake golih pustinj ali svežo zelenilo travnikov ob potokih. Napisana je bila tako, da je prepoznavanje rastlin lahko uspešno v nekaj trenutkih in s tem ustvari željo po njihovem nadaljnjem spoznavanju.

Sarah Wynn-Williams: Ni jim mar

Sarah Wynn-Williams se je kot mlada novozelandska diplomatka prijavila na Facebook za sanjsko službo, ker je bila prepričana, da lahko Facebook izboljša svet. Ko se je pridružil podjetju, je hitro zagledal povsem drugačen obraz moči, v katero je verjel. Šokantne, pogosto grenko humorne, resnične zgodbe iz vsakdanjega življenja enega največjih svetovnih podjetij, skozi katere lahko spoznamo Marka Zuckerberga, Sheryl Sandberg, vodilne svetovne politike in kako se sprejemajo odločitve, katerih posledice vplivajo na življenja vseh nas.

Barbara Bauer: Podrejo se kot skala

Ilona in njegova dva brata in sestre oče odpelje iz Székelyfölda vse do madžarske prestolnice. Morda zato, da bi pobegnili pred spomini, pozabili noč groze in dokončno utišali zvok sov, ki vedno znova pristajajo na oknu. Svojo tisočletno domovino zapustijo sredi zvonjenja polomljenih zvonov. A s seboj ne nosijo le razbitin svojega nemogočega življenja na vozu, temveč tudi resno družinsko skrivnost. Ilon preteklost skriva globoko v sebi, desetletja o njej ne govori ne s hčerko ne z vnukinjo Amando. Ko Ilon začne pripovedovati zgodbo, se prebudijo preteklost, spomini in Amanda, ki sledi njihovim stopinjam, najde ljubezen in sebe.

Éva Janikovszky: Dodatek

Že dovolj hudo je, ko naslov knjige potrebuje razlago. Še huje je, ko ni nikogar, ki bi ga razložil. Ker sem si izmislila naslov, me ta naloga nedvomno čaka. No, dragi bralec, naslov se je rodil, ker so nekatere moje knjige za odrasle dobile vaše odobravanje. Čeprav nisem slišala aplavza, sem na podlagi vaših pisem, telefonskih klicev in prodaje knjig vseeno mislila, da sem ga slišala. Upam, da se nisem motila. In tako je, zahvaljujoč vaši spodbudi, nastala ta nova zbirka mojih kratkih spisov.

Erzsébet Fráter: Čudoviti madžarski vrtovi

Gradski vrtovi, arboretumi, zgodovinski in zbirkni vrtovi so zanimivi in spektakularni kraji v naši državi. Čeprav ti vrtovi, skupaj z gradbeno dediščino, dvorci in grajskimi poslopji, predstavljajo tudi neprecenljivo nacionalno vrednoto, jim je namenjene manj pozornosti. Knjiga, ki predstavlja 75 vrtov, poskuša zapolniti to vrzel. Poleg hortikulturnih vrednot in botaničnih posebnosti na straneh dela oživijo tudi preobrati vrtov in življenja njihovih nekdanjih aristokratskih lastnikov, zato lahko v obračanju knjige uživajo ne le ljubitelji rastlin in čudovitih vrtov, temveč tudi tisti, ki jih zanima zgodovina.

Péter Zsoldos: Oddaljeni ogenj

Astronavt-geolog Gregor Man je obtičal na planetu v sistemu Tau Ceti kot vladar tamkajšnje mestne države Avana, medtem ko se njegovi spremljevalci vračajo domov z vesoljskim plovilom Viking. Mož uporablja znanje in izkušnje, ki jih je prinesel z Zemlje iz 25. stoletja, da preživi v tem svetu, ki spominja na starodavne družbe in v osnovi temelji na nasilju in prepričanjih.