5 odličnih kmečkih tržnic v okolici Budimpešte za počasne spomladanske vikende

Čeprav je Budimpešta polna odličnih tržnic, je včasih lepo pustiti mestni vrvež za seboj. Na srečo so odlične kmečke tržnice le streljaj od prestolnice, kjer se lahko za vikend ustavite v podeželski idili in občutku skupnosti.

Piknik Ízvölgy, Püspökszilágy

Srečno kombinacijo kmečke tržnice, gastronomskega sejma, občutka skupnosti in idiličnega podeželskega vzdušja lahko opazujete na primerno poimenovanem pikniku Ízvölgy, ki se nahaja 50 kilometrov od Budimpešte in kjer lahko poskusite ponudbo številnih obrtnikov in lokalnih proizvajalcev. Na tržnici, ki je tretjo nedeljo v mesecu, se lahko prepustite soncu in seveda okusite najbolj okusne domače dobrote ob slikovitem potoku Szilágyi – zato se naslednjič 19. aprila odpravite v Püspökszilágy!

2166 Püspökszilágy, Rezervoar

Nőtincsi NemcsakPiac

S prihodom pomladi lahko končno znova doživite veselje do nakupovanja na tržnici v čudovitem okolju, na obali jezera Szent István, na NemcsakPiacu v Nőtincsiju, kjer vas vsako tretjo nedeljo v mesecu pričakajo nasmejani prodajalci. Poleg domačih dobrot in prefinjenih, ročno izdelanih kreacij občasno popestrijo tržno vrvež tudi glasbeniki v živo, ki ustvarijo vzdušje za konec tedna. Po tržnici, ki jo bo obogatilo toliko tržnih fantov in doživetij, boste razumeli, zakaj organizatorji tako poudarjajo, da je sejem v Nőtincsu veliko več kot le preprosta tržnica.

2610 Nőtincs, Jezero Szent István

Agárdi Almárium

Ob sobotah zjutraj se parkirišče tržnice Agárdi Pálinkaféző čarobno preobrazi: majhen prostor se napolni z zaposlenimi prodajalci, vrvež pa se začne že ob 8. uri zjutraj in se ne umiri niti za trenutek vse do zaprtja tržnice. Na tržnici lahko najdete vse, kar potrebujete, od pekovskih izdelkov do sveže sezonske zelenjave in sadja ter unikatnih oblačil in dodatkov. Družinsko vzdušje na sejmu je zagotovljeno že zaradi njegove velikosti, organizatorji pa so za najmlajše pripravili posebne otroške programe. Po tržnici se obvezno sprehodite ob obali jezera Velence!

2484 Gárdony, kmetija Sreiner

PlatzPiac, Pilisvörösvár

Vsak mesec se na obali jezera Kacsa v Pilisvörösvárju lahko izgubite v svetu domačih izdelkov, ki jih organizatorji vsakič združijo s prijetnim piknikom, ki krepi skupnost. V vrstah klopi, polnih do zadnjega kotička, lahko opazite tudi specialitete, kot so znani domači sirupi, marmelade in pecivo, pa tudi pisane suhe testenine ali pivo z okusom slivovih cmokov. Spomladi lahko kupite tudi različne sadike zelenjave in začimb za sajenje, s katerimi boste lahko še dolgo doživljali okuse tržnice.

2085 Pilisvörösvár, Kacsa tó

Tržnica na Mohlsovem dvorišču, Velence

Če obiščete Mohlsov dvor v Velenceh, ste lahko priča odlični skupnostni pobudi: neizkoriščen prostor je bil ponovno odprt kot tržnica, kar je bila velika prednost za lokalne male kmete in domačine. Madžarski kmetje ponujajo izdelke, ki so polnega okusa in brez kemikalij in dodatkov, zato morate le napolniti svoje košare s hrustljavim mikrozelenjem, jajci proste reje, zlatim medom in sočnim sadjem. Tudi izseljenci vas čakajo z vznemirljivimi delavnicami, tako da se lahko med obiskom celo naučite novih stvari.

2481 Velence, Halász utca 2.