Oaze miru: 10 gastropubov v Budimpešti in okolici, kjer lahko najdete okusne okuse in mir

Včasih si želimo le zelenega zatočišča, kjer se lahko končno sprostimo ob okusnih prigrizkih in osvežilni pijači. Naslednjih 10 prijetnih gastropubov vas vabi na idilično potovanje okusov kot oaze miru – nekateri v prestolnici, nekateri le na dosegu roke od Budimpešte.

Cafe Calmo

V 16. okrožju, v Rákosszentmihályju, boste našli Cafe Calmo – majhno specializirano kavarno, kjer se vse vrti okoli kave. Za pultom so profesionalni baristi, ki pijače pripravljajo z veliko skrbnostjo, tako da je vsaka skodelica kave lahko nova izkušnja. Tukaj ne boste našli sladkorja, saj je cilj izpostaviti okuse, značilne za dano kavo! Zjutraj na pultu postrežejo tudi sendviče z bagelom in sveže rogljičke, lahko pa naročite tudi domačo sirovo torto ali piškote. Lokal je majhen, prijazen in sproščen – ravno takšen, kjer se vedno želite usesti in malo upočasniti.

1161 Budimpešta, Rákosi út 98.

Epres72 Bistro

Epres72Bistro se nahaja v zgodovinski stavbi hotela Eprespark v Vecsésu – kraju, kjer se moderno vzdušje bistroja sreča s tradicionalno gostoljubnostjo. Senčna terasa in okna s pogledom na vrt ponujajo sprostitev, na jedilniku pa so dobrote, kot so piščančja juha Vecsés z ocvrtimi jetrnimi cmoki in skutni cmoki Epres72. Ponudbo zaokrožujejo inovativne jedi iz kakovostnih sestavin in izbranih madžarskih vin. Epres72 je družinam prijazna zelena oaza v bližini Budimpešte – poleti pa goste čakajo celo prijetni glasbeni večeri in koktajli.

2220 Vecsés, Fő út 72.

VakVarjú Csónakház

Nekaj korakov stran od mestnega vrveža vas v Pesterzsébetu pričakuje VakVarjú Csónakház kot pravi otok miru. Restavracija, ki prikliče vzdušje prejšnjega stoletja, je obdana s posebnim vzdušjem, zahvaljujoč reki, ki se od nje vali skoraj na dosegu roke. Nenehno spreminjajoča se podoba narave vsak dan navdihuje kuhinjo – to se na krožnikih odraža v vznemirljivih ribjih jedeh in svežih mednarodnih jedeh. Ob lepem vremenu je odprta tudi terasa, tako da se bližina vode še močneje občuti, v bolj vetrovnih dneh pa lahko v bolj zaprtem prostoru uživate v istem naravnem vzdušju – v vseh letnih časih, v vsakem vremenu.

1203 Budimpešta, Vízisport utca 12-18.

Kavarna Ponyvaregény

Kavarna Ponyvaregény se nahaja ob jezu Kopaszi, le streljaj od reke, kjer se lahko počutite, kot da sedite v svoji dnevni sobi. Večer lahko preživite v družbi okusnih vin in nebeških jedi v očarljivi restavraciji ob Donavi, če pa bi raje sedeli v naravi, si lahko izposodite košaro za piknik. Košare za piknik v Ponyvaregényju so polne vseh vrst zemeljskih dobrot: lahko naročite različne različice masla, sendviče, brownije, domači sirup, s seboj lahko vzamete celo malinovo vino – za piknik pa vam bodo zagotovili tudi odeje, senčnike in športno opremo!

1117 Budimpešta, Kopaszi-gát, stavba 12

Restavracija Nádas

Restavracija Nádas Pihenőpark, ki se nahaja v Vasadu, le 30 kilometrov od Budimpešte, ponuja zatočišče za gurmane, ki si želijo napolniti baterije. Takoj ko vstopite, vas bo takoj navdušila panorama, ki jo lahko uživate z miz – ni bolj idealnega razgleda kot čudovita obala jezera med jedjo! Morda je le impresivna ponudba hrane in pijače boljša za telo in dušo kot bujno rastlinje: na jedilniku so tako domače kot mednarodne kulinarične mojstrovine, ki so za goste pripravljene z najsodobnejšimi kuhinjskimi rešitvami. Tukaj lahko doživite neprimerljivo harmonijo okusov in narave!

2211 Vasad, Monori út 100.

Šampanjarsko posestvo Etyeki Kúria

V mirnem, slikovitem okolju, obdanem z nasadi modrega pinota, leži pravljični vrt Etyek, kjer lahko uživate v odličnih gastronomskih doživetjih. Vinski bar šampanjskega posestva Etyeki Kúria skriva prave zanimivosti: na prostorni terasi lahko uživate v številnih nagrajenih jedeh in se celo udeležite degustacije vin. Njihova kuhinja uporablja samo naravne sestavine, večinoma kupljene od lokalnih pridelovalcev. Jedi so navdihnjene z okusi njihovih vin in šampanjcev, zato so na voljo prave specialitete – to pomlad obvezno obiščite Öreghegy!

2091 Etyek, Báthori utca 21.

Restavracija Nosztalgia

Kot da bi se babičina kuhinja pravkar preselila v Kistarcso – zahvaljujoč restavraciji Nosztalgia lahko v aglomeracijskem mestu uživate v številnih domačih okusih. V več kot dveh desetletjih zgodovine restavracije se je za njenimi mizami s karirastimi prti zbralo veliko ljudi. Ni čudno, saj tukaj tradicija dobi nov pomen in si lahko napolnite baterije v okolju, ki spominja na preteklost, medtem ko uživate v svojih najljubših jedeh. Vsaka jed je ustvarjena s srcem in dušo, brez nepotrebnih okraskov, točno tako, kot mora biti: juhe se kuhajo dolge ure, sušeno meso pa je pripravljeno ročno. In z objavo FUNZINE10 ste upravičeni do 10 % popusta!

2143 Kistarcsa, Szabadság út 46.

Restavracija in vinarija Schieszl

Švabske tradicije oživijo v restavraciji in vinariji Schieszl, na krožniku pa vas pozdravijo stoletni recepti. Družinska restavracija v Budakalászu, v patiniranem poslopju poleg vinarne, vas vabi na gastronomsko potovanje – njihove dobrote pripravljajo že od leta 1896 po zamislih pradedka, zdaj pa s pomočjo sodobne tehnologije. Klobasa, klobasa, šunka mangalica … so le nekatere od priljubljenih jedi, v katerih lahko uživate na terasi restavracije Schieszl. Poleg komorne jedi lahko v tradicionalni restavraciji naročite tudi tafelspitze, telečji dunajski sendvič in brezmesne prigrizke.

2011 Budakalász, Budai út 83.

Restavracija Hemingway

Na obali jezera Feneketlen lahko uživate ne le v sončnih žarkih, temveč tudi v ponudbi legendarne restavracije: Hemingway že 27 let očara goste s svojim edinstvenim okoljem. Na jedilniku so madžarske in mednarodne, klasične in moderne jedi, na pravem mestu pa ste tudi, če si zaželite okusne kave, kozarca prosecca ali osvežilnega koktajla. Kar zadeva teraso, v okolici ne boste našli ničesar bolj posebnega: panorama jezera, prostoren prostor, prijetno vzdušje in spomladansko sonce vam bodo zagotovo ukradli srce.

1113 Budimpešta, Kosztolányi Dezső tér 2.

Riso Ristorante & Terrace

Kje drugje lahko okusite pristno mediteransko vzdušje kot na sončni terasi, kjer lahko uživate v najljubših jedeh italijanske kuhinje! V Risu je poskrbljeno za sladko življenje: v slikovitem okolju, ob vznožju gradu Buda, se lahko udeležite okusnega potovanja. Pice so vedno hrustljave, sladice se nežno topijo, jedilnik pa vedno vsebuje novosti – čas je, da se usedete na teraso restavracije, obdano z bujnim rastlinjem, in okusite nebeške specialitete. Prijazna postrežba in prijetno vzdušje sta le pika na i v restavraciji Riso Ristorante & Terrace.

1012 Budimpešta, Lovas út 41.