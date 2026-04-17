Novo v Budimpešti: 9 novih krajev za odkrivanje v aprilu

Vprestolnici so se pred kratkim odprli fantastični novi lokali, od azijske do madžarske kuhinje, poleg najbolj vznemirljivih gastronomskih krajev pa je Budimpešta obogatena tudi s posebnim ustvarjalnim prostorom. Odkrijte jih aprila, saj obstaja velika verjetnost, da boste med njimi našli nov priljubljen redni lokal!

LISZT Budimpešta

Ekipa, ki se je že dokazala na budimpeštanski kulinarični sceni, je zdaj pripravila vesel projekt, v katerem so v ospredje stopili okusi starševske mize. Restavracija, ki se nahaja le streljaj od peštanske strani Verižnega mostu, ponuja madžarsko udobno hrano, od jajc iz kockarnic do piščanca s papriko in riževega pudinga, vse po dostopnih cenah. Cilj je preprost: postreči preproste, kakovostne jedi v prijaznem in prijetnem vzdušju, ki ga pričakujemo od restavracij, ki jih priporoča Michelin.

1051 Budimpešta, Mérleg utca 10.

Lalibela Food & Café

Nekaj minut hoje od bazilike se je odprla naslednja priljubljena kavarna za ljubitelje lenobnega zajtrka: Lalibela Food & Café je kotiček z vrhunskimi bagelji, posebnimi langustini, lokalno pridelanim pecivom in dišečimi kavnimi specialitetami. Ne glede na to, ali se oglasite le na sveže stisnjen sok ali potrebujete sproščujoč brunch, je Lalibela kraj, kjer vedno ostanete dlje, kot ste načrtovali.

1051 Budimpešta, Arany János utca 15.

Piazza del Gusto

Ekipa Piazza del Gusto, skrita na meji med Mátyásföldom in Rákosszentmihályjem, uporablja sveže italijanske sestavine za peko značilnih, rahlo pečenih diskov iz testa, hrustljavih na zunanji strani in mehkih na notranji strani, od katerih je en sam grižljaj dovolj, da se počutite kot v Italiji. Ljubiteljem tradicionalnih okusov priporočamo Bufala D.O.P., gurmane pa bo zagotovo navdušila pica z mortadelo in pistacijevim pestom. Dober tek!

1165 Budimpešta, Budapesti út 133.

Funky Budapest Bistro & Bar

Funky Bistro & Bar v pritličju hotela Mamaison Vibe Downtown, ki utripa v ritmu mesta, prikliče vzdušje Budimpešte v 70., 80. in 90. letih z obilico neonskih luči, značilnim vrtiljakom, koktajli z privlačnimi imeni, ki jih je navdihnil vurstlik v mestnem parku, in vrsto prenovljenih madžarskih klasik. Vabljiv bar zjutraj streže brunch, čez dan bistro, zvečer pa DJ-ji v živo, kjer je vzdušje vedno na vrhuncu.

1051 Budimpešta, Mérleg utca 4.

Marakeš Budimpešta

Nova zvezda judovske četrti vas z brezkompromisno košer kuhinjo vabi na maroško pustolovščino: v Marakešu Budimpešta strežejo počasi kuhane tažine, meso na žaru, začinjeno z vznemirljivimi severnoafriškimi mešanicami začimb, in sveže pečen kruh, v baru s falafelom pa lahko potešimo svoj apetit z nebeškimi šavarmami in sabihom. Ne glede na to, ali gre za hiter obisk osi Marakeš-Tel Aviv ali za celodnevno večerjo, vas Marakeš pričakuje z odprtimi rokami.

1077 Budimpešta, Wesselényi utca 30.

Ramenji Budimpešta

Vas zanima Naruto, kraji z edinstvenim vzdušjem in pristna japonska ulična hrana? Potem je Ramenji pravi kraj za vas! Lokacija, ki vas bo popeljala v svet tokijskih izakayas, vas bo med drugim očarala z ramenom, hrustljavim piščancem karaage in slastnim takoyakijem, ljubitelje animejev pa bo navdušila neonsko osvetljena notranjost, polna referenc na risanke. Razumne cene, velike porcije in nepozabni okusi sredi vrveža mestnega središča.

1056 Budimpešta, Váci utca 49.

Piros Paprika

Če se pogosto s hrepenenjem spominjate nedeljskih kosil pri babici ali pa preprosto pogrešate spodobno domačo restavracijo, je Piros Paprika pravi kraj za vas: na podlagi preverjenih družinskih receptov, lokalnih sestavin in veliko ljubezni pripravljajo neizogibne favorite madžarske kuhinje, kot so golažna juha v hlebu, paprikaš iz soma ali goveja obara z rdečim vinom.

1074 Budimpešta, Dohány utca 50.

Nagomi Bar

Japonski minimalizem, bogati okusi, majhen prostor, veliko srce – to so naslovi, s katerimi bi predstavili Nagomi Bar, restavracijo z ramenom v Újbudi, ki jo vodita Zóra Palkovics in Dániel Molnár. Tonkotsu ramen s cezarjevim mesom boža naš požiralnik, kot je zapisano v veliki knjigi, panko drobljene kozice, postrežene z japonskim tatarskim sirom, so prav tako brezhibne, lahki lepljivi riž z mangom pa je popoln zaključek obroka. Odprto od torka do nedelje, med 16. in 22. uro.

1111 Budimpešta, Bartók Béla út 50.

+1 Nov skupnostni prostor v Budimpešti: MűhelyM

Ste si vedno želeli lotiti se tistega napol zapuščenega kosa pohištva, prenoviti kolo ali se preprosto poglobiti v hobi elektroniko, pa niste imeli ne prostora ne orodja? Ustvarjalni prostor skupnosti MűhelyM, odprt v Józsefvárosu, ponuja rešitev za to težavo, saj ponuja mizarska, kolesarska in elektronska delovna mesta, izposojo orodja, navodila za montažo in vznemirljive delavnice za navdušene domače mojstre.

1082 Budimpešta, Hock János utca 8.