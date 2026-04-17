11 prijetnih restavracij s terasami v Budimpešti in okolici za spomladansko sončenje

Ne glede na to, ali gre za brunch za začetek dneva, prijetno kosilo ali popoldansko kavo, se vsekakor splača uživati na sončni terasi spomladi. Izkoristite vse toplejše dni in raziščite čim več teras – v naslednjih restavracijah ne boste razočarani!

Centrál Grand Cafe & Bar

Ni boljšega kraja za sprostitev spomladi kot Centrál Grand Cafe & Bar, ki navdušuje s svojim kavarniškim vzdušjem in prijetno teraso v središču mesta. Na meniju koktajlov so priljubljene jedi, kot so Aperol Spritz, svež bazilikin Gin Basil Smash ali spektakularni Pink G&T. Če si zaželite nekaj lažjega, je domača limonada odlična izbira! Ena najbolj priljubljenih jedi na meniju so jajca Benedikt, ki jih lahko naročite z lososom, avokadom ali zrezkom. Kavarna ponuja tudi vegetarijanske jedi in celodnevni meni za brunch, kosilo in večerjo.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 9.

Evezős Sörkert

Evezős Sörkert, ki se nahaja na najbolj obiskanem delu rimskega brega, navdušuje tiste, ki si želijo sprostitve, s pristnim vzdušjem ob Donavi – ikonična vrtna restavracija je že desetletja priljubljeno mesto za družine, prijatelje, sprehajalce psov in kolesarje spomladi in poleti. Za otroke je na voljo igralni kotiček, glasbena kosila ob vikendih pa poskrbijo, da je dan še bolj poseben. Jedilnik vključuje prenovljene jedi in klasične priljubljene jedi: sveže ocvrt oslič, hamburgerje in izbor ulične hrane, primerne za pivski vrt. Evezős Sörkert ponovno pozdravlja obiskovalce od 2. aprila – s soncem in veselim vzdušjem terase, le streljaj od Donave.

1031 Budimpešta, Római, del 34.

Calavera Budimpešta

Calavera Budimpešta, ki se nahaja v osrčju Újpesta, blizu trga Szent István, se ponaša z barvitimi motivi, rustikalnim detajlom in edinstvenimi dekoracijami, ki prikličejo živahen svet Mehike in njene fieste. Kot da bi prispeli v latinskoameriško mesto na sončno popoldne! Posebnost terase je prostor z barskimi mizami, ki obdajajo drevesa – zeleno rastlinje, mehiški motivi in luči ustvarjajo živahno, a hkrati intimno vzdušje. Kuhinja oživi okuse Mehike s sodobnim pridihom in jih začini s spektakularno predstavitvijo: izkušnjo dopolnjuje širok izbor pijač in praznično vzdušje!

1042 Budimpešta, Szent István tér 3.

Édes Mackó

V Édes Mackó, terasasti slaščičarni kürtőskalács v Városligetu, lahko uživate v priljubljenih izdelkih Vitéz Kürtős v številnih različicah. Naročite jih lahko tradicionalno ali celo v obliki Kürtős Fondü: v tem primeru kürtőskalác postrežemo narezan, z različnimi prelivi, na primer malinovim s čokolado in malinami, medtem ko je za pistacijev priporočljiva vaniljeva krema ali stepena smetana. Če izberete različico Kürtősbon, se testo kürtőskaláca najprej napolni, na primer s čokoladno ali pistacijevo kremo, nato pa se okusi tudi zunanjost – tako nastane Málnás Csokibo ali Pistachio Pistabon.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14-16.

Libanonska restavracija Baalbek

Če iščete nepozabno kulinarično potovanje v prestolnici to pomlad, ne boste našli boljšega kraja kot sončna terasa Baalbeka. V priljubljeni restavraciji na Belgrád rakpart se sreča mediteransko vzdušje z vonji libanonske kuhinje, in ko sedete na teraso, se mestni vrvež spremeni v prijeten hrup v ozadju. Barvite meze, sveže pečene jedi in osvežilne pijače dopolnjujejo doživetje – legendarna arabska gostoljubnost in panorama Donave pa vas bosta zagotovo vedno znova vabila nazaj v Baalbek. Popolna izbira, pa naj gre za srečanje s prijatelji ali lagodno spomladansko kosilo.

1056 Budimpešta, Belgrád rakpart 22.

Rókusfalvy Fogadó

Le pol ure od Budimpešte vsakdanje življenje poteka v povsem drugačnem ritmu. S sprehodom med vinogradi poraslimi griči Etyek se lahko za trenutek umaknete vsakdanjemu življenju – doživetje pa bo popolno s kozarcem vina na terasi gostilne Rókusfalvy. Na prijetnem, zelenem dvorišču se je prijetno sprostiti ob koktajlu, se sončiti na svežem zraku ali celo poskusiti madžarske klasike, ki jih kuhinja gostilne pričara na mizi s sezonskimi sestavinami in sodobnim pristopom. Po izletu, popoldnevu vina ali lagodnem kosilu je lahko razumeti, zakaj se toliko ljudi rado vrača sem!

2091 Etyek, Alcsúti út 4.

Jónás Craft Beer & Food

Sezona teras traja vse leto na obali očarljivega jezera v parku Bikás: v Jónás Craft Beer & Food vas ogrevan šotor v hladnem vremenu ščiti pred mrazom, takoj ko pa posije sonce, se mize premaknejo v zeleno okolico. Jónás je vedno vreden obiska – če si zaželite nekaj osvežilnega, vas čakajo strokovno pripravljene kave, okusni piškoti in kraft piva. In če iščete kaj za pod zob, lahko izbirate med vrhunskim kosilnim menijem med tednom, redno posodobljenim menijem à la carte in enkrat mesečno lahko poskusite tudi edinstven meni. Pika na i pa je vikend brunch s čudovitim ptičjim petjem!

1119 Budimpešta, Bikás park

Gusarski burger

Za Gusarskim burgerjem stoji preprosta, a pomembnejša ideja: res dober burger je mogoče pripraviti le s kakovostnimi sestavinami in pozornostjo. Vsak burger je sveže pripravljen v kuhinji, goveje meso spremljajo domače omake in skrbno izbrani prelivi, naročite pa lahko celo hrustljav krompirček. Na jedilniku je več burgerjev, ki so že od samega začetka priljubljeni med gosti – na primer Kapitányjev Kedvence ali Gusarski burger, ki sta nastala kot rezultat dolgega eksperimentiranja. Na terasi lahko uživate tudi v dobrotah restavracije z burgerji v 16. okrožju!

1162 Budimpešta, Szlovák út 142.

Stiflerjev vrt

V zelenem pasu Zuglója, poleg Arene, je kraj, kjer spomladi ogromna terasa igra glavno vlogo: to je Stiflerjev vrt, ki se nahaja le streljaj od mestnega vrveža. Ko se vreme ogreje, se na razkošni terasi restavracije izmenjujejo lahka kosila, dolge večerje in zgodbe ob odličnih vinih – ni dvoma, da je to popolno mesto za srečanja spomladi. Obdana z rastlinami, sproščeno, a ekskluzivno vzdušje in neustavljive jedi bodo poskrbele, da se boste lahko sprostili – in da se boste vrnili še na nekaj rund.

1143 Budimpešta, Stefánia út 1.

Market 1897 Kitchen & Wine by Borbíróság

Pomlad je prišla, zato je v življenju Market 1897 Kitchen & Wine by Borbíróság napočil trenutek, ko je teraso prevzelo znano, edinstveno vzdušje. Tukaj lahko uživate v soncu s kozarcem odličnega vina, njihov spomladanski meni in nova ponudba na tabli pa še naprej prinašata običajno izkušnjo »S tržnice na mizo«. Njihove dobrote iz svežih sezonskih sestavin lahko uživate ob Veliki tržnici – pa naj gre za lahko kosilo, popoldansko degustacijo vin ali dolgo, prijateljsko večerjo, na terasi tržnice Market 1897 pri Borbíróságu ste prišli na pravo mesto!

1093 Budimpešta, Csarnok tér 5.

Pointer Pub

Če iščete pobeg od vrveža vsakdanjega življenja, imamo dobro novico: Pointer Pube najdete v številnih delih mesta. Naj bo to živahna peš ulica Váci utca ali bolj sproščeno vzdušje v središču mesta Kecskeméti utca, vse štiri enote ponujajo isto: pristno pubovsko vzdušje in sončno teraso, kjer se lahko končno sprostite. Ob Guinnessu lahko naročite ikonične pubovske jedi – čakajo vas tudi ribe s krompirčkom in sočni kraft burgerji, angleški zajtrk pa lahko naročite kadar koli, tudi zvečer. Ne glede na to, katerega izberete, bo doživetje popolno z ogledom tekme.

1052 Budimpešta, ulica Váci 33. | 1065 Budimpešta, ulica Bajcsy-Zsilinszky 21. | 1053 Budimpešta, ulica Kecskeméti 15. | 1055 Budimpešta, Szent István Boulevard 21.