Najbolj zabavno športno tekmovanje v Budimpešti znova osvaja pobočja Bude

Letos vas čaka 21. izdaja tekmovanja Prepreči zobato!, kjer se lahko s kolesom ali na dveh nogah podate po stopinjah ikoničnega budimpeštanskega vozila.

Tudi najljubši športni dogodek v prestolnici se bo začel leta 2026: 9. maja lahko vrh osvojite hitreje s tekom ali na dveh kolesih, kot pa izzivalec, 152 let stara pošast gorske regije, doseže ciljno črto.

Vendar pa osvojitev zobatega kolesa, ki se vzpne v povprečju v 15 minutah, ni tako enostavna, kot si morda mislite sprva: čeprav je razdalja le 4 kilometre, se 325 metrov višinske razlike, ki poti celo profesionalne športnike, v zadnjih 21 letih sploh ni spremenila.

Poleg tega, da Fogas žari ob vas, je lahko motivacijski dejavnik tudi dejstvo, da se v tekaški in kolesarski kategoriji tako v kategoriji teka kot kolesarstva podeli denarna nagrada v višini 700.000 forintov za tekmovalce in tekmovalke, ki se uvrstijo med 1. in 5. mesto v absolutni kategoriji.

Če se vseeno odločite, da se ne boste podali na surov vzpon, je lahko primerna izbira kategorija ture, tudi z majhnimi otroki, kjer se lahko udeležite 6-kilometrskega pohoda skozi čudovite gozdove Budimskih hribov.

Tekma se začne na zobati postaji bolnišnice Szent János in konča na zadnji zobati postaji otroške železnice na hribu Széchenyi. Za kategorijo ture se lahko prijavite le prek spleta s klikom tukaj na spletni strani športnega centra Hegyvidék.