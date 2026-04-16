Strasten glasbeni triler to pomlad osvaja oder gledališča Erkel

Rebecca je že osvojila na tisoče odrov po vsem svetu – in dih jemajoči glasbeni triler je bil aprila končno predstavljen v gledališču Erkel. Sence Manderleyja in globoko zakopane skrivnosti preteklosti bodo to pomlad oživele pred očmi madžarskega občinstva z neprimerljivo igralsko zasedbo! (x)

2. aprila je prva sezona prenovljenega gledališča Erkel dosegla svojo zadnjo predstavo: repertoar za sezono 2025/26 je kronal nihče drug kot svetovno znani muzikal Rebecca Szilveszterja Lévaya in Michaela Kunzeja.

Privlačna zgodba, polna skrivnosti in ljubezni

Predstava pripoveduje zgodbo o ljubezni med mlado, naivno žensko in očarljivim lordom Maximom de Winterjem, ki se po izjemno hitri poroki preselita v Manderley, na lordovo strašljivo posestvo. Toda medeni tedni so kmalu končani: spomin na nekdanjo gospo de Winter oziroma Rebecco nenehno preganja novo ženo. Skrivnosti skrivnostne smrti pokojnika nenadoma pridejo na površje, sprožijo pravi plaz in korenito spremenijo življenja likov.

Zgodba je mnogim morda znana iz dela Alfreda Hitchcocka, nagrajenega z oskarjem – ni čudno, da je ta zapletena, privlačna zgodba vzbudila zanimanje tudi svetovno znanega filmskega ustvarjalca. Na odru Erkel dramatične preobrate spremljajo privlačne melodije dua Lévay-Kunze, veličastne prizore pa oživi režija Attila Béres.

Igra je bila uprizorjena z dvojno igralsko zasedbo: glavne junake v gledališču oživijo Gyopár Kovács/Angelika Tóth, Bence Brasch/Pál Feke, Andrea Malek/Nikolett Gallusz, Tamás Veréb/Péter Puskás in Dorottya Udvaros/Erika Náray.

»Če si kdo želi ogledati dobro kriminalko z dobro glasbo in najboljšim iz žanra, potem naj si ogleda Rebecco,« svetuje režiser te obsežne predstave. Scenografijo za predstavo je zasnoval Balázs Horesnyi, koreograf je bil Ákos Tihanyi, kostume pa je oblikovala Rita Velich – po njihovi zaslugi zapletene niti vodijo do dramatičnega zaključka vzdolž resnično spektakularnih elementov.

Predstava gledalcu daje občutek, da v živo spremlja na videz nerešljivo kriminalko – mistiko pa krepi tudi posebna glasba. V primeru Rebecce ne gre za tradicionalno zvočno kuliso, triakordno glasbo: tukaj je vsaka melodija namenjena temu, da nam razkrije edinstven svet Manderleyja.

To sezono bodo dramatične melodije v gledališču Erkel izvedene še osemkrat, septembra pa se bodo vrata Manderleyja ponovno odprla, da si bodo ljubitelji glasbe lahko ogledali pravo zanimivost.

