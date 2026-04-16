Poslikano nebo: Cerkev s 7 kasetiranimi stropi, ki jih morate videti

V skritih madžarskih vaseh, na stropih majhnih reformiranih cerkva, se skriva posebna umetniška dediščina, o kateri večina ljudi ne ve ničesar. Delo lokalnih tesarjev in slikarjev je stoletja ohranjalo bogastvo ljudske domišljije in v pisani kavalkadi poslikanih skrinjic ovekovečilo vse, kar so ljudje tistega časa imeli za lepo in pomembno. Pokazali vam bomo, kje lahko najdete najlepše primere tega žanra!

Reformirana cerkev v Tákosu

Najstarejši del cerkve, znan tudi kot Bosa Notre Dame, je bil zgrajen leta 1766 iz lesa in blata po protireformacijskih odlokih Marije Terezije. Stavba, ki v svojem videzu nosi slogovne značilnosti gotike, je izjemno umetniško delo ljudske arhitekture, značilno za Zgornjo Tiso, katere poslikan deskovni strop, bogat s cvetličnimi motivi (delo transilvanskega tesarja Ferenca Lándorja), na 58 privlačnih ploščah prikliče svet pozne renesanse.

4845 Tákos, Bajcsy-Zsilinszky utca 29.

Reformirana cerkev Szennai

Reformirana cerkev naselja Somogy, posvečena leta 1785, se dviga nad vrsto stavb, ki spominjajo na preteklost muzeja na prostem Szennai, njen trodelni, proti nebu obrnjen stolp je jasno viden že od daleč. Poslikan lesen okvir, Mojzesov stol, parapet klopi in stropne kasete, ki poleg motivov tulipanov vsebujejo tudi upodobitev morske deklice, je izdelal mojster tesar János Nagyváthy, čigar ime in datum izdelave najdete na severni galeriji.

7477 Szenna, Rákóczi Ferenc utca, Etnografski muzej na prostem

Reformirana cerkev v Szentgyörgyvölgyju

Poznobaročna cerkev v Szentgyörgyvölgyju v Őrségu je bila na hitro zgrajena leta 1787 po odloku o toleranci Jožefa II., vendar je bil njen stolp zgrajen šele pet let pozneje. Njena posebnost je kasetiran strop, ki so ga izdelali trije lokalni tesarji, Ferenc Rákos, Tamás Szabó in János Szabó: 88 plošč, bleščečih v modri in beli barvi, z vzorcem ovčjih oblakov, hvali delo upokojenega učitelja vaškega šole Andrása Patkója in izraža povezavo med zemljo in nebom.

8975 Szentgyörgyvölgy, Petőfi Sándor utca 33.

Reformirana cerkev Drávaivány

Znana reformirana cerkev Drávaivány v Ormánságu je bila zgrajena leta 1792 v poznobaročnem slogu; njen strop je okrašen s 167 pisanimi kasetiranimi ploščami, katerih stičišča so zagozdena z rdečimi, izrezljanimi lesenimi bloki. Kraljeva skrinja na sredini stropa, ki tvori stiliziran sončni disk, oznanja slavo ustanoviteljev, vendar je pomembno poudariti leseni okvir, prižnico in Mojzesov stol cerkve, ki prav tako kažejo znake ljudskega rokokoja. Med skrinjami stropa izstopa kronana morska deklica z mečem, kar se razlikuje od prakse reformirane cerkve, ki se izogiba človeškim figuram.

7960 Drávaiványi, Rákóczi Ferenc utca 1.

Reformirana cerkev v Kórósu

Plošče drugega pomembnega kasetiranega stropa v regiji izvirajo iz delavnice Jánosa Gyarmatija v Vajszlóu: cerkev v vasi Kórós, nekoč bogata z vodo in ribami, je bila zgrajena z donacijami reformiranih vernikov konec 18. stoletja, kasneje, leta 1834, pa je bila še razširjena, zaradi česar je bila ladja stavbe nesorazmerno dolga. Njen poslikan in izrezljan deskovni strop je bogata zakladnica rastlinskih okraskov in reformiranih simbolov, med katerimi ni nobena skrinja v cerkvi enaka.

7841 Kórós, Kossuth utca 40.

Reformirana cerkev Csengersima

Opečnata cerkev, okrašena z vitkim husarskim stolpom, se nahaja v slikoviti okolici, nekaj metrov od obale jezera Simai. Zgrajena je bila med letoma 1210 in 1220 v romanskem slogu in je od 16. stoletja v lasti reformirane cerkve. Njena ljudska baročna oprema sega v leto 1761, potem ko se je prebivalstvo, ki se je naselilo v vasi, ki je bila med Rákóczijevo osamosvojitveno vojno izpraznjena, popravilo škodo, ki so jo povzročili tatarski vpadi. Če si ogledamo poslikan kasetiran strop, najdemo astronomske, astrološke in verske simbole, od nebesnih teles do mitoloških bitij in Noetove barke.

4743 Csengersima, Fő utca 24.

Reformirana cerkev v Füzérju

Najdragocenejši element notranjosti reformirane cerkve v Füzérju je poslikan lesen kasetiran strop, ki ga je leta 1832 izdelal Mihály Pandák. Kasetirani stropi delijo raven strop v pravilnem vrstnem redu, vsako polje pa je zapolnjeno z edinstveno, ročno poslikano dekoracijo. V zakladnici motivov mešanica stiliziranih cvetov in geometrijskih oblik vzbuja okus ljudskega rokokoja in ustvarja enotno harmonijo. Zadržana, a živahna uporaba barv daje prostoru ritem, hkrati pa poudarja strukturno členitev stropa.

3996 Füzér, Szabadság út 5.