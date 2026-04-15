Opojna Budimpešta: 5 cvetočih kotičkov za sončna doživetja

Pomlad je končno prispela v prestolnico: z otoplitvijo vremena hrepenimo po neprimerljivi bližini narave. Na srečo so bili tudi letos številni deli Budimpešte prekriti s cvetjem – zato smo zbrali, kje lahko uživate v pogledu na pisane parke in vrtove.

Park Széllkapu

Že skoraj pet let vas 26.000 m² velik park Széllkapu vabi na spomladanski sprehod, kjer se lahko prepustite sončnim žarkom med sprehodom po tridimenzionalnem visečem vrtu, češnjevem nasadu, spektakularnih sončnih panelih in 355 novih drevesih. Nekdanje industrijsko območje Ganz so prej uničevale propadajoče tovarniške stavbe, danes pa na njegovem mestu stoji sodoben mestni park, posejan z raznolikim rastlinjem, ki je postal znan kot eden največjih rekreacijskih parkov v srednji Evropi. Tukaj se lahko prepustite izkušnji hanami – park Széllkapu je obvezen ogled za ljubitelje češnjevih cvetov!

1024 Budimpešta, Kis Rókus utca 16-20.

Sprehajališče Árpáda Tótha

Ena najlepših spomladanskih sprehajalnih poti v Budimpešti je bila nekoč priljubljena točka našega slavnega pesnika za sprehode po grajskem okrožju. Sprehajališče Árpáda Tótha je prava spomladanska atrakcija, ki jo obožujejo številni prebivalci prestolnice – nič čudnega, saj je zaradi veličastnih okrasnih češenj idealna lokacija za fotografiranje. Obe strani sprehajališča sta obdani z bujnim drevjem: na vzhodu so stanovanjske stavbe med divjim kostanjem, na zahodu pa Krisztinaváros in Budimski hribi. Cvetovi japonskih okrasnih češenj od aprila do maja obarvajo čudovito panoramo rožnato – prepričajte se sami, zakaj je tako priljubljena atrakcija!

Park Szent István

Na mestu nekdanjega industrijskega okrožja je pred več kot 90 leti nastal park Szent István, ki je danes znan kot zeleno srce Újlipótvárosa. V urbani oazi ogromne akacije, platane, lipe, breze in celo zaščitena vrsta cigarnih dreves prikličejo vzdušje prvotnega parka, poleg peščenega igrišča pa lahko občudujete tudi pogled na gredice, ki cvetijo spomladi in poleti. Ne moremo mimo impresivnega vrtnega vrta v parku, ki bo obiskovalce, ko se bliža poletje, osupnil z 240 vrstami vrtnic – zato se med sprehodom po Újlipótvárosu oglasite!

Japonski vrt Zugló

Manj kot vogal od ceste Mogyoródi se nahaja eden prvih japonskih vrtov v državi, ki ga je leta 1928 zasnoval in zgradil istoimenski vrtnar tehnične šole za vrtnarstvo in geodezijo Varga Márton. Japonski vrt Zugló je že osvojil srca mnogih ljubiteljev narave: po legendi sta ga obiskala princ Takamatsu in njegova žena ter bila tako očarana nad parkom, ki spominja na vrtove palač Daljnega vzhoda, da sta oazi Zugló podarila več rastlin. 3000 m² velik vrt oblikuje sistem jezer s strukturirano obalo, s stopnicami, ki olajšajo odkrivanje skritih kotičkov in uživanje v meditativnem sprehodu, v parku pa rasteta tudi kitajska sekvoja in himalajski svileni bor.

1149 Budimpešta, Kövér Lajos utca 1.

Aloe dreves krvavih sliv v 14. okrožju

Drevesa, podobna vilam, prinašajo barvo v vedno živahno območje ulice Kerepesi: aloe dreves krvavih sliv, ki se razteza med ulicama Pillangó in Örs vezér tere, je nekaj, kar si morajo ogledati vsi! Krošnje ogromnih dreves, ki lahko zrastejo do osem metrov visoko, cvetijo iz leta v leto – s svojimi rdečkasto-bordo listi in rožnatimi cvetovi so že ukradle srca neštetih fotografov narave. Tudi vrsta dreves krvavih sliv številka ena v prestolnici napoveduje pomlad s čudovitim vonjem. Čim prej se je vredno odpraviti na ogled tega veličastnega prizora v 14. okrožju, saj krvave slive zacvetijo relativno hitro.