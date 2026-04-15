5 odličnih mest za piknik v Budimpešti, kjer boste pustili mestni hrup za seboj

Pomlad je tu, zato izkoristite vsak trenutek, ko se odpravite v naravo! Na srečo lahko tudi v vrvežu prestolnice najdete veliko čudovitih zelenih površin, kjer se lahko usedete na prijeten spomladanski piknik.

Arboretum Buda

Na skupno 7,5 hektarjih lahko raziščete zaklade čudovitega, brezplačnega arboretuma Buda, ki ga najdete na ulicah Villányi in Ménesi. Zato vam ne bo lahko najti popolnega mesta za piknik, saj je na voljo toliko čudovitih lokacij. Zagotavljamo vam, da se boste imeli odlično, ne glede na to, katero izberete: ne glede na to, ali se boste sprostili na obali vrtnega ribnika ali v senci visokih dreves, boste lahko uživali v čudovitem programu blizu narave, ki vam bo omogočil, da takoj pustite hrup prestolnice za seboj.

1114 Budimpešta, Villányi út 29-43.

Jez Kopaszi

Do jezu Kopaszi lahko pridete preko Budimskega pomola ali z enako prometnim tramvajem št. 1, kontrast pa je tako velik, da se boste takoj počutili, kot da ste padli v drug svet. Med vožnjo po glavni cesti lahko naletite na odlične restavracije, če pa si želite privoščiti piknik, pa preprosto razgrnite odejo ob obali, od koder lahko občudujete neskončno mirno Donavo in bleščeče zeleno naravo. K sicer idilični lokaciji vas lahko povežemo le na eni točki: žal boste tokrat morali svojega štirinožnega prijatelja pustiti doma.

Vrt filozofov

Vrtoglavo panoramsko izkušnjo lahko doživite, če se odpravite proti manj obiskanemu parku na Gellértovem hribu: Vrt filozofov, ki se nahaja nad akumulacijskim jezerom, ponuja neprimerljiv razgled na Budimski grad, breg Donave in peštansko stran, med drugim. Na robu zelene površine, obdane z grmičevjem, lahko odkrijete tudi soimenjake parka: med kipi pomembnih osebnosti in voditeljev svetovnih religij boste našli tudi Bude, Gandhija in Jezusa. Bronzasta in granitna dela nedvomno dajejo območju posebno vzdušje – če iščete poglobljene pogovore ali bi se radi potopili v dobro knjigo, je to pravi kraj za vas!

Park Bikás

Do XI. okrožja, vedno živahnega parka Bikás, kjer otroci in psi prosto tekajo po hribih gor in dol, lahko enostavno pridete. V čudovitem, majhnem parku boste našli celo umetno ustvarjeno jezero, ki bo na veselje razigranih rac. Pod ogromnimi krošnjami dreves boste našli popoln prostor za piknik, a če bi se spomladi radi ukvarjali z jogo na prostem, ne iščite dlje. Čeprav je piknik obvezen, prinesite hrano in pijačo od doma, če pa s seboj še vedno ne prinesete hrane, se preprosto usedite na pokrito teraso pivnice Jónás Craft Beer&Food, kjer boste zagotovo našli nekaj, kar vam bo všeč.

Jókai-kert

Nedavno prenovljeni biser 12. okrožja se nahaja na Svábhegyju, Jókai-kert, od koder lahko uživate v osupljivem razgledu na prestolnico. Tri hektarje velik naravni rezervat ni poimenovan po pisateljskem velikanu po naključju: vrt je res pripadal njemu, kar nekaj listavcev pa je zasadil sam Jókai. Med sprehodom po vrtu lahko odkrijete avtorjevo levjo mizo, kjer naj bi preživljal jutra, in čudovito obnovljen vrt vrtnic. Težko najdete boljši kraj za potopitev v zapuščino velikanov madžarske književnosti med piknikom kot območje, ki je danes del narodnega parka Duna-Ipoly in je brezplačno za ogled.

1121 Budimpešta, Költő utca 21.