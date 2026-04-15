11 odličnih programov na dan poezije v Budimpešti, polnih pesniških doživetij

Vsako leto dan poezije ponuja odlično priložnost, da se napolnite s kulturo: tukaj je 11 programov, ki 11. aprila slavijo Attilo Józsefa in literaturo v prestolnici.

Brezplačni tematski vodeni ogledi // Spominska hiša Róth Miksa

Poezija in uporabna umetnost gresta z roko v roki 11. aprila v Spominski hiši Róth Miksa, kjer si lahko ogledate srečanje umetniških del na treh prizoriščih. Nenavadni programi vključujejo znane in manj znane pesmi, ki jih objamejo umetniška dela – udeležba na vodenih ogledih je brezplačna, vendar je potrebna registracija.

Mladi pesniki na pesniškem tramvaju // Trg Deáka Ferenca

Na rojstni dan Attile Józsefa se bodo mladi pesniki vkrcali na nostalgični tramvaj na Trgu Deáka Ferenca, da bodo lirične vrstice oživele na resnično nenavadni lokaciji. Glasove prihodnosti lahko slišite na pesniškem tramvaju med 10. in 18. uro, v sodelovanju z Društvom mladih pisateljev FISZ, pričakujete pa lahko tudi darila in knjižni sejem.

Brezupno – Psihoanaliza Attile Józsefa // Kino Bem

Kaj drugega bi predvajali v kinu Bem 11. aprila kot film Brezupno – Psihoanaliza Attile Józsefa: delo v režiji Gáborja Rózse ponuja vpogled v zgodbo o povezavi med pesnikom in njegovo mlado psihoanalitičarko Edit Gyömrői, z Julijem Michlom in Andrásom Sütőjem v glavnih vlogah.

Nežno grmenje – Izlet za dan poezije na ulici Gát // Spomenik Józsefu Attili

Tudi ulica Gát bo med aprilskim pesniškim festivalom polna kulture, saj bo spomenik Józsefu Attili tisti dan tam celo pod odprtim nebom. Hiša v Ferencvárosu, kjer se je pesnik rodil in je danes spomenik, obiskovalce na odseku ulice Gát pred spomenikom čaka od jutra do zgodnjega večera. Poleg programov nenavadne peš ulice seveda ne bo manjkalo vodenih ogledov in podpisovanja knjig!

Obisk delavnice – večer Pála Mácsaija // Gledališče Örkény István

V okviru najnovejšega samostojnega večera Pála Mácsaija bodo tisti dan v gledališču Örkény izvedene pesmi Aranyja, Petőfija, Adyja in mnogih drugih pesniških velikanov. Igralec, nagrajenec Kossuthove nagrade, odpre vrata delavnice in razkrije, kaj besedilo resnično oživi – nenavadno literarno potovanje včasih spremlja glasba.

Praznični program // Vígszínház

Vígszínház že tradicionalno obeležuje rojstni dan Attile Józsefa s prazničnim programom – letos gledališče ljubitelje poezije pozdravlja od 11. ure. Interpretacije članov družbe bodo med drugim vključevale pesmi Attile Józsefa, Dániela Berzsenyija in Ottója Orbána, poleg pesmi pa tudi spomin na Na proslavi se bodo spomnili tudi Sándorija Csoórija in Domokosa Szilágyija. Program bo še isti dan na voljo na straneh Vígszínház Facebook in Youtube.

Voden sprehod in ustvarjanje z Zsófi Kemény // Pesti Vigadó

Zidovi Pesti Vigadó so varuhi stoletnih skrivnosti in na dan poezije se bo Zsófi Kemény lotil predstavitve številnih lepot stavbe. Vodila vas bo tako skozi reprezentativne kot bolj skrite prostore impozantne stavbe, medtem ko vam bo pisateljica-pesnica brala odlomke iz lastnih del – po sprehodu se lahko udeležite tudi kratke vaje ustvarjalnega pisanja.

8. rojstni dan PKÜ x POKET // MOMKult

Kulturna agencija Petőfi vas pričakuje z vrsto programov, ki bodo trajali celo popoldne, s katerimi lahko proslavite ne le dan poezije, temveč tudi 8. rojstni dan žepnih knjig POKET. Literatura in glasba se bosta tisti dan v MOMKultu prepletali: koncertne gledališke predstave, literarne razprave, muzikalizacije poezije bodo ustvarile nepozabne trenutke, za zaključek dneva pa si lahko ogledate celo najnovejšo predstavo QJÚB.

Ljubi z vso močjo // Kulturni center Marczibányi Téri

11. aprila bo ansambel Kaláka in Sebő skupaj s Tamásom Jordánom na posebnem večeru v Kulturnem centru Marczibányi Téri obudil poezijo Attile Józsefa. Predstava je sestavljena iz ikoničnih pesmi in starih, priljubljenih pesmi, ki hkrati ponujajo intimen spomin in veselo glasbeno izkušnjo – ohranjajo tradicijo madžarske pevske poezije.

Pravljični koncert in pesniški piknik // Dom skupnosti in državljanske skupnosti Újpalota

V parku Palota vas čaka pisan, družinam prijazen program, ki bo zagotovo navdušil najmlajše. 11. aprila vas v Újpaloti čakajo pravljični koncert, pisanje poezije, petje, risanje, pustolovski tečaj in veliko smeha – za recitiranje pesmi boste dobili celo sladoled!

Praznični program Irén Lovász // Kulturni dom Márai Sándor

Irén Lovász zbira šopek biserov madžarske poezije v spomin na rojstna dneva Attile Józsefa in Sándorja Máraija 11. aprila. Pevec – ki mimogrede na ta dan praznuje tudi svoj rojstni dan – črpa iz starodavne madžarske poezije, renesanse, 20. stoletja in celo sodobne poezije, da bi bil večer v Kulturnem centru Márai Sándor resnično nepozaben.