To poletje bo priljubljeno mesto ob Donavi zaživelo z raznolikimi programi.

Največji umetniški festival ob Donavi, VéNégy Festival and Theater Meeting, ki bo potekal med 1. in 4. julijem, bo pomembno stičišče ljubiteljev narave in kulture.

Prvi vikend v juliju v Nagymarosu obiskovalce festivala čakajo broadwayski muzikal z nagrajencem nagrade Jászai Mari, Márkom Emberjem, sodobni ples in neverjetno spektakularna ognjena in svetlobna predstava. Poleg gledaliških in uličnih gledaliških predstav bodo zainteresirane pričakali več kot 40 glasbenih programov, edinstveno VR-gledališče in ustvarjalne delavnice.

Bleščeče gledališko življenje

V Donavo bo iz Bratislave, Prage, Krakova in Budimpešte prispela izjemna gledališka skupina iz vseh višegrajskih držav.

Festival organizira Art-Színtér Tikk-Takk… Bumm! v režiji Dániela Dicsőja, v glavni vlogi pa igra Márk Ember. Naslednji dan bo slovaško Divadlo P.O. Na ogled bo predstava Hviezdoslave Generacija Z: Zombiji v režiji Jána Šimka, ki preučuje, kaj pomeni biti moški za generacijo Z danes.

3. julija bo češka Lenka Vagnerová & Company s sodobnoplesno predstavo Mističen jaz raziskovala skrivnosti notranjega sveta. Festival bo zaključila produkcija Šahmat! poljskega Krakowskega gledališča Tańca, ki skozi simboliko šahovskih figur odpira družbena vprašanja.

Doživetja za najmlajše

Festival posebno pozornost namenja tudi družinam z majhnimi otroki, v Otroškem kraljestvu pa se bo ponovno odprl VéNégy Ovi, kjer bodo najmlajše čakale branje zgodb, ustvarjalne dejavnosti, igralnica in lutkovno gledališče. V petek na festivalu bo Árpád Keresztes-Nagy uprizoril predstavo Gospod in piščal, v soboto pa bo na sporedu predstava Nevesta in hudič iz Székelyja v izvedbi Lutkovnega gledališča Fabók Mancsi.

Festivalska kavalkada

V skladu s tradicijo bo festival ponudil tudi ulične gledališke produkcije skupin iz držav Višegrajske skupine. Krakovsko gledališče Los Fuegos bo nastopilo z ognjeno predstavo, češki cirkus z dolgimi vozili z Gangster Showom na temo swinga, madžarska Tűzvarázs Produkció z žonglerskim nastopom z UV in LED lučmi ter slovaška Ariadna Vendelová s spektakularnim zračnim plesom.

Med festivalom bo na voljo tudi VR-gledališče. Poljska ekipa Concept Cultura se bo v Nagymaros vrnila z vznemirljivim repertoarjem. V okviru veččutnega potovanja se lahko odpravimo na jadranje z Marcom Polom, vstopimo v hišo Ane Frank ali pa se v okviru odprave odpravimo na Antarktiko ali v Peru, v Machu Picchu.

Med dnevnimi programi udeležence čakajo kotiček z družabnimi igrami, športni programi in jutranje vaje, dopolnjene z meditacijo. Ustvarjalna delavnica DDC bo gostila več obrtnih delavnic, kjer bodo obiskovalci s podporo podjetja Duna-Dráva Cement Kft. lahko iz okolju prijaznih in recikliranih materialov izdelovali nakit, telovadne torbe, poslikane platnene čevlje in pokrivala iz suhega cvetja ter se sami preizkusili v slikanju.

Na glasbenem področju se pričakuje več kot 40 koncertov, ki jih bo vodila francoska skupina Nouvelle Vague. Med nastopajočimi bodo Bagossy Brothers Company, Elefánt, Parno Graszt, Dánielfy, Bohemian Betyars, Analog Balaton, Deva, Aurevoir., Kolibri in Anima Sound System, vrnila se bosta nizozemska Kraak in Smaak, ponovno pa bo potekal tudi HangPart.

Več informacij o festivalu najdete na spletni strani festivala in gledališkega srečanja VéNégy, s klikom tukaj.