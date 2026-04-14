Spomladanska doživetja in destinacije ob Blatnem jezeru, ki bodo vaš oddih ob otvoritvi sezone naredile nepozaben

Blatno jezero ne ponuja le nepozabnih doživetij poleti – njegov poseben obraz lahko spoznate tudi spomladi. Oglejte si, kako se narava prebuja na obalah madžarskega morja, odkrijte njegove najlepše kotičke in odprite sezono s prihodom prvih sončnih žarkov! Priporoča csodasmagyarorszag.hu. (x)

Kolesarske poti za spomladansko kolesarjenje

Čas je, da odkljukate še eno točko s svojega seznama želja in raziščete pokrajino Blatnega jezera na dveh kolesih! Če se odpravljate s cestnim kolesom, ste prišli na pravo mesto – lahko se nemoteno vozite po odličnih betonskih cestah in hkrati prevozite dolge razdalje.

Zahvaljujoč varnim, senčnim potem in številnim mestom za piknik lahko zvezdno turo opravite skupaj z vso družino. Območje Blatnega jezera je pravi kolesarski raj, saj je zdaj na voljo več kot 1000 km označenih kolesarskih poti, ki jih dopolnjuje približno 50 počivališč – aplikacija BalatonBike365 pa vam bo pomagala pri načrtovanju.

Neverjetni ogledi gradov in zgodovinske dogodivščine

Brisača za na plažo in japonke vas še vedno čakajo – zato zgrabite pohodniško opremo, obujte si pohodniške čevlje in odkrijte najlepše gradove na madžarski obali! Tu je na primer grad Rezi, ki se skriva med zakladi zahodne konice Blatnega jezera in krasi dolomitski greben Meleghegy. Legendarni grad Tátika vabi na lahkoten pohod, v Zádorvárju pa lahko ujamete pogled na polotok Tihany in bleščečo panoramo Blatnega jezera.

Ni lahko povzpeti se na ruševine gradu Csobánc – a razgled je vsekakor vreden ogleda! In na gradu Szigliget lahko svoj oddih na Blatnem jezeru zaključite na dostojanstven način.

Kjer niti ptica ne leti: Nemotene razgledne točke

Blatno jezero je odlična destinacija tudi za tiste, ki iščejo miren oddih. Harmonijo lahko najdete na eni od razglednih točk – na primer na razgledni točki Kőkapu, na skriti razgledni točki Badacsonyja, od koder se pred vami odpira kotlina Tapolca in njene višine. Tura Tóti-hegyi se večinoma vije skozi globine gozda, na vrhu pa vas čaka 360-stopinjski, neprimerljiv panoramski razgled in občudovanje vseh vrhov kotline Káli.

Učna pot Bazaltne orgle Szent György-hegy vodi skozi eno najlepših regij naše države in obljublja lahkotno krožno turo za raziskovalce. Na učni poti lahko spoznate tudi posebne bazaltne formacije Haláp-hegyja, edinstveni zakladi doline Nivegy pa bodo zagotovo osvojili vaše srce.

Idilična spokojnost v očarljivih vaseh kotline Káli

Koplini Káli zaradi položnih pobočij in južnega vzdušja, ki spominja na Toskano, pogosto pravijo »madžarski Mediteran«. Biser narodnega parka Blatno višavje vključuje osem vasi; vsaka ima svoj čar, zato jih je vredno obiskati vse po vrsti. V majhni vasici Kékkút se stoletja skriva pravljična podeželska hiša, v vinogradniških kleteh pa raziskovalce čaka čarobna panorama.

Mindszentkálla varuje obzidje zemeljskega gradu iz obdobja osvajanja, kamnito morje Szentbékkálle pa razkriva resnično edinstven svet. Zanimivosti skrivajo tudi skale Kővágóörsa, posejane z naravnimi krmilnicami za ptice. Naselje Balatonhenye iz obdobja Árpádovcev očara edinstvena kraška planota in poznobaročna cerkev v Monoszlóju. Dan se splača zaključiti v Köveskálu in ga kronati z večerjo: v kulinaričnem središču regije si lahko gurmani privoščijo obrok v eni od simboličnih restavracij.

Kot v pravljici: Bleščeči gradovi in veličastne palače

Na obalah Madžarskega morja so celo doživetja, vredna Disneyjevega filma, očarljiva: pravljični gradovi in palače skrivajo nešteto zanimivosti. Angleški vrt gradu Festetics v Keszthelyju je vreden ogleda že sam po sebi – in številne razstave, ki vas čakajo znotraj grajskih zidov! Čarobna doživetja lahko doživite tudi na posestvu družine Festetics v Dégu: angleški vrt je znan daleč naokoli, grad, ki ga je zasnoval Mihály Pollack, pa je prav tako neprekosljiv.

Škofovska palača v Sümegu je eno najlepših del madžarske baročne arhitekture, ob vznožju grajskega griča pa obljublja tudi kulturna doživetja. In če se odpravite na izlet v Ozoro, lahko na lastne oči vidite, kako grad Ozora Pipo na gričevnatih pobočjih Tolne prikliče v spomin svet renesanse. Nenazadnje pa je tu še Simontornya: glavna znamenitost naselja, ikonični grad, ki je tudi nepogrešljiva postaja ob Blatnem jezeru.

Kulturna popestritev v tisočobraznem Veszprému

Romantične ulice, živahno kulturno življenje in oživljena zgodovina čakajo tiste, ki prispejo v Veszprém. Mesto upravičeno nosi naziv mesto kraljic: njegov dragulj je grad Veszprém, ki ga morate vsekakor obiskati, če si želite ogledati območje iz ptičje perspektive. Grajska četrt in srednjeveške stavbe, zgrajene okoli njega, še dodatno poudarjajo njegov sijaj in ustvarjajo resnično edinstveno okolje.

Veszprém je pravi kulturni biser, dom številnih čudovitih spomenikov – kot so Gizellina kapela, kip kralja Štefana in kraljice Gizelle, znameniti požarni stolp, katedrala sv. Mihaela ali Hiša umetnosti, če naštejemo le nekaj izmed številnih znamenitosti.

Zdravilišča ob Blatnem jezeru, zdravilišča za pomlad

Voda v Blatnem jezeru je še vedno hladna, a vrata zdravilišč so na stežaj odprta! Iz srca priporočamo zdravilišča ob jezeru Hévíz, ki so primerna za kopanje vse leto – s svojimi 4,44 hektarji površine izstopajo po vsem svetu po sprostitvi. V Kehidakustányju vse starosti čaka notranji spa in pustolovsko kopel z 94-metrskim notranjim toboganom in glasbeno terapijo, v zdravilišču Zalakaros pa za prijetno sprostitev poskrbijo tudi svet savn, masažna kad in različni wellness tretmaji.

Terme Csiszta v Buzsáku slovijo po termalni vodi, bogati z minerali, in so ene najstarejših term v južni Transdanubiji, terme Igali pa se nahajajo le 40 km od Blatnega jezera. Ne glede na to, katero izberete, boste zagotovo odkrili povsem novo raven pomlajevanja!

Potepanje po divjem in romantičnem vodnem svetu Malega Blatnega jezera

Posebna regija Malega Blatnega jezera, ki je nekoč veljala za zahodni zaliv Blatnega jezera in danes deluje kot ločena krajinska enota, je strogo zaščitena, zato jo je mogoče prosto obiskati le po kolesarski poti in na otoku Kányavári – a še vedno skriva veliko vznemirjenja! Tu je na primer že omenjeni otok Kányavári, do katerega lahko pridete po posebnem lesenem mostu, nato pa se sprehodite po učni poti Búbos vöcsök.

Z majhnim odklonom lahko najdete tudi razgledni stolp Zsilip, pri ruševinah bazilike Réceskút pa si lahko ogledate znamenitosti, ki so stare tisoče let. Če bi radi poglobljeno spoznali naravne vrednote regije, se na Grajskem otoku v Zalavárju nahaja Hiša Kis-Balaton, polna zanimivosti, a Madárvárta je lahko tudi večen spomin.

Skriti zakladi, čarobne ruševine cerkva

Na obali Blatnega jezera ne manjka ruševin cerkva – med izletom lahko najdete zaklade, ki hranijo skrivnosti že stoletja. Globoko v gozdu lahko občudujete gotska okna, oboke in kamniti vodnjak ruševin samostana Salföld, ruševine cerkve Boldogasszony v Dörgicséju pa pričarajo edinstveno vzdušje 13. stoletja.

Ob vznožju vinogradniškega hriba Ecsér lahko naletite na eno najlepših romanskih ruševin cerkva v državi, ruševine cerkve sv. Balatona pa se skoraj neopaženo skrivajo v bližini Balatoncsója. Divja cerkev Somogyvámos je zaradi svoje nenavadne arhitekturne rešitve postala privlačna stvaritev, vendar tudi nekdanje cerkve v Szigligetu, Kővágóörsu, Zalahalápu in Taliándörögdu skrivajo arhitekturna presenečenja.