Neverjetno vznemirljiva velikonočna doživetja čakajo družine na pravljičnem gradu Bakony

V osrčju Bakonyja je kraj, kjer pomlad na veliko noč prispe v čarobnem okolju: v gozdnem in srednjeveškem vzdušju se lahko vsa družina preizkusi v ovirah, spretnostnih igrah, ročnih delih in digitalnih dogodivščinah. Lovagvölgy ni preprost izletniški cilj, temveč izjemno potovanje v poseben, brezčasen svet! (x)

Počitnice so spet tu in že prvi dan se postavlja vprašanje: kako bi lahko preživeli čas skupaj na smiseln in vznemirljiv način, da bi se lahko vsa družina, tudi različne generacije, dobro zabavale.

Imamo idejo: sredi gozdov Bakony je kraj, kjer se lahko otroci zabavajo ves dan in kjer lahko vsa družina skupaj doživi resnično praznične trenutke.

Ta kraj ni nihče drug kot Lovagvölgy, ki se nahaja ob vznožju gradu Csesznek, kjer srednji vek oživi, velika noč in pomladne počitnice pa postanejo pravo doživetje za vso družino.

Odlična sprostitev za vso družino

Velika noč je tradicionalno posvečena skupnemu času, ljudskim običajem in skupnim doživetjem. Lovagvölgy to vzdušje dvigne na novo raven: velikonočne tradicije oživijo v slikovitem okolju, obiskovalci pa se lahko počutijo kot v brezčasnem čarobnem svetu.

To ni program tipa »poglej in greš naprej«, temveč celodnevna pustolovščina, ki ponuja vznemirljiva doživetja za otroke in nostalgična ter vznemirljiva doživetja za odrasle.

Park, ki se nahaja na ogromnem območju, je le uro in pol oddaljen od Budimpešte ter pol ure od Győra in Veszpréma. In kar je najpomembneje: tukaj se resnično najde nekaj za vsako starostno skupino.

Mlajši otroci lahko ustvarjajo v obrtnih delavnicah, odkrivajo srednjeveške obrti ali se potopijo v svet zeliščnega vrta, živalskega vrta za božanje in doživetij v bližini narave. Starejši otroci in najstniki lahko pričakujejo resnejše izzive: digitalni hlev, center za doživetja VR, soba pobega in številni drugi vznemirljivi programi.

V Lovagvölgyju ne manjka aktivnih doživetij. Preizkusite družinske spretnosti na progi z ovirami in zanko, se spustite po krofu ali stolpu, preizkusite se na napihljivem hribu ali raziščite pustolovske poti, kjer vsaka postaja ponuja nov izziv.

Aktivna rekreacija v okolici

In če iščete malo miru, se odpravite v naravo! Neposredna okolica Lovagvölgyja je pravi pohodniški raj: svež zrak, gozdne poti, spektakularne skalne stene. Od tu se lahko enostavno sprehodite do gradu Csesznek, ki je svoj razcvet doživel med obmejnimi grajskimi bitkami in je kasneje postal posestveno središče veje družine Eszterházy Csesznek. Grad ni le zgodovinsko vznemirljiv, ampak tudi vizualno poseben, saj njegove ruševine veličastno dominirajo nad okoliško pokrajino.

Vreme v Lovagvölgyju ni ovira: v hladnejših ali deževnih dneh številna notranja pustolovska prizorišča, obrtne hiše, ogromen digitalni hlev ali notranji pustolovski prostori zagotavljajo smiseln in zabaven družinski dan.

Seveda je tudi gastronomija bistveni del doživetja. Če se želite za nekaj časa odmakniti od vsakdanjih jedilnikov, v restavraciji Sóvirág poskusite posebne jedi, ki predstavljajo tudi lokalno gastronomijo, odeto v sodobno preobleko, ali pa si privoščite kaj hitrega v Zöld Disznó Fogadó, ki prikliče vzdušje pristnih srednjeveških tržnic.

Viteška dolina Csesznek

8419 Csesznek, Počitniška hiša