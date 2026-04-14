7 fantastičnih spomladanskih in velikonočnih programov na najlepših krajih države v aprilu

Če bi tudi vi radi potovali v duhu aprila, ste na pravem mestu. Na najlepših krajih države vas čaka veliko doživetij, od gastronomskih in kulturnih festivalov do interaktivnih detektivskih dogodivščin.

Velikonočni festival Hollókő (3.–6. april 2026)

Resnično ni boljše velikonočne destinacije kot Hollókő: tradicije v očarljivi vasi oživijo vsak dan, a za veliko noč se lahko potopite v pravi praznični vrtinec. Letos vas velikonočni festival Hollókő čaka štiri dni, med 3. in 6. aprilom. V Stari vasi bo obrtniška tržnica, polna najboljše palóške gastronomije in ljudske kulture, plesna dvorana in neizogibna pivnica poskrbela za brezmejno zabavo, na odru Pajtaárok pa se boste lahko udeležili odličnih koncertov ljudske glasbe. Ta izkušnja bo nepozabna za vsakega člana družine!

Velikonočni potepanje v Monorju (4. april 2026)

Več kot deset očarljivih vinskih kleti vinski vasi Monor vas 4. aprila vabi na prijeten velikonočni potepanje. Prvo soboto v mesecu – veliko soboto – lahko april pozdravite v prazničnem vzdušju, v družbi okusne hrane in pijače. Zaenkrat je še skrivnost, katere vinarne bodo sodelovale v spomladanskem vrvežu, a če boste vestno spremljali stran dogodka, boste zagotovo pravočasno izvedeli za identiteto svojih gostov.

VII. Piknik Hungarikum // Szépasszony-völgy, Eger (4.–5. april 2026)

4. in 5. aprila vas v največjem, zgodovinskem vinskem okrožju v državi, Szépasszony-völgy v Egerju, že sedmič čaka piknik Hungarikum. Poleg obrtniških in gastronomskih specialitet bodo na dogodku tudi živalski vrtovi za božanje živali, pletenje košar, okraševanje velikonočnih medenjakov, lov na zaklad Hungarikum, družinski koncerti in predstave za otroke. Odrasli se lahko pridružijo tematski vinski turi, kjer lahko poskusijo 10 vin iz 10 vinarn in se hkrati seznanijo z vini Eger. Za turo je obvezna prijava – zato se prijavite čim prej!

Vijolični dan in velika noč na gradu // Kraljevi grad Gödöllő (5.–6. april 2026)

Praznujte pomlad in veliko noč v veličastnem okolju kraljevega gradu Gödöllő 5. in 6. aprila! Brezplačni programi Vijoličnega dne in velike noči vključujejo vznemirljivo iskanje jajc, koncerte z živo glasbo, pravljične predstave, ljudske plesne predstave in obrtniške delavnice za vso družino. Poleg posebnega vzdušja čudovitega grajskega parka in zgodovinskih trgov sprostitev dopolnjujejo senzacionalna interaktivna doživetja, neponovljiv sejemski vrvež in nebeške dobrote, tako da se lahko vse starosti udeležijo smiselne in vznemirljive zabave.

Grajski zločin // Grad Sándor–Metternich, Bajna (18. april 2026)

Po Keszthelyju in Nádasdladányju je priljubljeni Grajski zločin zdaj na voljo tudi v gradu Sándor–Metternich v Bajni, 45 minut iz Budimpešte. Po zgodbi detektivske igre se je v nekdanjem domu grofa Mórica Sándorja, znanega tudi kot Hudičev jezdec, zgodil skrivnostni umor, ki ga lahko rešijo le udeleženci. Med vznemirljivo, interaktivno detektivsko pustolovščino boste potrebovali tako sodelovanje kot odlične sposobnosti branja namigov, medtem ko si boste ogledovali snežno bel grad v klasicističnem slogu. Program 18. aprila lahko sprejme največ 40 udeležencev, starejših od 14 let.

Spomladanski piknik Etyek (18.–19. april 2026)

Piknik Etyek, ki se nahaja le 30 kilometrov iz Budimpešte, se bo 18. in 19. aprila vrnil s prenovljenim konceptom in s seboj prinesel običajno skupnostno izkušnjo. Poleg svežih vin in spomladanskih okusov bo gastronomski raj Etyek, obdan z vinogradi, na sončen aprilski vikend ponudil tudi koncerte žive glasbe in odlične programe za goste. Vstopnice za pretekle spomladanske piknike so že razprodane, zato se učite iz preteklih let in si čim prej kupite vstopnice za dogodek!

Festival divjega česna Orfű (25.–26. april 2026)

Medtem ko čakamo na podroben program Festivala divjega česna Orfű, smo objavili točen datum praznika in ga vpisali v naš koledar. Dogodek, ki bo letos potekal 25. in 26. aprila, ne bo minil brez dobrot iz divjega česna: sezonsko zelišče bo obiskovalcem dodalo okus po pitah, kremah, juhah in kolačkih. Dogodek bo zaokrožila glasba v živo, pa tudi kulturni in družinski programi, na sejmu pa boste imeli priložnost kupiti izdelke lokalnih pridelovalcev. Med vodenimi ogledi lahko odkrijete celo nahajališča divjega česna!