7 razstav v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi in bodo april popestrile s kulturnimi doživetji

Ko se bližajo toplejši dnevi, se ne glede na to, kako mamljiv je program na prostem, ne splača obrniti hrbta razstaviščem, saj vas tudi aprila čaka veliko vznemirljivih razstav!

Tamara Łempicka, kraljica art decoja // Knjigarna Massolit (do 17. aprila 2026)

Čeprav tokrat ne bomo videli originalnih slik, temveč reprodukcije, je učinek še vedno močan: slike Tamare Łempicke, tudi v reprodukcijah, skoraj vibrirajo z eleganco art decoja in samozavestjo sodobne ženske. Łempickine slike je danes mogoče najti v največjih svetovnih muzejih in zasebnih zbirkah, v umetniški trgovini pa menjajo lastnike za milijone dolarjev. Kot zaključni dogodek serije programov, ki predstavljajo slikarjevo delo in pustolovsko življenje, bo založba Prae 15. aprila ob 18.30 predstavila drugi del romana Grzegorza Musiała Tamara, sestra vulkana. Del je nadaljevanje romana Jaz, Tamara, ki je izšel v madžarščini leta 2024, in nadaljuje slikarkino strastno, preobratov polno zgodbo.

1082 Nagy Diófa utca 30.

Madžarska 365 – fotografska razstava // Kulturni dvorec Klebelsberg (do 3. maja 2026)

Desettisoče trenutkov, edinstvenih perspektiv in posebnih zgodb: to lahko doživimo, če se v tem mesecu odpravimo v Kulturni dvorec Klebelsberg. Razstava izbere nagrajena dela nacionalnega fotografskega natečaja leta 2024, ki prikazujejo lepote naše narave, našo stavbno dediščino in posebne, ponosne prizore vsakdanjega življenja. Prestižna strokovna žirija je izmed več kot 43 tisoč prejetih fotografij izbrala najbolj izjemne fotografije, s čimer je razstava ponudila vznemirljiv in raznolik vpogled v to, kako danes vidimo Madžarsko skozi oči fotografov.

1028 Budimpešta, Templom utca 2.

Maxim Dondyuk: V coni pozabe – Černobilski arhiv // Hiša Mai Manó (do 17. maja 2026)

Najnovejša razstava Hiše Mai Manó, Maxim Dondyuk: V coni pozabe – Černobilski arhiv, obuja človeške zgodbe o katastrofi skozi osebne spomine, najdene v zapuščenih hišah v černobilski coni. Ukrajinski fotograf je leta obiskoval območje, kjer je našel družinske fotografije, pisma in filmske posnetke, majhne, krhke koščke preteklosti, ki vas enega za drugim popeljejo nazaj v čas. Najdeni arhiv in njegove lastne fotografije skupaj tvorijo nenavadno vizualno »arheološko izkopavanje«, ki ohranja izgubljeni svet Černobila na meji med pozabo in spominom.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 20.

Bastion svobode // Sprehajališče Citadella (od 5. aprila 2026)

Dolgo pričakovana, prenovljena Citadela se je končno odprla in ponuja ne le eno najlepših panoram prestolnice, temveč tudi novo zgodovinsko razstavo za tiste, ki bi radi izvedeli več o madžarski zgodovini. Bastion svobode, razstava na več kot 1700 kvadratnih metrih, pripoveduje zgodbo o madžarskem boju za svobodo skozi simbolno vlogo Gellértovega hriba. Sodobno razstavo še bolj spominjajo posebni arhitekturni elementi, kot so stekleni most, vodna gladina in večni ogenj, medtem ko vas k raziskovanju mesta vabita tudi novi park in razgledne terase trdnjave.

1118 Citadella, Budimpešta, Citadella sétány 1.

Scenično oblikovanje: art1st design studio

Roman naslednjega stoletja // Narodna knjižnica Széchényi (do 30. junija 2026)

Dobra novica za tiste, ki jih zanimajo Jókaijeva dela: razstava, povezana z delom Roman naslednjega stoletja, se bo v Narodni knjižnici Széchényi odprla 31. marca in si jo je mogoče ogledati do 30. junija. Razstava predstavlja Jókaijev fiktivni svet, hkrati pa vstopa v dialog s sodobnimi umetniškimi deli in širšimi kulturnimi referencami. Namen razstave je opozoriti na nove interpretacijske možnosti romana, ki ga danes manj pogosto beremo, in pokazati, da Jókaijeve vizije še danes sprožajo tehtna vprašanja o spremembah v tehnologiji, viziji prihodnosti in človeški družbi.

1014 Budimpešta, Szent György tér 4-5-6.

Dolce vita: Izkušnja Italije v dveh stoletjih madžarske umetnosti // Madžarska narodna galerija (od 8. aprila do 23. avgusta 2026)

Nova spomladanska začasna razstava Madžarske narodne galerije prinaša osupljivo dinamiko in neponovljiv občutek življenja Italije s hkratno predstavitev različnih žanrov, tem in umetniških oblik. Razstava z izborom od 19. stoletja do sodobne umetnosti prikazuje, da je bila Italija vedno destinacija za popotnike v madžarski kulturi ter večni motiv in tema za umetnike. Razstava prikazuje, kako so italijanska pokrajina, renesančni mojstri in iskrivo vsakdanje življenje navdihovali madžarsko slikarstvo, od Antala Ligetija in Károlyja Markója do Csontváryja, Vaszaryja ali Emeseja Benczúrja.

1014 Budimpešta, Szent György tér 2.

Kava je glavna // Zbirka elektrotehnike (do 31. oktobra 2026)

Ljubitelje kave čaka nenavaden program: od kameljega gnoja do novega vala – od marca lahko na ulici Kazinczy okusimo 300 let zgodovine kave. Razstava z naslovom Kava je glavna predstavlja kulturne, tehnične in gastronomske posebnosti kave, ki jo organizira Madžarski muzej tehnologije in prometa. Pomembno začasno razstavo o zgodovini domače kave, ki je bila organizirana prvič po letu 2010, spremljajo programi z vonjem po kavi, kavarna novega vala, presenetljivi gostje, koncerti, delavnice, redni vodeni ogledi in muzejska pedagogika, o katerih si lahko preberete več na spletni strani.

1075 Budimpešta, Kazinczy utca 21.