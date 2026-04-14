5 odličnih programov in lokacij v Budimpešti, kjer se lahko potopite v romsko kulturo

Bogato zgodovinsko in kulturno dediščino romske kulture lahko odkrijete v okviru več odličnih programov v aprilu. V Budimpešti se lahko v ta raznoliki svet potopite v mesecu glasbenih in plesnih dogodkov ter zanimivih razstav.

Koncert Canarro // Budapest Jazz Club (9. april 2026)

9. aprila se lahko udeležite posebnega, edinstvenega koncerta v Budapest Jazz Clubu, saj bo ta večer na odru nastopila skupina Canarro. Skupina ni naključje, da je eden najpomembnejših domačih predstavnikov francoskega gypsy jazza: delo članov zaznamujejo lastne in znane melodije, ki jih začinijo s salonsko glasbo Budimpešte iz prejšnjega stoletja in svobodo jazza. Živahno vzdušje je zato zagotovljeno, študenti in upokojenci pa lahko za dogodek kupijo tudi vstopnice s popustom.

Naked & Lakatos Mónika FolkTrió // Madžarska glasbena hiša (10. april 2026)

10. aprila lahko na nepozabnem koncertu proslavite delo Mónike Lakatos, ki je na sceni že 30 let: pevki se bo v zasedbi FolkTrió pridružila beograjska folk-funk-jazz skupina Naked, ki bo poskrbela za nepozabna glasbena doživetja v koncertni dvorani Madžarske glasbene hiše. Prav tako ni odveč, če si vstopnice za predstavo, ki bo potekala v okviru mednarodnih umetniških tednov Budapest Ritmo in Bartók Spring, kupite pravočasno, saj tako zagotovo ne boste zamudili tega obletnice, čudovitega večera.

Fitos Dezső Company: Taven Baxtale! // Várkert Bazár (11. april 2026)

11. aprila bo v Várkert Bazárszínpadá na sporedu posebna plesno-gledališka predstava skupine Fitos Dezső Company. Taven Baxtalea predstavlja cigansko kulturo Karpatske kotline s poudarkom na tradicionalnih obrteh in z njimi povezanem načinu življenja. Produkcija črpa iz ciganskih tradicij Karpatske kotline, a se osredotoča tudi na širše kulturne kontekste. Večer bo vključeval lirične, baladne in humorne prizore, tako da ne boste le uživali v spektakularni predstavi, temveč boste dobili tudi celovitejšo sliko o izvoru, zgodovini in raznolikosti ciganske kulture.

Po poti spomina – pripovedi in odtisi romskega holokavsta // Center za spomin na holokavst (od 19. aprila 2026)

Najnovejša začasna razstava Centra za spomin na holokavst se poklanja romskim žrtvam, katerih zgodbe so že vrsto let ostale neizrečene. Razstava temelji na rezultatih celovitih antropoloških raziskav in tako z dokumentarno avtentičnostjo obeležuje holokavst nad Romi. Razstava spomin na romski holokavst naredi viden skozi osebne zgodbe, prakse skupnostnega spomina, materialne spomine in sodobne vizualne refleksije, hkrati pa reflektira tudi aktualne probleme. Na otvoritvi 19. aprila bosta nastopila tudi Mónika Lakatos in Mihály Rostás.

Zbirka lokalne zgodovine Romov v Újpestu // Center skupnosti Rácz Gyöngyi

Zbirka lokalne zgodovine Romov v Újpestu letos praznuje 12. obletnico, zato če še niste obiskali te izjemne razstave, jo čim prej pokukajte! Očarljiva razstava predstavlja na stotine fotografij, originalnih dokumentov in materialnih spominov, ki predstavljajo vsakdanje življenje, obrt in edinstveno kulturno dediščino Romov v Újpestu, tukaj pa boste našli tudi edino mednarodno zbirko knjig o Romih na Madžarskem. Razstavo si lahko ogledate v Centru skupnosti Rácz Gyöngyi.

