Veličastni grad Gödöllő obiskovalce čaka z različnimi brezplačnimi velikonočnimi programi

Preživite velikonočne praznike v posebnem vzdušju na kraljevem gradu Gödöllő, kjer vas 5. in 6. aprila 2026 čaka Dan vijolic in pisana, celodnevna kavalkada velikonočnih programov.

5. aprila bo v središču pozornosti Dan vijolic, ena najbolj priljubljenih spomladanskih rož in tradicije, povezane z njo. Čez dan lahko družine skupaj raziskujejo grajski park med vznemirljivim lovom na jajca, medtem ko se v Díszudvarju izmenjujejo glasbeni, gledališki in interaktivni programi.

Otroci lahko uživajo v pripovedovanju zgodb, koncertih in demonstracijah obrti, tisti, ki jih zanima zgodovina, pa lahko dobijo vpogled tudi v poseben sprejem kraljice Elizabete. Praznično vzdušje dopolni koncert komornih glasbenikov Simfoničnega orkestra Gödöllő in veseli nastopi ob koncu dneva. Na ta dan lahko obiskovalci z imenom Ibolya obiščejo tudi muzej po polovični ceni.

6. aprila velikonočne tradicije oživijo znotraj obzidja gradu in v parku. Lov na jajca v labirintu Pravljičnega vrta, nastopi ljudskih plesov in praznični koncerti zagotavljajo dobro voljo za vse starosti. Otroci lahko uživajo v živih glasbenih pravljicah, odrasli lahko uživajo v predstavitvah knjig in tematskih vodenih ogledih, medtem ko predstavitve obrti in tradicionalni programi obiskovalcem približajo velikonočne običaje.

Številni celodnevni programi zagotavljajo smiselno sprostitev: poslikava obrazov, pletenje las, ljudsko igrišče, tečaji obrti, poslikava in pisanje jajc ter posebne razstave čakajo zainteresirane. V vrvežu sejma doživetje dopolnjujejo izdelki obrtnikov in umetnikov ter okusne praznične dobrote.

Stalne in začasne razstave gradu ter nekatere posebne lokacije, kot sta Horthyjev bunker ali grajska kapela, si lahko ogledate z ločeno vstopnico.