Raj na zemlji v Donavskem ovinku: 10 znamenitosti, ki jih ne smete zamuditi v enem najlepših mest v regiji

Nekoč znan kot priljubljeno prebivališče vladarjev, danes velja za zemeljski raj, kjer se združujejo gastronomija, kultura, urbana idila in naravne lepote. Izlet v Nagymaros se splača že zaradi panorame Donavske promenade, a seznam se tu ne konča. Pokazali vam bomo, kam se lahko odpravite, če želite na svoj seznam želja uvrstiti dragulj Donavskega ovinka!

Cerkev Povišanja svetega križa

V senčnih kostanjih na trgu Szent Imre v Nagymarosu se skriva prava zgodovinska relikvija, kjer najdemo edini srednjeveški cerkveni spomenik v Donavskem ovinku, ki še danes stoji, stolp nagymarosske cerkve. Cerkev v Nagymarosu, ki ima tako gotske kot baročne slogovne značilnosti, so začeli graditi v 14. stoletju, stolp pa so dodali konec 14. stoletja. Po virih je bila stavba v 17. stoletju še vedno obdana z ograjo, v kleteh hiš okoli nje pa so shranjevali vino ali pa so se ljudje tja zatekli med turško oblastjo. Cerkev je bila v 1770-ih letih obnovljena v baročnem slogu, čeprav lahko na desni strani njene ladje še vedno vidimo gotski okvir vrat iz leta 1504. Stavba je bila dokončno obnovljena na začetku 20. stoletja, srednjeveške relikvije pa so bile v stoletju izkopane ena za drugo.

2626 Nagymaros, Szent Imre tér 2.

Nemška narodna hiša

Če smo v Nagymarosu, se lahko za trenutek ali dva vrnemo tudi v preteklost, saj Švabska narodna hiša v Nagymarosu že od leta 2017 čaka vse popotnike skozi čas. Zbirka, ki je nastala s sodelovanjem skupnosti, predstavlja življenjski slog in orodja švabskega narodnega prebivalstva, ki so jih rešili iz vitrin in podstrešij. Razstava je za javnost odprta ob vikendih in praznikih med 10. in 18. uro.

2626 Nagymaros, Nyár utca 2.

Turistična hiša in park malih živali Törökmezői

Če potujete z majhnimi otroki in želite, da tako mladi kot stari uživajo v pohodništvu, potem lahko med obiskom območja Törökmező obiščete tudi Turistično hišo Törökmezői, kjer bo otroke očaral majhen park malih živali Törökmezői. V parku živijo sesalci, ptice in plazilci, zato lahko med obiskom naletite tudi na lenivca, lamo ali celo kraljevega pitona. Po uživanju v družbi živali lahko nadaljujete z obuvanjem pohodnih čevljev na naravni poti Törökmezői.

2626 Nagymaros, Törökmező hrsz. 013/2.

Galerija in kavarna Sigil

Obisk galerije Sigil je lahko tako kulturni izlet kot gastronomska izkušnja, kjer lahko na občasnih razstavah, večinoma skozi slike in fotografije, spoznamo dela predstavnikov likovne umetnosti. Po kulturnih dogodivščinah naš obisk kronata skodelica kave in nekaj grižljajev torte. O novicah o novih razstavah se lahko informiramo na Facebook strani kavarne.

2626 Nagymaros, Magyar utca 2.

Tandem bar

Bar Tandem v Nagymarosu prikliče klovnovsko idilično vzdušje poletnih večerov, ki čaka pohodnike in kolesarje, ki iščejo osvežitev med Nagymarosom in Zebegényjem, tik ob kolesarski stezi. Ruševinski vrt Dunakanyar, vreden svoje mlajše sestre Szimple, vabi vse v svoj barvit svet s koncerti žive glasbe, DJ-ji, kinom na prostem, sejmi in prigrizki, ki bodo vaše kulinarične dobrote popeljali v oblake. Že nekaj časa čaka tudi na utrujene popotnike, ki iščejo sprostitev s savno.

2626 Nagymaros, urna št. 10001/4.

Édeske Cukrászműhely

Édeske Cukrászműhely bi lahko opisali tudi kot varuha nostalgije, ki je našla svoj dom v stari kmečki hiši in nas že od prvega trenutka očara s svojim romantičnim, starinskim vzdušjem. Občudovanje pa še okrepi s tortami, narejenimi po tradicionalnih receptih, ter z lastnimi sladoledi in čokoladami. In če pokukajo topli sončni žarki, se lahko prepustimo sladkim okusom na prijetnem dvorišču, ob verandi, pri Édeské.

2626 Nagymaros, Dózsa György út 21.

Piknik Manufaktúra

Če se na dveh kolesih peljemo mimo najlepših panoramskih točk Donavskega ovinka, lahko naletimo tudi na Piknik Manufaktúro, mimo katere bi bil greh, če bi se kar tako peljali. Na kraju, ki ponuja enega najlepših razgledov v regiji, je, kot da bi prispeli pod senčno uto naše babice: sedeč na klopeh, lahko celo opazujemo Višegradski grad. To je prava skrinjica z dragulji, kjer ni izjemno le vzdušje, ampak tudi hrana. Tukaj nas čakajo hamburgerji, meso, pripravljeno na plošči iz vlaknenih vlaken, najboljše vegetarijanske in veganske jedi, skupaj z kraft pivom, domačimi sirupi in koktajli.

2626 Nagymaros, Hunyadi sétány 2.

Razgledna točka Julianus

Ikonično in dih jemajoče: ti dve besedi težko opišeta ptičji pogled na Donavski ovinek z razgledne točke Julianus. S 15 metrov visokega teleskopa na Hegyes-tető, znanega tudi kot opazovalni stolp regije, si lahko ogledamo vijugasto linijo Donave, pobočja Višegradskega gorovja in Börzsönyja, seveda pa lahko od tu ujamemo tudi Višegradski grad in silhueto Salomonovega stolpa.

Pot z oznako S nas vodi do razgledne točke z železniške postaje Nagymaros, približno 4,3 km dolga pot pa obljublja srednje zahteven pohod. In ko dosežemo vrh, ne le panorama odtehta vso utrujenost, ampak tudi klopi in mize vabijo k počitku. Če imamo trenutek, lahko na seznam želja uvrstimo tudi Törökmező, saj nas bo z razgledne točke na idilično polje vodila učna pot Törökmező, označena z ZT.

Jama puščavnika

Smo v 19. stoletju, ko so vaščani obiskali puščavnika v jami, vklesani v steno Szent Mihály-hegyja, po nasvet – vsaj po legendi. Vendar se zgodba o tem puščavniku tu ne konča, saj naj bi se puščavnikov osel vsak dan spuščal k Donavi in sam prinesel menihu vodo in darila vaščanov. Nekega dne pa se je osel utopil in kmalu zatem mu je v onostranstvo sledil tudi njegov lastnik.

Čeprav težko vemo, ali je puščavnik iz pravljice sploh kdaj obstajal, je veliko bolj verjetno, da so benediktinski menihi v 12. stoletju v jami puščavnika prakticirali svojo vero. Jama, ki je nastala zaradi vulkanske aktivnosti, kaže tudi sledi človeškega posredovanja, saj so jo Rimljani verjetno uporabljali kot stražno postojanko, nato pa je v srednjem veku delovala kot skalna kapela. Skalna cerkev v skupini 10 jam, ki se nahaja na nadmorski višini 220–230 metrov, je znana kot jama Puščavnik, do katere lahko pridete tudi po oznakah S in S+, nato SΩ, ki skupaj potekajo od železniške postaje Nagymaros.

Učna pot Kostanjev

4,6 kilometra dolga učna pot Kostanjev, ki se začne pri trajektu Nagymaros, razkriva – domnevno – 700-letno preteklost in sedanjost kostanjevega nasada v naselju ter nam na oznakah, postavljenih na 21 postajah, pripoveduje o naravnih vrednotah kostanjevih nasadov. Pohodniška pot, ki se skoraj v celoti vije globoko v gozdu, pelje mimo številnih nepozabnih točk. Preden dosežemo gost gozd, lahko občudujemo divje kostanje na Glavnem trgu, si ogledamo cerkev Povišanja svetega križa in se peljemo mimo Kalvarije, ki prikliče vaško idilo. Ko se vzpnemo višje, nas čaka pravljični razgled na Kaci-pihenő, odličen prostor za piknik v Köves-mező nas ustavi za oddih in končno se vrnemo na breg Donave pod vrtovi.