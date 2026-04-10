9 pravljičnih pomladnih znamenitosti v Tapolci in njeni okolici, obdanih z bazaltnimi gorami

Tapolca je nedvomno biser Blatnega višavja, ki ga je vredno obiskati v katerem koli letnem času. Vendar pa se spomladi v mesto mediteranskega sloga preseli tudi edinstveno vzdušje, zato je še posebej priporočljivo, da si tukaj organizirate vikend oddih.

Jezero Malom

Slikovita izletniška destinacija je jezero Malom, ki se nahaja v osrčju Tapolce in ponuja čudovit razgled v vsakem letnem času. Jezero je eden od biserov mestnega središča, njegovo obalno sprehajališče, cvetoča drevesa in terase kavarn, ki obdajajo obalo, izžarevajo mediteransko vzdušje. Jezero Malom, ki ga napajajo vroči vrelci, ki izvirajo iz kraškega jamskega sistema pod mestom, je nepogrešljiva atrakcija za tiste, ki prihajajo v mesto, saj se je vredno ustaviti tukaj in občudovati pisane hiše ter mlin, ki se zrcali v vodi.

8300 Tapolca, Arany János utca 1.

Ribje stopnišče

Še ena znamenitost, ki jo morate videti v središču mesta, je Ribje stopnišče, le streljaj od jezera Malom. Lokalna umetnica Judit Varjas je svoje delo s koi krapi in lokvanji na stopnicah prvič naslikala leta 2016, natanko pred desetimi leti. Stopnice so bile obnovljene leta 2022, vendar lahko mirno rečemo, da so priljubljena destinacija domačinov in obiskovalcev mesta. Vendar je Ribje stopnišče le ena od številnih pisanih mojstrovin, s katerimi je Judit Varjas okrasila mesto.

8300 Tapolca, Arany János utca 5.

Mala princesa

Delo Lászlóa Martona, kiparja, rojenega v Tapolci in dobitnika nagrad Munkácsy in Kossuth, čaka tiste, ki se želijo fotografirati na trgu Tapolca Fő. Bronasti kip je replika Male princese, ki sedi na ograji prestolnice Dunakorzó, njen navdih pa ni nihče drug kot umetnikova hči, ki se igra kot princesa. Vendar to ni edina stvaritev, ki se poklanja umetniku: nedaleč stran, na trgu Batsányi, spominski muzej Martona Lászlója obeležuje kiparjevo življenje in delo.

8300 Tapolca, Fő tér

Jezerska jama Tapolca

Če ste se uspeli sprehoditi po mestu in občudovati vse znamenitosti ulic v mediteranskem slogu, je čas, da raziščete jamski sistem, skrit pod Tapolco. Med obiskom jezerske jame Tapolca ne moremo biti le priča impresivnemu rezultatu dela narave, temveč se lahko zaradi zasnove in značilnosti jezerske jame tudi zapeljemo s čolnom pod zemljo. Po 300-metrskem sprehodu po suhih nogah se lahko med sedenjem v čolnih pridružite temu edinstvenemu jamskemu sistemu, ki ga je oblikovala kraška voda.

8300 Tapolca, Kisfaludy Sándor utca 3.

Park velikonočnih jajc

Če je kaj, kar je spomladi v Tapolci resnično vredno obiskati, je to Park velikonočnih jajc, ki velja za eno najlepših velikonočnih znamenitosti v državi. Ko smo rekli, da ribja lestev ni edina stvaritev Judit Varjas v Tapolci, smo mislili tudi na to sezonsko atrakcijo. Poleg velikanskih jajc, okrašenih s čudovitimi slikami, ki so bile podarjene mestu, obiskovalce čakata tudi jajčni tunel in jajčno drevo, okrašeno s pisanimi jajci.

8300 Tapolca, Hősök tere

Razgledni stolp Tücsökdomb, Nemesvita

Leta 2021 je bil v neposredni bližini Balatonederskih hribov v Nemesviti zgrajen nov, 22 metrov visok razgledni stolp Blatnega višavja. Razgledni stolp je od takrat zelo priljubljen: njegovih 7 nivojev za počitek, panoramski razgledi ter igrišče in labirint iz žive meje v okolici ga naredijo priljubljeno destinacijo za družine. Do Tücsökdomba, znanega tudi kot razgledni stolp Nemesvita, vodi gozdna jasa, z njegove prostorne razgledne terase pa lahko občudujemo gorovje Bakony, kotlino Tapolca na vzhodu in modro vodo Blatnega jezera.

Grad Csobánc, Gyulakeszi

Grad, ki se nahaja na pustem, travnatem vrhu kotline Tapolca, je bil zgrajen v 13. stoletju in je v srednjem veku varoval prebivalce trdnjave pred Turki. Do njegovih današnjih ruševin vodi več lahkih in težkih pohodniških poti, vse pa spremlja bleščeča panorama: v lepem vremenu lahko vidite od zaliva Keszthely do polotoka Tihany, vidni pa so celo obrisi vseh opornikov pravljičnega Blatnega višavja.

Učna pot Haláp, Zalahaláp

Gora Haláp je oporišče z eno najbolj edinstvenih oblik v Blatnem višavju, saj je njen zgornji del v obliki krste izginil pred leti zaradi rudarskih dejavnosti, ki so se tu nekoč odvijale. Čeprav danes del gore pogrešamo, lahko na 3 kilometre dolgi učni poti, ki se vije tukaj, še vedno najdemo nešteto čudes. Goste, divje romantične gozdne poti in krater, obdan s skalno steno, nas zaslepijo, ko se sprehajamo po poti, dokler po izhodu iz kotline ne dosežemo najlepšega dela učne poti. Ob vznožju vrha Haláp so skalne formacije, ki spominjajo na Stonehenge, od koder se lahko po strmem stopnišču povzpnete do izjemne 360-stopinjske panorame.

Rudniško jezero Hegyesdi

Nedaleč od Blatnega višavja, med Monostorapátijem in Tapolco, leži majhno naselje Hegyesd z očarljivim rudarskim jezerom. Potem ko se je nekdanji ribnik z račami posušil, se je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja na tem območju začelo rudarjenje dolomita, po prenehanju rudarjenja pa je tukaj nastala 8–10 metrov globoka jama, ki jo je skozi leta počasi zapolnjevala pronicajoča kraška voda. To je postalo rudarsko jezero Hegyesdi, ribiški raj z ognjišči, klopmi, pomolom in mizami na obali.