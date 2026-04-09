Vaš velikonočni program se bo aprila preselil na obzidje veličastnega Gesztovega gradu.

To veliko noč se bo splačalo odpraviti v Geszt, saj se lahko udeležite fantastičnih programov na čudovitem gradu Tisza v naselju Békés County. Zahvaljujoč družinam prijaznim doživetjem se bodo tako mladi kot stari še dolgo spominjali izleta! (x)

Vaš praznični program se bo začel s posebnim, ustvarjalnim popoldnevom: v soboto, 4. aprila, se lahko udeležite slikarske izkušnje v navdihujočem okolju gradu. Korak za korakom, v vodenem formatu, lahko ustvarite svojo lastno pomladno sliko – in vabljeni so tudi tisti, ki še nikoli niso slikali!

Udeleženci bodo imeli na voljo vsa potrebna orodja: platna, barve, čopiče in seveda strokovno pomoč, tako da se bo vsak lahko domov vrnil s svojo stvaritvijo na koncu dogodka. To je odlična priložnost, da pokažete svoje ustvarjalne žile!

Nenavadna doživetja in velikonočni favoriti

5. in 6. aprila bodo obzidja čarobnega gradu Tisza gostila različna velikonočna doživetja – družinske programe, tradicionalne dogodivščine in praznično gastronomijo. Od 10. ure dalje se bodo otroci lahko pridružili obrtni delavnici, kjer bodo lahko skupaj izdelovali izdelke iz filca, okraske za mize, svečnike, praznične razglednice in okraske za jajca.

Nato bo v središču pozornosti največja senzacija podaljšanega vikenda: v nedeljo in ponedeljek od 11. ure dalje se bo v grajskem parku začel lov na jajca. Zagotovo nihče ne bo odšel praznih rok!

5. aprila bodo v Geszt prispeli tudi posebni gostje: zahvaljujoč ekipi psarne Fényűző Magyar Agár bodo lahko od blizu spoznali znamenito pasmo lovskih psov. Med programom doživetij boste lahko slišali zanimive zgodbe o preteklosti in značilnostih hrtov, čakajo vas interaktivne, igrive naloge in seveda boste lahko pobožali štirinožne prijatelje. Od 14. ure dalje lahko na pravljični lokaciji slišite pomladni in velikonočni pozdrav grofa Ilone Tisza in Gáborja Nitscha.

Seveda med prazničnim vikendom ne bo manjkalo gastronomskih doživetij: v gostilni Arany János lahko tako v nedeljo kot v ponedeljek uživate v različnih dobrotah. Za resnično eleganten začetek dneva bo poskrbel velikonočni brunch, kjer lahko izbirate med bogato ponudbo hrane in pijače. Večer pa bo dopolnila nedeljska vinska večerja!

Maja se bo splačalo obiskati tudi Geszt, saj bo Feri Pál 9. prispel na grad Tisza v Gesztu. V enem svojih najpomembnejših predavanj doslej strokovnjak za duševno zdravje, motivacijski govornik in avtor občinstvo vpraša, ali živi življenje, ki si ga zasluži. Edinstvena izkušnja bo očarala vse, ne glede na veroizpoved!