Pravljično gostišče prikliče idilično spokojnost mega vasi v osrčju kotline Káli

Kotlina Káli je območje, kamor se bo vaše srce vedno znova vleklo nazaj: njeno neprimerljivo vzdušje in prijetne vasice ponujajo lahkoten, brezčasen občutek, zato jo je vredno obiskati znova in znova. To idilično spokojnost prikliče očarljivo gostišče v Mindszentkálli.

V Mindszentkálli, v osrčju kotline Káli, se skriva čudovito gostišče, ki ohranja spomine na preteklost in bo zaradi tihih juter, dolgih pogovorov pod orehi in pomirjujoče preprostosti postalo priljubljeno med tistimi, ki iščejo podeželski mir.

Vsak kotiček gostišča Ablak a hegyre spominja na poletja, preživeta pri babici: čas se upočasni, življenje sledi svojemu naravnemu ritmu in sprostite se lahko, kot da bi bili v svoji poletni hiši.

Prostorne sobe za vsako priložnost

Gostišče, ki lahko sprejme 14 oseb, ponuja različne vrste apartmajev, zato boste zagotovo našli pravega zase: izbirate lahko med prostornim apartmajem za 2 osebi, apartmajem za 4 osebe, zgrajenim na mestu stare čiste sobe, moderno dvonadstropno družinsko hišo in pravljično kočo za 2 osebi.

Vsaka soba je opremljena z lastno kopalnico in kuhinjo, tako da se boste resnično počutili kot doma. Ne glede na to, katero izberete, bo prijeten skupni prostor udobno sprejel vso ekipo, na voljo pa je tudi infrardeča savna, če si želite malo dodatne sprostitve. Če pa pridete z večjo skupino, lahko najamete celoten penzion.

Upočasnitev blizu narave

Gostišče Ablak a hegyre je tudi namestitev, kjer vrt postane vsaj toliko del ponovne počitka kot notranji prostori: njegova bujnost in divje romantična lepota dajeta kraju resnično posebno vzdušje, kjer se lahko raztegnete na visečih mrežah in vrtnih klopeh, medtem ko sedite na ležalnikih, pa lahko občudujete Kopasz-hegy.

Večerni pogovori bodo zagotovo nepozabni v zunanji dnevni sobi in ob kaminu, ki je odličen tudi za druženje in kuhanje. Če želite raziskati okolico, preprosto se usedite na kolesa penziona, vzemite s seboj košare za piknik in se odpravite na obisk kotline Káli!

Gostišče Ablak a hegyre

8282 Mindszentkálla, Kossuth utca 34.