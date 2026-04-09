Gasilski hidranti sredozemskega mesta Južna Transdanubija so bili oblečeni v očarljiva oblačila

Ob svetovnem dnevu voda se je Tettye Forrásház v Pécsu lotil posebne, prelomne pobude.

Na več mestih v mestu Južna Transdanubija so se pojavili pisani, edinstveno poslikani gasilski hidranti, ki niso le spektakularni, ampak nosijo tudi pomembno sporočilo. Dela opozarjajo na pogosto neviden sistem, ki zagotavlja, da nam je eden naših najpomembnejših virov, voda, varno in neprekinjeno na voljo v vsakdanjem življenju.

Neverjetno ustvarjalno novo podobo gasilskih hidrantov si je zamislil umetnik iz Pécsa Balázs Bubreg, čigar dela hkrati odražajo bogato kulturno dediščino Pécsa in vlogo vode v našem življenju. Dela si lahko zdaj ogledate na več mestih v središču mesta.