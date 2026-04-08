Regiji Bükk in Mátra vas vabijo z zakladi, ki čakajo, da jih odkrijete na spomladanskem izletu.

Gozdne poti, kristalno čisti slapovi in skrivnostne jame Bükk in Mátra ponujajo čarobne dogodivščine. To je regija, ki je ni dovolj, da bi jo videli le enkrat, saj je polna stvari za odkrivanje – pokažemo vam, česa nikakor ne smete zamuditi, če jo obiščete. Priporoča szádosmagyarország.hu. (x)

V očarljivosti slapov in jam

Lillafüred ni naključno priljubljena destinacija, saj vas bo pričakala neverjetno raznolika paleta znamenitosti: pokrajino lahko občudujete s ptičje perspektive med vožnjo na gugalnici, medtem ko se lahko sprehajate med redkimi rastlinami v visečem vrtu Palotaszálló. In ob čudovitem jezeru Hámori ob hotelu boste imeli ne le priložnost za ribolov, ampak tudi za vožnjo s čolnom in pedalinom.

500 metrov od hotela se nahaja jama Szent István, kjer se lahko naužijete njenega zdravilnega zraka. Nedaleč stran si lahko ogledate 20-metrski slap Lillafüred, na polurnem vodenem ogledu pa si lahko ogledate jamo Anna.

Biser doline Szalajka, Szilvásvárad, je čaroben zaradi žuborečega potoka, parka z divjimi živalmi, jezera, polnega postrvi, in muzeja na prostem, nepozabni pa so tudi 17-metrski slap Vátyol, izvir Szikla, znamenita jasa Gloriett in jama Istállós-kői. Če želite mesto in neskončno zelenje pod seboj občudovati od zgoraj, se povzpnite na razgledno točko Millennium Lookout!

Raj za pustolovce

Do večine jam v Bükku in Mátri je mogoče priti peš, a tisti, ki iščejo izzive, ne bodo razočarani: v vodni jami Létrási, jami Bolhási in jami Vénusz se morate pogosto vzpenjati po lestvah s čelado in naglavno svetilko ter se prebijati skozi dolge plazilne poti. Za ljubitelje gorskega kolesarjenja bo vrhunec izleta spust po okolici, tisti, ki prisegajo na štiri kolesa, pa lahko preizkusijo, česa je zmožen štirikolesnik ali terensko vozilo.

Seveda bi bil greh, če bi se domov odpravili brez vzpona na Kékestető, do katerega se lahko pride po poteh različnih težavnosti. Z vrha televizijskega stolpa se vidi vse do Tater, v bližini razgledne točke Galyatető pa čaka na odkritje cerkev.

Obvezno obiščite adrenalinski park Oxygen, kjer vas čakajo različne adrenalinske aktivnosti – štirikolesniki, vodni skuterji, konjske vprege, tanki in streljanje na tarče. Najbolj vrtoglav prizor je verjetno 30 metrov visok viseči most nad rudnikom.

Tisti, ki iščejo bolj sproščeno izkušnjo, lahko izbirajo med Szílvásváradom, Lillafüredom, Mátrafüredom ali gozdno železnico Felsőtárkány – slednja mimogrede povezuje izvira Szikla in Vöröskő ter park divjih živali Egeresvölgy.

Dobro počutje za vso družino

Če iščete sproščujočo izkušnjo po aktivni rekreaciji, obiščite 400 let staro turško kopel v Egerju, kjer lahko preizkusite ne le protivnetno zdravilno vodo, temveč tudi masažo s hammamom s tradicionalnimi aromami.

V termalnem in wellness kopališču Egerszalók, ki se nahaja nekaj kilometrov stran, se lahko namakate v bazenih, lahko pa preizkusite tudi svet savn, ki osvežijo telo in dušo. Ne pozabite občudovati vročega slanega kupa, ki ga ustvari termalna voda, ki bruha na površje!

80 let staro termalno in plažno kopališče Zsóry ima notranje in zunanje pustolovske bazene, tobogane in savne za sprostitev, lokalna termalna voda pa zdravi revmatične bolezni in obrabo sklepov. Termalno kopališče in vodni park Demjén si bodo otroci zapomnili zaradi bazena za rafting in potapljanje z gumijastimi cevmi, odrasli pa zaradi 760-metrske jamske kopeli. Sprostitev lahko dopolnite z eno od 11 vrst masaž.

Iz preteklosti v zvezdno nebo

Samo po sebi se razume, da morate poleg zgodovinskega mestnega jedra obiskati tudi grad v Egerju, ki ponuja neprimerljivo panoramo okolice. Grajski muzej ponuja vpogled v srednjeveško življenje, grajski kino pa ponuja 3D-izkušnjo potovanja skozi čas. Vendar pa lahko zvezde Egerja odkrijete ne le tukaj, temveč tudi znotraj zidov Astronomskega observatorija in znanstvenega centra, ki se nahaja v stavbi Univerze Eszterházy.

Poleg vsega tega se bo splačalo povzpeti po strmi cesti, ki vodi do gradu Sirok, saj sta grad in razgled od zgoraj dih jemajoča, ogledate pa si lahko tudi skrivne prehode, vgrajene v goro, in razstavo, ki predstavlja osmansko vojsko iz 17. stoletja.

Če pa iščete nadnaravno izkušnjo, si oglejte zbirko meteoritov v observatoriju Bükki, kjer se lahko celo dotaknete enega od kamnov, ki so prispeli iz vesolja. Planetarij ponuja pogled na nočno nebo tudi podnevi, razstava pa se osredotoča na Sonce in svetlobno onesnaženje. Stavba, visoka 635 metrov, je idealna tudi za astronomska opazovanja.