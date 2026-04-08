10 slikovitih angleških vrtov na podeželju za spomladanske izlete na vašem seznamu želja

V 19. stoletju se je po Evropi uveljavil nov slog vrtne arhitekture: krajinski ali angleški vrt je kot protiutež francoskemu parku razglašal, da mora narava vedno dati prostor umetnim strukturam. Na srečo se je ohranilo veliko divje romantičnih vrtov, ki so bili vredni slike, in zdaj smo izbrali najlepše med njimi.

Gradski park Wenckheim, Szabadkígyós

Oblikovalec angleškega parka v Szabadkígyósu, ki je nastal v sedemdesetih letih 19. stoletja, ni znan, a glede na prijateljstvo med družino Wenckheim in družino Bolza iz Szarvasa je verjetno, da je bil tamkajšnji Pepijev vrt glavni navdih. Kdorkoli že je skrivnostni vrtni arhitekt, je treba priznati, da je opravil dobro delo: v bujnem zelenju so zgradili igrišče in hišico za punčke, nato pa so zgradili tudi majhen živalski vrt, severovzhodno od gradu pa umetno jezero. Zanimivost območja, ki pripada narodnemu parku Körös-Maros, je, da je bil del pred gradom že zasnovan po francoskem vzoru.

5712 Szabadkígyós, Áchim András utca 23.

Angleški vrt, Tata

Ko vstopite skozi vrata Griffes, se boste znašli v najstarejšem angleškem vrtu v državi, ki ga je v 18. stoletju zgradila družina Esterházy. Ni naključje, da park Tata velja za vzor angleških vrtov: pod senčnimi hrasti in prečkanjem lesenih mostov lahko slišite žuborenje izvira Tükör, med počitkom na obali jezera Cseke pa lahko občudujete linije Gerecse. Slikovit razgled dopolnjuje sentimentalni element, ki so ga arhitekti tega sloga pogosto uporabljali, ruševina, ki spominja na propadajočo gotsko cerkev. Zanimivo je, da tudi mošeja, ki jo najdemo tukaj, ni bila zgrajena v turških časih, ampak je bila že načrtovana za angleški vrt.

2890 Tata, Sport utca 23.

Arboretum Alcsút

Slikoviti mostovi in grajske ruševine 40 hektarjev velikega arboretuma Alcsút niso romantična kulisa, saj je vrt leta 1820 ustanovil palatin József. Palatin je za načrtovanje krajinskega vrta naročil schönbrunnskemu vrtnarju Károlyju Tostu, kar je privedlo do tega, da je park s 300 vrstami zaradi bogastva in redkosti rastlin eden prvih v cesarstvu. Čeprav so vidni le ostanki klasicističnega gradu, zgrajenega po načrtih Mihályja Pollacka, in palmovnice, ki jo je zasnoval Miklós Ybl, so nekatere strukture angleškega parka, kot so Hiša za punčke, Gloriette, Medvedja hiša in kapela, ohranjene nedotaknjene.

8087 Alcsútdoboz, Kastélykert út 2.

Sellyei Kastélypark

Baročni grad Draskovič je prvotno zgradila družina Batthyány, ki je sčasoma zamenjala lastnika kot poročno darilo v začetku 19. stoletja, ko se je Erzsébet Batthyány-Strattmann poročila s Károlyjem Draskovicsom. Grad, ki je pod spomeniškim varstvom, je svojo sedanjo podobo dobil sredi 18. stoletja. V ogromnem botaničnem vrtu, ki pripada gradu, lahko opazite tudi značilnosti angleškega vrta: kot so vijugasta stopnišča, obdana z ogromnimi krošnjami dreves, in osamljena, očarljiva filagorija. Razgled je čaroben tudi zaradi cvetočih, zaščitenih rastlinskih vrst.

7960 Sellye, Köztársaság tér 1.

Grad Brunszvik, Martonvásár

Zgodovina gradu Brunszvik sega prav tako v 18. stoletje. Izvira iz 19. stoletja: nasadi dreves, jezero in vodni mlin, zgrajen ob potoku, so vidni na zemljevidu Antala Brunszvika iz leta 1777. Vendar pa je razvoj angleškega parka nadaljeval njegov sin: takrat je bil zgrajen baročni enonadstropni grad, okrasni vrt pa je doživel znatno preobrazbo. Zaradi urejanja okolice je vrt poleg sadovnjaka in girland, ki so bile tam prej, postal dom številnim kostanjem in hrastom. Današnji naravni rezervat je bil tako impresiven, da ga je nekajkrat obiskal celo Beethoven!

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

Gradski park Festetics, Dég

S površino 300 hektarjev je bil gradski vrt Festetics največji madžarski park 19. stoletja. Čeprav se je park danes skrčil za tretjino, še vedno velja za vrhunski park na Madžarskem. Dvorišče je bilo zgrajeno v desetletju po letu 1810, sočasno z gradom, po zelo zavestni zasnovi, ki je sledila tujim zgledom. Cerkveni zvonik, dvojni beli most in klet s kadmi so bili takrat še vedno na vrtu, znana nizozemska hiša pa je bila zgrajena šele kasneje. Ponos parka je bil sistem serpentinskih jezer, edinstven v naši državi, ki so ga regulirali prelivni kanali. Lepo prenovljeno zeleno površino lahko domačini obiščejo brezplačno, turisti pa zaračunajo minimalno vsoto denarja.

8135 Dég, Hunyadi János u. 11.

Gradski park Károlyi, Füzérradvány

Malo ljudi ve, da je bil eden najlepših krajinskih vrtov na Madžarskem vse do petdesetih let 19. stoletja uporabljen kot kmetijsko območje. Vendar je Ede Károlyi sanjal o divje romantičnem angleškem parku tukaj, v skladu s takratno modo, tako da bi se prostor lahko v nekaj desetletjih popolnoma preoblikoval. Hribi in izviri, ki obdajajo grad, so služili kot odlična osnova za zasnovo novega parka, za izboljšanje razgleda pa so ustvarili ribnik in umetna pobočja. Ob avtohtonih drevesih so posadili okrasne rastline, takrat pa so posadili tudi platane in kostanje, ki jih je še danes mogoče videti. Angleški park, ki se razprostira na več kot sto hektarjih, je od leta 1975 naravni rezervat.

3993 Füzérradvány, gróf Károlyi Ede út 1.

Narodni botanični vrt Vácrátót

Narodni botanični vrt Vácrátót je bil v začetku 19. stoletja povsem običajen angleški vrt, a je sčasoma postal zelo dragoceno delo hortikulturne umetnosti v naši državi, potem ko njegov lastnik Sándor Vigyázó konec stoletja ni varčeval z denarjem pri njegovi prenovi. Novi park je popolnoma ustrezal evropskim standardom: zanj so bile značilne vijugaste krivulje in nepravilne oblike, na njegovem območju pa je bilo zasnovano vse, od potokov in jezer z otoki in lesenimi mostovi do skalnjakov in filagorij. Vendar sta bila Műrom in Vodni mlin, ki sta bila zasnovana po Tati, dokončana šele nekaj desetletij pozneje.

2163 Vácrátót, Alkotmány utca 2-4.

Grad Festetics, Keszthely

Grad Festetics v Keszthelyju je tretji največji in najbolj obiskan grad na Madžarskem, katerega gradnja se je začela leta 1745. Stavba nas takoj spomni na patiniran francoski vrt pred njo, za gradom pa se nahaja neprimerljiv angleški park, kjer najdemo tudi stoletna drevesa, fontane, kipe, vrtni ribnik, palmovo hišo in vodnjak z levi. Čeprav se zelena površina, ki je nekoč obsegala 42 hektarjev, danes ponaša le s 7,2 hektarja, se splača obiskati naravni rezervat, saj lahko poleg čudovitega programa na prostem vstopite tudi v grad, ki deluje kot muzej.

8360 Keszthely, Kastély u. 1.

Grad Erdődy, Doba

Z mostovi čez potoke in divje romantičnimi potmi, tlakovanimi z belimi kamni ob vznožju hriba Somló, grad Erdődy v Dobu ponuja ure sprostitve. Grad, zgrajen leta 1839, je manj znana destinacija, vendar sta klasicistična stavba in okoliški vrt eden najdragocenejših angleških vrtov na Madžarskem, ki je bil v svojem razcvetu znan po vsej Evropi. 91 hektarjev velik zaščiten park ohranja avtohtone vrednote posestva, tukaj pa lahko najdete tudi posebne rastline, kot sta tulipanovec in japonska akacija. Idiličen park je brezplačen za ogled, vendar vstop v stavbo ni dovoljen.

8482 Doba, Somlóvár 1.