10 čudovitih lesenih poti po vsej državi za romantične spomladanske izlete

Če si želite posebne pohodniške izkušnje, obiščite eno od poti v državi, obloženih z lesenimi deskami in lesenimi mostovi, kjer je romantičen, pravljičen razgled zagotovljen.

Učna pot Tata Fényes

Če načrtujete izlet, obložen z lesenimi deskami, vam bo zagotovo najprej prišla na misel znamenita učna pot Fényes, saj je ta znamenitost Tata resnično nepozabna destinacija. Romantično barje 18-postajalne, 1350 metrov dolge poti na kolih, ki je odprta vse leto, je doživetje življenja tako za otroke kot za odrasle. Na dobro zgrajeni poti, obdani z informacijskimi tablami, lahko spoznate svet barjanskih gozdov in kraških izvirov ter od blizu opazujete želve in bobre, ki tukaj živijo. Gozd lahko občudujete tudi od zgoraj z vrha razglednega stolpa v Nagy-Égeresu.

Šotna pot, Gyömrő

Le eno uro iz Budimpešte se nahaja jezero Tőzeges v Gyömrőu in brezplačna šotna pot, ki ga obdaja. Izlet je obogaten z ilustracijami, ki so jih izdelali otroci, informativnimi tablami z zanimivimi dejstvi in interaktivnimi nalogami. Območje okoli jezera je obdano s trstičjem, ki se nežno ziblje v rahlem vetru, okrašeno pa je z otoki in polotoki, ki nudijo dom bogati favni in flori območja. Ponekod skozi trstičje vodijo lesene deske, zgrajene nad vodo. Pot je popolnoma primerna za družine, postaje pa pritegnejo tako otroke kot odrasle.

Učna pot Gyadai, Szendehely

Učna pot Gyadai s 13 postajami, ki poteka med gorama Börzsöny in Cserhát, je raznolika, razburljiva in vznemirljiva pohodniška pot, idealna tudi za starejše otroke. Iz obiskovalnega centra Katalinpuszta sledite zeleni T-oznaki vzdolž potoka Lósi, od koder po prečkanju dveh mostov prispete na prostoren travnik. Po dobro zgrajeni leseni poti se boste čez nekaj časa znašli na travniku Gyadai, ki pripada Naszályju. Nato sledi vrhunec našega pohoda: dolg viseči most čez dolino soteske. Od tu se boste po modri poti po eni uri vrnili na izhodišče.

Učna pot Mártély

Tudi majhna vasica Mártély v bližini Hódmezővásárhelyja obljublja čudovito učno pot. Komaj 3 kilometre dolgo sprehajališče ob reki Holt-Tisza je sestavljeno iz 6 postaj, vrhunec katerih je nedvomno 300 metrov dolg trstičnjak, obložen z deskami, kjer se lahko na vijugastih poteh izgubite v poplavni džungli. Smerokazi so ponekod nepopolni, a brez skrbi, ne boste se izgubili. Po sprehodu, ki ni posebej zahteven, se lahko osvežite na terasi Hédi presszó ali Hullámtér Vendéglő, s katere lahko uživate v fantastičnem razgledu na vodo.

Sprehajališče sv. Jakoba, Dabas

Sprehajališče sv. Jakoba v Dabasu bo zagotovo priljubljeno za tiste, ki prihajajo z majhnimi otroki, saj vas čaka le dva kilometra dolg sprehod v slikovitem okolju. Sprehajališče, zgrajeno na stičišču kanala Donava-Tisa in Glavnega kanala Donave, je del Madžarske romarske poti in deluje tudi kot učna pot. Pot, zgrajeno na pilotih, dopolnjujejo mostovi za pešce in dvonadstropna razgledna ploščad, ki ponuja čudovit panoramski razgled, ko pridete na vrh. Ni čudno, da je sprehajališče zelo priljubljeno med domačini, saj je območje odlično za piknike, žare, šport in celo ribolov.

Učna pot plavajočega barja, Szigetszentmiklós

Na srečo se do drugega največjega plavajočega barja v Evropi odpravite le do Szigetszentmiklósa, kjer lahko raziščete 700 hektarjev velik naravni zaklad po kratki učni poti in opazujete ptice in dvoživke, ki živijo v naravnem rezervatu. Včasih se lahko po lesenih mostovih sprehodite čez divje območje, poraslo s šotnim mahom in trstičjem. Polurni sprehod je odlična izbira, če se želite sproščeno sprehoditi z družino, vendar ni priporočljiv za tiste, ki prihajajo z vozički, saj leseni mostovi niso brez ovir.

Učna pot Kékbegy, Farmos

Lani je bila učna pot Kékbegy v okrožju Pest deležna večje prenove, tako da lahko močvirje Nagy-nádas raziskujete po še lepši in varnejši poti kot prej. Atmosferska naravna pot, ki spada v narodni park Duna-Ipoly, bo nepozabno doživetje zaradi 200 metrov dolge linije desk, oblikovane v trstičju, zaradi katere lahko za nekaj ur pustite mestni hrup za seboj. Raziskati velja tudi druga dva odseka naravoslovne poti Hajta, saj vas naravna pot Nőszirom v Tápiószentmártonu popelje v svet peščenih gričev in barjanskih travnikov, naravna pot Sóvirág, ki se prav tako nahaja v Farmosu, pa vas popelje v svet slanih močvirij.

Učna pot Kis-Tisza, Tiszalök

Učna pot Kis-Tisza v Tiszalöku je čudovita destinacija, če se želite podati dlje od Budimpešte. Ta skriti biser, ki se nahaja pol ure vožnje od Tokaja, razkriva skrivnosti divjih živali okoli zaledja Kenyérgyári, kjer živi nešteto vrst rib, dvoživk, mehkužcev, vodnih ptic in sesalcev. Prenovljena, 2,2 kilometra dolga vodna pot je enostavna za navigacijo in boste lahko prehiteli ljudi, ki prihajajo iz nasprotne smeri. Na koncu sprehajališča si lahko ogledate območje z lepe, ne previsoke razgledne točke, zato je atrakcija zelo priporočljiva tudi za tiste, ki prihajajo z otroki.

Učna pot Hortobágy

Spomladi je biser narodnega parka Hortobágy atrakcija, ki jo morate videti, saj je učna pot, ki sledi ribnikom, zdaj še bolj čarobna zaradi obilice pisanih rož in jate ogroženih vrst vodnih ptic. Kot ste morda uganili, jezera niso naravne tvorbe, temveč so bila umetno ustvarjena, da bi odpravili sušo na Veliki nižini. Neskončna tišina in slikovita lepota lahko sledljive poti vas bosta zagotovo odvrnili od vrveža vsakdanjega življenja. Po sprehodu se obvezno spustite na miniaturno železnico, ki se nahaja tukaj!

Učna pot Nádirigó, Tiszakécske

Malo naprej od Kecskeméta lahko v Tiszakécskem na neskončni vrsti desk odkrijete skrito divjino Holt-Tisze, kjer boste, če boste imeli srečo, morda opazili celo redko videne vrste ptic, kot sta liska ali rdeča čaplja. 2,5-kilometrska učna pot Nádirigó, ki se začne pri športni dvorani Ókécskei, vodi skozi 10 poučnih postaj skozi trstičje, ki je včasih visoko 2-3 metre. Gladka učna pot z ograjo je dobra izbira za otroke, na srečo pa je dostopna tudi z otroškimi vozički in invalidskimi vozički, saj so povsod odseki brez ovir.