V iskanju prebujajočih se pomladnih regij: 7 pravljičnih izvirov, ki so vredni obuti pohodniške čevlje

Prve pomladne sončne žarke v naši državi lahko uživamo z avanturo v regiji izvirov, ki privrejo na površje in napajajo jezera. S prihodom lepega vremena je čas, da otresemo prah s pohodniških čevljev in odkrijemo najlepše pomladne regije v naši majhni državi.

Hétforrás

Hétforrás, ki izvira iz divje romantične doline blizu avstrijske meje, je ena najbolj priljubljenih pohodniških destinacij v gorovju Kőszeg, njegov temelj pa je bil ustanovljen v letu tisočletja, leta 1896. Takrat je dobil ime po sedmih madžarskih voditeljih, katerih imena so vidna na kamnitih ploščah nad žuborečo vodo. Po legendi, če pijete iz kristalno čiste vode, ki teče iz vseh sedmih vej, vam bodo voditelji izpolnili željo.

Izvir Vöröskő

V gozdu gorovja Bükk gosti kaskadi vodnih kapljic tvorijo tančico podobno krošnjo, nadnaravni prizor pa je mogoče občudovati od februarja do aprila. Voda sezonskega kraškega izvira privre na površje šele po taljenju snega in nato izgine za več mesecev po aprilu. Osnova njegovega delovanja so gore Bükk, sestavljene iz poroznega apnenca, v katerega voda teče skozi vrtače in vrtače, nato pa, ko zapolni votline, na nižjih točkah privre na površje. Zahvaljujoč temu lahko zgodaj spomladi uživamo v okusu in pravljičnem pogledu na filtrirano, ledeno mrzlo vodo. Izvir najdete tako, da se odpravite proti Felsőtárkányju, približno 3 kilometre od končne postaje Stimecz-ház državne gozdne železnice Felsőtárkány.

Csurgó-kút, Bakony

V dolini potoka Köves leži eno najbolj atmosferskih počivališč v Bakonyju, opremljeno s klopmi, mizami in ognjišči, ob strani katerega se nahaja Csurgó-kút. Slap, ki velja za enega najlepših slapov v regiji, je skozi stoletja ustvaril drobne kapniške formacije in danes pada z apnenčaste pečine, visoke približno 5 metrov, ter s seboj prinaša znano, vrtinčasto bučanje slapov. V gozdni pravljični svet se lahko potopimo iz naselja Farkasgyepű, sledimo oznaki Z◼, ki se čez nekaj časa pridruži oznaki Z. Nadaljujemo naravnost po njej, nato sledimo oznaki Z+ do slapa, in ko smo tam, lahko na svoj seznam želja dodamo še raziskovanje slikovite doline potoka Köves.

Dolina Apátkúti

Dolina Apátkúti je še posebej lepa točka v Višegradskem gorovju, kjer lahko najdete slapove, jezera in gozdna igrišča. Med njegovimi znamenitostmi so Bertényi Miklós Füvészkert, slap Ördögmalom, izvir Kaán, jezera Pisztrángos in travnik Telgárthy, od koder lahko začnete tudi svojo turo po dolini. V dolini se lahko sprehodite tik ob potoku, medtem ko se nad vami dvigajo skalne stene, nato pa prispete v divje romantično sotesko, obdano s kamnitimi morji, grapami in gnilimi hlodi.

Izvir Rózsika

Eden najbolj očarljivih izvirov doline Jegenye leži v južnem delu Solymárja, do katerega je enostavno priti z avtobusom iz Hűvösvölgyja. Izvir Rózsika je bil že v desetletju po letu 1910 priljubljen med pohodniki, vendar je bilo območje šele leta 1965 prenovljeno in takrat je bil izvir poimenovan po Rózsiki, delavki, ki je tod pogosto hodila na pohode. Izvir je bil končno odprt leta 2002 in istega leta je dobil svojo sedanjo obliko, z njim pa je območje obogatil kip dekleta, ki ga je ustvaril kipar Sándor Rumán. Čeprav ne velja za pitno vodo, se vsekakor splača obiskati med spomladanskim izletom.

Borostyán-kút

Idila in angleška romanca postaneta skoraj oprijemljivi v majhni vasici blizu Kőris-hegyja, kjer trije izviri napajajo jezero ob kapeli. Sveti Günther in sveti Gellért še vedno igrata pomembno vlogo v zgodovini Bakonybéla, njun spomin pa ohranja Jantarni vodnjak, znan tudi kot Sveti vodnjak. Po legendi sta svetnika nekaj let živela kot puščavnika v bližnjem samostanu, v njun spomin pa je bila leta 1826 najprej zgrajena kapela, nato pa jo je v 19. stoletju nadomestila stavba, ki jo je še danes mogoče videti. Izvira, ki tečeta v priljubljenem počivališču svetnikov, povezuje kamnita cesta.

Izvir svetega Jakaba

Vászoly, ena najbolj očarljivih vasi v Blatnem višavju, se nahaja v bujni dolini, kjer vinogradniška pobočja, posejana s stiskalnicami, in cerkveni zvonik, skrit med hribi, naredijo vaško pokrajino še bolj idilično. V naselju, ki se ponaša z edinstvenim vzdušjem in bogato zgodovino, se nahaja bistri izvir svetega Jakaba, ki je bil poimenovan po zavetniku Vaszolyja. Med obiskom tega kraja lahko občudujemo izvir z vzorcem školjk, bogato favno izvira in jezerskega območja: ribe, raki, močvirne žlebove in race race naredijo naš obisk izvira še bolj razburljiv.