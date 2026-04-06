Svetovne zvezde bodo aprila glavna opora najljubšega budimpeštanskega spomladanskega festivala

Zahvaljujoč Bartókovi pomladi bo prestolnica med 1. in 12. aprilom znova polna kulture: ta umetniški festival, ki premika meje žanrov, bo poskrbel za smiselno sprostitev z nepozabnimi programi, svetovnimi zvezdami in mojstrovinami.

Kaj boljšega za začetek kot z eno najbolj priljubljenih formacij na mednarodni elektronski sceni! Red Axes iz Tel Aviva združuje klubsko glasbo s psihedeličnim rockom, post-punkom in indie pristopom – dvojec s svojo brezklišejsko, karakterno zvočno kuliso je že osvojil številne klubske prostore in glavne odre.

Red Axes bodo 11. aprila končno prispeli v Akvárium NagyHall, da bi na Bartókovo pomlad kot skupina v živo prinesli svoj hipnotični groove-jai in nepozabne melodije.

Program festivala je obogaten tudi z baročnimi melodijami: izvedena bo Vivaldijeva opera Il Tamerlano, Bachov Janezov pasijon in prvi Leipziški velikopetkov pasijon. Slednjega bo dirigiral mladi, a že zelo uspešen dirigent Peter Whelan – s svojo običajno energijo in karizmo.

Večkratni dobitnik nagrade Grammy, pionir baročne in klasične glasbe, Sir John Eliot Gardiner, bo v prestolnico prišel na čelu zbora in orkestra Constellation Choir & Orchestra (CCO) z resnično veličastnim programom – vključno z velikonočnim oratorijem.

V duhu praznika si bomo lahko privoščili tudi skupni večer Márte Sebestyén in Judit Andrejszki z naslovom Glasen velikonočni dan …, ponovno pa si bomo lahko ogledali tudi predstavo Kivirágzott Krótfa madžarskega državnega ljudskega ansambla.

V središču pozornosti med Bartókovo pomladjo je tudi ples: po 15 letih se na Madžarsko vrača ena najpomembnejših in najbolj znanih skupin sodobnega plesnega gledališča, Tanztheater Wuppertal, ki se bo za tri večere preselila v Müpá s svojo produkcijo Vollmond.

Baletno gledališče Székesfehérvár s predstavo Čista soba, ki je zgrajena na sanjskih prizorih, ponuja resnično katarzično izkušnjo, ki jo obogati glasba Félixa Lajkója, medtem ko nova predstava Yvette Bozsik z opero Társulatúj raziskuje, kako lahko soočenje z otroškim jazom vodi do globokih čustvenih spoznanj, Latvijska nacionalna opera in balet pa skozi glasbo Chopina in Debussyja obuja tragično usodo Václava Nyžinskega.

Opera Sinbad, mornar iz Omana, v režiji Csabe Káela, obljublja edinstveno izkušnjo za domače občinstvo. György Selmeczi in János Vajda bosta letošnji festivalski program obogatila z novo enodejanko, jazzovska formacija The Bad Plus, ki je napovedala upokojitev, pa se bo v Budimpešti poklonila Keithu Jarrettu in njegovemu legendarnemu kvartetu.

Péter Gerendás bo s svojimi otroki stopil na oder v Madžarski glasbeni hiši – na tem posebnem večeru bomo iz prve roke doživeli, kako se talent prenaša iz roda v rod. Nova predstava serije Tiszta voors bo balkanske in madžarske zbirke Béle Bartóka obdelala s celostnim pristopom: v produkciji, ki jo bo režiral Gábor Mihályi, bodo nastopili Söndörgő, balet Győri ter madžarski državni ansambel in orkester ljudskega plesa.

Na ogled bodo tudi razstave o Bartókovi pomladi: v muzeju Ludwig bo na ogled razstava Črno ogledalo – dolga senca prihodnosti, ki bo razmišljala o izzivih našega časa, medtem ko bo madžarska narodna galerija ponudila okus italijanskega dolce vita.

Aprilski festival gosti tudi številna strokovna srečanja. Classical:NEXT 2026 v Budimpešti bo na različnih dogodkih združil ključne akterje glasbene scene. Budapest Ritmo predstavlja raznolikost svetovne glasbe, 15. letni literarni festival Margó pa predstavlja najpomembnejše avtorje in žanre sodobne madžarske književnosti – na Bartókovo pomlad ne bo treba dolgo čakati!