Povsem nova madžarska operetna predstava in ciganska glasba bosta marca poživila Kupolo MVM

Budipeštansko operetno gledališče se ponovno pripravlja na premiero velike madžarske operete: 26. marca si bomo prvič lahko ogledali novo glasbeno gledališko predstavo Dankó Pista.

Mnogi ljudje sploh ne vedo, kako bogata je zakladnica naše kulturne dediščine, katere sestavni del so madžarska opereta, ciganska glasba in madžarske ljudske pesmi. Morda najbolj izstopajoč avtor in izvajalec slednjih je Dankó Pista: njegove pesmi pojemo na mnogih zabavah, ne da bi vedeli, da je bil avtor teh pesmi. Legendarni glasbenik je bil nekoč ljubljenec carja Nikolaja II., a z zvokom njegove violine sta zabavala tudi Endre Ady in Géza Gárdonyi – v svojem času je bil prava svetovna zvezda!

Ulično gledališče Nagymező z dvema novima muzikaloma za veliki oder, Orfejev čarovnik in Pepelka, že uživata velik uspeh, marca pa bo budimpeštansko operetno gledališče predstavilo Dankójevo veliko opereto Pista kot tretjo predstavo v trilogiji operetne revolucije.

Kupola MVM bo odmevala od pesmi svetovnih zvezd

Premiera čarobne operetne predstave bo 26. marca v MVM DOME, kjer se bo na oder postavilo skoraj 300 ciganskih glasbenikov. Glasbo za predstavo je napisal skladatelj Péter Pejtsik, dobitnik nagrade Ferenca Erkla, po pesmih svetovno znanega tekstopisca, libreto pa je delo dramatika Jánosa Dénesa Orbána, dobitnika Kossuthove nagrade.

Pesmi so postavljene v edinstveno harmonično in ritmično glasbeno okolje, režiserka in koreografinja Yvette Bozsik pa se je navdihnila pri veličastnem dvoru carske družine, tragediji vladarja, revnem okolju Dankójevega rojstnega kraja, vzponu skladatelja, bleščečem svetu zabavljačev Károlyja Somossyja in finančnem propadu kralja Orfeja. Na obsežno, vizionarsko produkcijo bo vplivalo grško gledališče, arena MVM DOME pa bo imela glavno vlogo v večeru, prizori se bodo sprehajali med lahkimi igrami, kostumi pa bodo še bolj bleščeči kot kdaj koli prej.

Tudi igralska zasedba težko pričakovane operete prinaša veliko presenečenj: naslovnega junaka, cigansko prima, oživi Péter Sándor, Diána Kiss se na svetovno znani oder povzpne kot princesa Tatjána, Mónika Fischl pa na veličastnem odru MVM Dome prikliče narodno slavčka Lujzo Blaha. V vlogi carja Nikolaja lahko vidimo Dénesa Kocsisa, tokrat pa bomo lahko uživali v nastopu Marike Oszvald v vlogi carice. Zsolt Homonnay pričara veliko delo kot čarovnik Orfeja, v posebni predstavi pa sodelujejo tudi Mary Nótár in številni drugi priznani umetniki.

Premiera madžarske velike operete Dankó Pista bo v MVM Dome 26. marca 2026.