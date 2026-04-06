7 osupljivih vodenih sprehodov po pomladni Budimpešti za april

V prestolnici, ki je odeta v svojo najlepšo pomladno obleko, vas aprila čakajo najveličastnejši vodeni sprehodi in ogledi stavb. Težko si predstavljamo boljši program, če bi želeli prestolnico bolje spoznati.

Češnjev cvet v Budi

Med velikonočnim podaljšanim vikendom in nato 11. aprila zjutraj in popoldne lahko na svežem, pomladnem sprehodu raziščete rožnato odeto Buda Arboretum. Veličastne češnje so zaslužne za neprimerljivo izkušnjo, a 120 let stare lesene matrone, vijugaste poti, pisani tulipani in morje spomladanskega cvetja bodo očarali tiste, ki se sprehajajo. Seveda izkušnja ne bi bila popolna, če ne bi razkrili skrivnosti in zgodb vrta.

Datumi sprehoda: 3., 4. in 11. april 2026

O čem šepetajo hiše

Skriti zakladi Erzsébetvárosa bodo razkriti 11. aprila, skrivnosti pa bo razkril Szabolcs Kordos, avtor serije Skrivnosti mesta. Ob tej priložnosti lahko spoznate notranji Erzsébetváros kot še nikoli: obiščete lahko stanovanje Gyule Krúdyja, stanovanjsko hišo Rezsőja Seressa, lahko pa pogledate tudi na balkon Lujze Blaha. Do konca sprehoda se lahko sami prepričate, da je Erzsébetváros resnično rojstni kraj velikih zgodb.

Datum sprehoda: 11. april 2026

Sprehod ob dnevu poezije z Zsófi Kemény

11. aprila, ob madžarskem dnevu poezije, se lahko sprehodite po prostorih Pesti Vigadó ob spremljavi zgodb, starih skrivnosti, očarljivih panoram in pesmi. Na ekskluzivnem sprehodu lahko odkrijete znane in skrite dele stavbe, ki vas bo vodila pisateljica in pesnica Zsófi Kemény. Da pa ne bi prehitro hiteli, v središču pozornosti bosta tudi pustolovska usoda in zgodovina stavbe, na koncu sprehoda pa boste lahko sami pokazali svoj pesniški talent.

Datum sprehoda: 11. april 2026

Gutenbergov dom

25. aprila vas ekipa Step by Step Budapest vabi na voden sprehod znotraj zidov enega najbolj prijetnih primerov secesije. Stanovanjska stavba na Gutenbergovem trgu, zgrajena leta 1910, hkrati uteleša umetniško prefinjenost tistega časa in tehnično modernost. Med enournim sprehodom lahko vstopite v stopnišče stavbe, okrašeno z barvnimi steklenimi okni, in izveste, kako je ta stavba postala skupnostni dom za tiskarje, urednike in pisatelje.

Datumi sprehoda: 11. in 25. april 2026

Kriminalne kronike v gradu Buda

Pod vodstvom zgodovinarja Csabe Csapója in Atile Ambrusa, znanega kot Viszkis, si lahko 12. aprila popoldne ogledate kriminalne kronike gradu Buda. Ogled se začne ob 15. uri in traja približno … Na 135-minutnem in zasluženo priljubljenem vodenem sprehodu boste izvedeli, kakšna je bila pošta leta 1954 in kje so se na grajskih ulicah skrivali bordeli. Med sprehodom bo Attila Ambrus z udeleženci delil tudi osebne, še nikoli slišane zgodbe.

Datum sprehoda: 12. april 2026

Kaj vam pove Margaretina četrt?

Ob Festivalu arhitekture in Noči arhitekture vas župan 2. okrožja Gergely Őrsi vabi na brezplačen voden sprehod 25. aprila. Župan bo udeležence v sproščenem, pogovornem programu vodil skozi enega najbolj vznemirljivih delov okrožja, Margaretin kvart. Če ste vedno radovedni o preteklosti okrožja, zgodbah Trga Bem in okoliških ulic, ne zamudite te odlične priložnosti!

Datum sprehoda: 25. april 2026

Pogovori o mestu…

Senca suma bo spremljala vsak korak udeležencev priljubljenega sprehoda o kriminalu na sprehodu Imagine 25. aprila. Dogodek Pogovori o mestu… bo osvetlil kriminalne zgodbe in govorice, kjer zgodbe o butlerjih na begu, prebrisanih služkinj, roparjih in drobnih kriminalcih oživijo v nekaj sekundah. Na 2-urnem sprehodu po podzemlju bodo sence in svetloba spremljale vašo pot tudi v najbolj mirnih soseskah.

Datum sprehoda: 25. april 2026