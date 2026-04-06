6 senzacionalnih predstav v Budimpešti, ki jih komaj čakamo aprila

Ni še prepozno, da si odkljukate seznam gledaliških želja za sezono: aprila bodo poleg velikih favoritov repertoar budimpeštanskih gledališč dopolnili tudi novi. Ne glede na to, ali iščete mednarodno gostujočo predstavo, očarljivo monodramo ali poživljajoč muzikal, ste tokrat v prestolnici prišli na pravo mesto!

MITEM v Narodnem gledališču (10. april – 11. maj 2026)

Med 10. aprilom in 11. majem občinstvo v Narodnem gledališču čakajo legendarni ustvarjalci, mednarodne premiere in kulturna srečanja: prihaja 13. mednarodno gledališko srečanje Madách! Program MITEM je letos raznolik: predstavljena bo hrvaško-madžarska koprodukcija projekta Feledi, Canary Pepper, del programa pa sta tudi produkcija AndrejȘerbana iz Bukarešte in najnovejše odrsko delo Valèra Novarina. Srbsko gledališče bo imelo pomembno vlogo, nastopile pa bodo številne skupine, ki govorijo v manjšinskih jezikih, z vsega sveta. Festival se bo odprl in zaključil s Shakespearovim Richardom III!

KALAP // Galerija in kulturni center B32 (2. april 2026)

Galerija in kulturni center B32 bosta 2. aprila, na svetovni dan avtizma, gostila poseben gledališki večer. Afazija, prozopagnozija, Tourettov sindrom in Aspergerjev sindrom: podjetje Visual Arts Ltd. bo skozi štiri različne like in nevrološko delovanje prikazalo, kako je živeti vsakdanje življenje drugače. Po predstavi z naslovom KLOBUK se bodo ustvarjalci pogovarjali z Nadin Csépke Bernadett, zainteresirani pa bodo lahko dobili vpogled tudi v dela mladih filmskih ustvarjalcev, ki jih je prizadel avtizem. Ta nenavadna gledališka izkušnja ni namenjena poučevanju ali senzibilizaciji – zagotovo pa bo pustila globok vtis.

RENT // Akvárium Klub (8. april 2026)

8. aprila se bo na oder Akvárium Kluba vrnil eden najljubših broadwayskih muzikalov, ki bo pokazal, ali je v norem naglici vsakdanjega življenja mogoče ujeti srečen trenutek. RENT ni nič drugega kot parafraza opere La Bohémie Giacoma Puccinija: nenavaden muzikal spremlja težka življenja nekaterih mladih umetnikov v New Yorku v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ki ga je v Budimpešti kot neodvisno produkcijo izvedla skupina nadarjenih mladih. Vstanejo, delajo, plačujejo, protestirajo, ljubijo, sanjajo, se smejijo, jokajo, upajo – a ali bodo opazili, kdaj je prišel tisti določeni srečni trenutek?

Alaine – čas za smrt // Örkény Studio (13. april 2026)

Studio gledališča Örkény bo 13. aprila gostil posebno samostojno predstavo: Anna Polcz Markó-Valentyik bo s pesmimi Katalin Karády na ulici Asbóth obujala besedila Alaine. Med petdesetminutno predstavo smo lahko priča razvoju posebne umetniške oblike, ki se z manevriranjem na meji med dramskim gledališčem, plesno umetnostjo in lutkarstvom s pomočjo dvajsetletne igralke in osemdesetletne lutke razkriva neizogibno. Pesmi, ki so bile izvedene v predstavi, so napisali Tamás Bródy, Dénes Buday, György G. Dénes in János Rákosi, režiserka in koreografinja pa je Andrea Ladányi.

Na Mačjem vznožju // Gledališče Centrál (16., 20., 25. april 2026)

16., 20. in 25. aprila bo gledališče Centrál predstavilo svojo najnovejšo produkcijo. Morda najbolj pričakovana predstava tekoče sezone gledališča je najbolj prelomno delo kraljice sodobne dramske literature, Na Mačjem vznožju – v režiji in prevodu Samuja Puskása. Od madžarske premiere igre je minilo že 21 let, a na oder gledališča Centrál se bodo vrnila številna znana imena iz takratne igralske zasedbe: Judit Csoma bo znova igrala Catwoman, Juli Básti bo tokrat igrala gospo Kilbride, Dorina Martinovics pa bo v variaciji Marine Carr na Médée upodobila elementarno tragedijo ognjenooke Hester.

Babičin dnevnik // KuglerArt Salon (17. in 25. april 2026)

Piroska Molnár bo v ganljivem, čudovitem monologu 17. in 25. aprila v KuglerArt Salonu upodobila odnos med divjo najstnico in njeno čarovniško babico. Predstava, ki jo je po romanu Györgyja Dragomána Kres uprizoril András Surányi, je hkrati družinska zgodba in zgodovinska slika. Potem ko Emmo izgubi družino, jo sprejme babica, kjer se mlado dekle nauči tako vsakdanje magije kot tudi ritualov, ki spreminjajo usodo. Toda njena lastna moč je še večja: morda bo lahko rekla ne zgodovinskemu grehu in stopila iz krvavega vrtinca neodpuščanja.