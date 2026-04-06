6 senzacionalnih koncertov klasične glasbe v Budimpešti, ki bodo aprilu prinesli novo barvo

Budimpešta je v aprilu polna odličnih koncertov in predstav klasične glasbe. Na srečo lahko med dogodki najdete tudi družinske programe, tako da se lahko s svojimi otroki potopite v čarobni svet simfonij.

Koncert filmske glasbe // Gledališče RaM-ArT (10. in 17. april 2026)

Izjemno uspešna produkcija filmske glasbe se vrača z novim programom 10. in 17. aprila, z dvojnim koncertom! Predstavo klasične glasbe z najboljšimi hollywoodskimi temami si lahko ogledate ob obeh priložnostih, z začetkom ob 17. in 20. uri v gledališču RaM-ArT v 13. okrožju. Donavski simfonični orkester bo izvajal ikonične melodije, kot so teme iz filmov Harry Potter, Gospodar prstanov in Vojna zvezd.

Glasbeniki prihodnosti // Madžarska glasbena hiša (16. in 23. april 2026)

To pomlad lahko spoznate glasbenike prihodnosti na posebni koncertni seriji. V okviru programa Fringe bodo učenci glasbenih šol zavzeli preddverje Madžarske glasbene hiše za pop-up nastop. 16. aprila lahko zaploskate učencem Osnovne umetniške šole Nagykovácsi in Umetniške šole MusiCantarte, 23. aprila pa učencem Umetniške šole Martonvásár, vstop na oba koncerta pa je brezplačen.

Srečanje svetov // Glasbena akademija (19. april 2026)

19. aprila bo na sporedu resnično poseben koncert klasične glasbe, na katerem bosta izvedla Stravinskega Simfonijo psalmov, napisano leta 1930, orkester Budafok Dohnányi in Budimpeštanski akademski zbor pod taktirko Gáborja Hollerunga. Zanimivost dela je, da je skladatelj prav to delo dirigiral ob svojem zadnjem obisku Budimpešte 8. maja 1963 v gledališču Erkel. Tokrat pa bo koncert v čudoviti Veliki dvorani Glasbene akademije.

Novi svet // Pesti Vigadó (20. april 2026)

Člani Simfoničnega orkestra Szolnok se bodo za en večer preselili v stavbo Pesti Vigadó, da bi s svojim koncertom navdušili vse ljubitelje klasične glasbe. Na dogodku 20. aprila boste lahko prisluhnili trem skladbam: Adagio stavka iz Hačaturjanovega Spartaka, Rahmaninovljevemu Klavirskemu koncertu št. 1 v fis-molu in Dvořákovi Simfoniji “Novi svet”. Na dogodku bo dirigiral Kanai Toshifumi, pianist Valentin Magyar pa bo občinstvo očaral s svojimi soli.

Mozart, zvezda čokoladnih kroglic // Madžarska glasbena hiša (25. april 2026)

25. aprila se lahko v Madžarski glasbeni hiši udeležite živahnega družinskega programa z Mozartovo tematiko, kjer se bodo otroci lahko z legendarnim skladateljem bolje seznanili v izvedbi orkestra Danubia. Dirigent in voditelj koncerta je Máté Hámori, ki bo Mozartov glasbeni svet, življenje in osebnost predstavil skozi zanimive anekdote, začinjene z veliko humorja, zaradi česar bo dogodek nepozaben tako za mlade kot stare.

Amadeus – Mozartov koncert in vožnja z ladjo po Donavi (26. april 2026)

26. aprila se lahko med koncertom, ki je združen z vožnjo z ladjo, potopite v Mozartove simfonije v nepozabnem vzdušju in občudujete znamenitosti naše čudovite prestolnice. Donavski simfonični orkester bo na svoji uri in pol predstavil mojstrovine, kot so Uvertura k Figarovi svatbi, Turški debi in Mala nočna glasba. Ladja Europa odpluje natanko ob 18. uri, zato poskrbite, da boste na dogodek prispeli pravočasno!