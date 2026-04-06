5 vznemirljivih družinskih aktivnosti v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi med spomladanskimi počitnicami

Pomladne počitnice so odlična priložnost, da vsa družina preživi čas skupaj. Zdaj vam ponujamo nepozabne aktivnosti in odlične lokacije v Budimpešti za skupna doživetja in sprostitev.

Skriti vrt čudes: Palača čudes (2.–12. april 2026)

Palača čudes praznuje prebujanje narave z velikonočnimi programi in igrivimi misijami med 2. in 12. aprilom. Skriti vrt čudes se odpre za otroke, kjer lahko vse radovedne raziskovalce čakajo vznemirljive naloge: na primer, lahko pomagajo prinesti čebele domov in sodelujejo v spretnostni igri med sprehodom med tulipani. Na vrtu je igrivo vlečenje korenja z robotsko roko, poskusi z jajci v laboratoriju in barvanje jajc. Seveda so vse Csopine interaktivne igre na voljo obiskovalcem za ceno vstopnice, vsi pa so dobrodošli, da se udeležijo znanstvenih predavanj v dvorani Öveges.

1039 Budimpešta, Mátyás király út 24.

Doživetja v živalskem vrtu: Kmetija Zöldvárosi Élmény

Med spomladanskimi počitnicami izberite kmetijo Zöldvárosi Élmény v Soroksárju kot svoj cilj, saj je v lepem vremenu čas, preživet v naravi, najboljši program. Poleg popolne sprostitve lahko podprete tudi plemenit namen. Udeležite se sprehoda v kombinaciji s hranjenjem, preizkusite se v lokostrelstvu ali pobožajte prebivalce živalskega vrta! Na živalskem dvorišču – kjer so med številnimi drugimi prebivalci kunci, vietnamski trebušni prašiči, poniji, mucki, psi, koze, rakuni, emuji, želve, morski prašički, purani, ježi, konji in alpake – lahko celo izkusite, kako je skakati po bali slame brez razmišljanja.

1238 Budimpešta, Túri István út 2.

Skrivnost gradu: Muzej kmetijstva

V eni najbolj posebnih stavb Mestnega parka ponovno organizirajo posebno razstavo, začinjeno z igrivimi preizkusi. Muzej kmetijstva v skrivnostnih zidovih gradu Vajdahunyad pričakuje male pustolovce in njihove družine, da preizkusijo svoje znanje in spretnosti z iskanjem razkrivajočih namigov in premagovanjem zapletenih ovir med ogledom njihove najnovejše razstave. Med pustolovščino se bodo seznanili s skritimi sposobnostmi živali in rastlin, presenetljivimi zmotnimi predstavami in vraževerji ter se srečali tudi z optičnimi iluzijami. Muzej bo odprt vsak dan velikonočnega vikenda.

1146 Budimpešta, Vajdahunyad sétány

Programi prostega časa: Budimpeštanski vrt

Poleg tistih, ki se želijo sončiti, ljubitelje aktivnosti na prostem z odprtimi rokami pričakuje tudi rekreacijski in zabavni kompleks v 3. okrožju, Budimpeštanski vrt. Od pomladi naprej bo poleg aktivnosti v zaprtih prostorih obiskovalce privabljal tudi z gostinskimi objekti na prostem, raznolikimi športnimi objekti (kot so nogometno igrišče z umetno travo, rolkarnica, namizni tenis, badminton, trampolin park) in otroškimi programi. Budapest Garden je idealna izbira tudi, če želite imeti prvo družinsko zabavo z žarom ali kotlom v letu, saj si lahko kotel izposodite, priskrbeli pa vam bodo tudi potrebno opremo.

1036 Budimpešta, Árpád fejedelem útja 125.

Gledalsko doživetje: Gledališče Kolibri

Otroško in mladinsko gledališče Kolibri med spomladanskimi počitnicami pričakuje vse starosti z znanimi in manj znanimi, a toliko bolj zabavnimi predstavami. Za najmlajše oživijo zgodbe o Bogyóju in Babóci ter Kippkoppu in Tipptoppu, starejši pa se lahko seznanijo z dogodivščinami Micímackó in Né Bors. Gledališče organizira tudi interaktivne programe, na primer skrivnostna Százholdasova pagonija je postala »potujoča«. Program vključuje Medveda, ki so mu rekli nedelja, in Kako se rodijo drevesa, ki predstavlja čudesa narave na način, v katerem lahko uživajo tudi otroci.

1061 Budimpešta, Jókai tér 10.