11 napetih novih filmov in serij na Netflixu, ki jih spomladi 2026 ne smete zamuditi

Zbrali smo najbolj vznemirljive nove filme in serije na Netflixu marca 2026. Za vsakogar se najde nekaj.
Vladimir
Ko profesor angleščine na univerzi postane obseden s svojim čednim novim kolegom, se njegov že tako težaven zakon in kariera obrneta na glavo.
Imam zelo slab občutek
V novi seriji bratov Duffer nevesto preganja zlovešč občutek, da se bo na njeni poroki zgodilo nekaj groznega – in ko se bliža veliki dan, se občutek krepi.
Harry Hole
Oslo pretrese vrsta ritualnih umorov, briljantni detektiv pa se trudi ujeti morilca v mreži vzorcev, korupcije in lastnih demonov.
Plenilec iz Seville
Več ameriških študentov se sooča s podobnimi obtožbami, potem ko jih je spolno napadel španski turistični vodnik. Ta dokumentarna serija spremlja njihov boj za pravico.
Nevidni mož
Fiziki in zdravniki se v seriji, ki jo navdihujejo resnični dogodki, borijo za zajezitev obsežne radioaktivne katastrofe in s tem rešijo na tisoče življenj.
Birminghamska tolpa: Nesmrtni mož
Ko se njegov odtujeni sin zaplete v nacistične spletke, se samoizgnani kralj Tommy Shelby vrne v Birmingham, da bi rešil svojo družino in narod.
Neznani napadalci
Vojak vodi svojo enoto na zadnji, naporni misiji elitnega usposabljanja proti velikanskemu, nezemeljskemu stroju uničenja.
53 Sunday
Ko se trije bratje dogovorijo, da se bodo sestali, da bi razpravljali o prihodnosti svojega starajočega se očeta, se dogodek sprevrže v prepire, posmeh in ponavljanje starih krivic.
Vzpon skupine Red Hot Chili Peppers: Naš brat Hillel
Iskren dokumentarec, ki raziskuje zgodnja leta skupine Red Hot Chili Peppers in vpliv, ki ga je imel ustanovni član Hillel Slovak na skupino.
BTS: Vrnitev
Skupina BTS se odpravlja v Los Angeles, da bi posnela svoj novi album ARIRANG. Dokumentarni film ponuja neprimerljiv vpogled v življenje skupine, ko vstopa v novo obdobje.
Louis Theroux: V manosferi
Priznani dokumentarist odkrito pogleda na rastočo mrežo strupene moškosti in njene kontroverzne vplivneže.