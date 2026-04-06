11 napetih novih filmov in serij na Netflixu, ki jih spomladi 2026 ne smete zamuditi

Zbrali smo najbolj vznemirljive nove filme in serije na Netflixu marca 2026. Za vsakogar se najde nekaj.

Vladimir

Ko profesor angleščine na univerzi postane obseden s svojim čednim novim kolegom, se njegov že tako težaven zakon in kariera obrneta na glavo.

Imam zelo slab občutek

V novi seriji bratov Duffer nevesto preganja zlovešč občutek, da se bo na njeni poroki zgodilo nekaj groznega – in ko se bliža veliki dan, se občutek krepi.

Harry Hole

Oslo pretrese vrsta ritualnih umorov, briljantni detektiv pa se trudi ujeti morilca v mreži vzorcev, korupcije in lastnih demonov.

Plenilec iz Seville

Več ameriških študentov se sooča s podobnimi obtožbami, potem ko jih je spolno napadel španski turistični vodnik. Ta dokumentarna serija spremlja njihov boj za pravico.

Nevidni mož

Fiziki in zdravniki se v seriji, ki jo navdihujejo resnični dogodki, borijo za zajezitev obsežne radioaktivne katastrofe in s tem rešijo na tisoče življenj.

Birminghamska tolpa: Nesmrtni mož

Ko se njegov odtujeni sin zaplete v nacistične spletke, se samoizgnani kralj Tommy Shelby vrne v Birmingham, da bi rešil svojo družino in narod.

Neznani napadalci

Vojak vodi svojo enoto na zadnji, naporni misiji elitnega usposabljanja proti velikanskemu, nezemeljskemu stroju uničenja.

53 Sunday

Ko se trije bratje dogovorijo, da se bodo sestali, da bi razpravljali o prihodnosti svojega starajočega se očeta, se dogodek sprevrže v prepire, posmeh in ponavljanje starih krivic.

Vzpon skupine Red Hot Chili Peppers: Naš brat Hillel

Iskren dokumentarec, ki raziskuje zgodnja leta skupine Red Hot Chili Peppers in vpliv, ki ga je imel ustanovni član Hillel Slovak na skupino.

BTS: Vrnitev

Skupina BTS se odpravlja v Los Angeles, da bi posnela svoj novi album ARIRANG. Dokumentarni film ponuja neprimerljiv vpogled v življenje skupine, ko vstopa v novo obdobje.

Louis Theroux: V manosferi

Priznani dokumentarist odkrito pogleda na rastočo mrežo strupene moškosti in njene kontroverzne vplivneže.